Covid-19 - Technische Hilfe am Telefon: Callcenter in Lietzow ist in Corona-Krise gefordert

Callcenter zählen zu jenen Branchen, die in der Corona-Krise besonders gefordert sind. Ohne den Support der Agenten wäre manches Homeoffice nicht möglich. Das Lietzower Unternehmen wechselt nun den Eigentümer.