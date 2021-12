Tempo 30 in Bergen auf Rügen: Ein Modell für die Zukunft?

Bergen

Die Stadt Bergen hat schon viele Tempo-30-Begrenzungen auf den Straßen. Sollen noch weitere hinzukommen? Wenn es nach der Linken-Fraktion geht, ja.

Zumindest soll die Stadt künftig darüber entscheiden dürfen, welche Geschwindigkeit in welcher Straße gilt. Das ist die Kernaussage der Städteinitiative „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeit“. Bergen soll sich Orten dieser Initiative anschließen – etwa Ulm, Leipzig, Hannover – und somit für einen städteverträglichen Verkehr sorgen. „Dies soll gleichzeitig ein Appell an die Landesregierung sein, die Straßenverkehrsordnung zu ändern“, sagt Fraktionsvorsitzender Peter Wendekamm.

„Wenn ich allein an die Ringstraße denke. Hier ist Tempo 50. Wenn man nicht zur Ampel gehen möchte, muss man beim Überqueren flink sein“, sagt der Bergener Björn Kobel, der eine Drosselung des Verkehrs in jeder Hinsicht unterstützt. „Für mich ist es derzeit kein Problem, die Straßenseite zu wechseln, ich denke nur an die älteren Bürger, die sich über gemäßigten Verkehr freuen würden.“

Das Ziel dieser Initiative ist es, dass Städte und Gemeinden in einem neuen straßenverkehrsrechtlichen Rahmen Tempo 30 als angemessene Höchstgeschwindigkeit dort anordnen können, wo sie es für sinnvoll erachten. Derzeit gilt eine innerstädtische Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h.

Eine Ausnahme hiervon ist nur in begründeten Fällen möglich. Auch in Bergen würden sich laut Peter Wendekamm immer mehr Menschen Geschwindigkeitsbegrenzungen wünschen.

Schwächere Verkehrsteilnehmer schützen

„Wenn wir dabei nur einmal das Beispiel im Tilzower Weg nehmen. Dort hat es über ein Jahrzehnt gedauert, bis die Straßenverkehrsbehörde endlich der Forderung entsprochen hat, dort Tempo 30 einzuführen“, so Peter Wendekamm. Durch Recherchen im Internet habe er mehr als 20 solcher Beispiele in der Region finden können, „wo Städte und Gemeinden mit den Straßenbehörden ringen, damit sie Tempo 30 einrichten“.

Peter Wendekamm (Die Linke); Quelle: Andreas Meyer

Für ihn hat vor allem der Schutz der schwächeren Verkehrsteilnehmer Vorrang, nämlich Fußgänger und Radfahrer. Denn bei Unfällen in Städten seien es meistens sie, die an den Folgen sterben. Er rechnet vor: „Die Sterberate bei einer Kollision mit 50 Stundenkilometern ist fünf- bis sechsmal höher als mit Tempo 30.“

Der Aufprall bei 30 km/h entspreche ungefähr einem Sturz aus 3,5 Metern. „Das kann man ganz gut überleben. Bei 50 km/h entspricht die Aufprallenergie einem Sturz aus sieben Metern.“ Die reduzierten Geschwindigkeiten würden zudem Autofahrer schützen – ein nicht zu vernachlässigendes Argument aus seiner Sicht.

Selbst wenn Bergen aktuell keine Notwendigkeit sieht, weitere 30er Zonen einzurichten, sollte sich die Stadt solidarisch mit denjenigen zeigen, die die Straßen nicht nur als Verkehrsadern betrachten, sondern sie als Lebensräume gestalten wollen.

Fahrschulen müssten Standort wechseln

Ganz so einfach geht es aber nicht, dass Bergen jetzt die Geschwindigkeit in allen Straßen drosseln lässt, wie Bürgermeisterin Anja Ratzke (parteilos) sagt. „Es geht nicht nur um den Verkehrsfluss an sich, sondern auch darum, welche Möglichkeiten wir zum Beispiel unseren Fahrschulen bieten.“ Vom Fahrlehrerverband weiß sie, dass die Anzahl der 30er Zonen in Bergen bereits grenzwertig ist. Sollten welche hinzukommen, könnten Prüfungen in Bergen künftig nicht mehr stattfinden.

Das bestätigt der Bergener Fahrlehrer Hans-Joachim Mills. Den Verkehr bekommt man auch anderweitig geregelt, ohne die letzten 50er Bereiche zu drosseln. „Der Fahrschüler muss im praktischen Teil lernen, in Bereichen zu fahren, in denen 50 Kilometer pro Stunde erlaubt sind. Wenn dies nicht mehr möglich ist, müssen wir leider den Standort zum Fahren wechseln“, sagt er.

Für die Prüfung würde das bedeuten, dass sie dann in Stralsund abgenommen werden muss. „Das würde für die Fahrschüler wieder mehr Geld bedeuten, das sie bezahlen müssen.“

Walter Günther fährt jährlich bis zu 10 000 Kilometer mit dem Rad. Quelle: Kay Steinke

In den Nebenstraßen Tempo 30

Walter Günther würde es begrüßen, wenn auf den Hauptstraßen weiterhin Tempo 50 gilt und in den Nebenstraßen gedrosselt werden muss. Oder 50 nur dann, wenn sich ein separater Radweg neben der Straße befindet. „Ich bin ja auch Autofahrer und weiß, wie nervig es sein kann, wenn man nur mit 30 durch den Ort fahren kann“, sagt der Vorsitzende des ADFC Stralsund-Rügen.

Bevor Bergen über den Beitritt zur Städteinitiative entscheidet, soll das Thema vorerst in Fachausschüssen beraten werden. Hier könnten auch Fachleute zu Wort kommen, etwa vom Fahrlehrerverband.

Von Mathias Otto