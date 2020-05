Taxifahrer Paasch von Rügen: „Ich darf selbst keine Maske tragen“

Stralsund

Seit dem 27. April müssen auch in einem Taxi alle Fahrgäste eine Mund-Nase-Maske tragen. Besonders im kleinen, geschlossenen Raum wie in einem Auto müssen die Vorgaben gegen die Ausbreitung des Coronavirus strikt umgesetzt werden – denn ein Mindestabstand ist dort schlicht unmöglich.

Probleme mit der „Maskenpflicht“ gab es beim Taxifahrer Marcello Paasch aus Rambin auf Rügen bisher nicht: „Alle haben das bisher sehr gut angenommen und halten sich an die Vorgaben“, sagt er.

Fahrer müssen zu erkennen sein

Paasch selbst darf keine Maske tragen, da der Fahrer zu erkennen sein muss. Ein Gefühl der Unsicherheit kommt dadurch bei dem Rüganer aber nicht auf: „Ich würde mich eher unwohl fühlen, wenn ich den ganzen Tag eine Maske tragen müsste. Ich war letztens lange Zeit im Baumarkt und habe dabei eine Maske getragen. Danach war mir schon richtig unwohl. So lange wir das nicht gewohnt sind, sollte man beim Fahren keine Maske aufhaben.“

Unabhängig von der Maskenpflicht hat die Corona-Krise zu einem starken Rückgang der Fahrgastzahlen bei Paasch gesorgt. „Es ist natürlich viel weniger geworden – man kann sagen: Es ist komplett eingebrochen. Die Fahrten mit Schulkindern und zum Arzt fallen ja momentan leider weg“, erzählt Marcello Paasch.

Auch würde es momentan derzeit weder touristische Fahrten noch kulturelle Events in Vorpommern geben. Mit der schrittweisen Öffnung der Schulen bis zu den Sommerferien könnte er jedoch bald wieder mehr Leben in seinem Wagen haben. Und auch die Krankenhäuser und Ärzte wollen bald wieder in den normalen Betrieb übergehen – was ihm mehr Fahrten bescheren könnte.

