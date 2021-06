Testen im Urlaub: Das DRK auf Rügen folgt den Touristen

Bergen

Die Urlauber kommen ab Freitag wieder nach Rügen – sofern sie negativ auf Corona getestet sind und sich auch während ihres Aufenthaltes auf der Insel testen lassen. Die Infrastruktur dafür steht: Die wichtigsten Urlaubsregionen und -orte im Land MV haben Hunderte Testzentren eingerichtet, um für den Urlauberansturm gewappnet zu sein.

Auf Rügen wird derzeit noch nachgesteuert. Allen voran der Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), der am Montag sein Testzentrum in Bergen im Tilzower Weg geschlossen hat. „Wir haben es an diesem Standort ausprobiert, doch es hatte nicht den erwünschten Effekt gehabt. Viele Leute ließen sich in der Stadt testen, statt ins Gewerbegebiet zu fahren“, sagt Felix Bäsell, Koordinator der Testzentren beim DRK.

„Gehen dorthin, wo sie uns brauchen“

Stattdessen wird eine stationäre Station im Ostseebad Sellin aufgebaut. „Wir passen uns also den Bürgern an und gehen dorthin, wo sie uns brauchen“, sagt er. Das DRK zieht also um und geht dorthin, wo sich in der nächsten Zeit die meisten Touristen aufhalten werden – an der Rügener Bäderküste. „Wir unterstützen dort das kommunale Testzentrum, das einen Walk-in hat. Wir bieten dazu einen Drive-in an. Die Urlauber können also beispielsweise bei ihrer Anreise im Auto sitzen bleiben und sich testen lassen“, so Felix Bäsell.

Andreas Bergmann, Mitarbeiter vom DRK-Fahrdienst, zeigt an einem Modell, wie ein Test vonstatten geht. Quelle: Mathias Otto

Ab Dienstag geht es am Busparkplatz an der Bundesstraße 196 los. Eingetaktet als Starttermin ist vorerst 9 Uhr. Es könne sich aber noch ändern. Das DRK werde in der nächsten Zeit herausfinden, welche Öffnungszeit am effektivsten für Einheimische und Urlauber ist und gegebenenfalls anpassen.

„Wir haben auch zwei mobile Teams zusammengestellt, die besonders die Bereiche abdecken, wo Testzentren und -stationen Mangelware sind. Wir werden deshalb die Halbinsel Mönchgut sowie den Norden von Rügen, also alles oberhalb von Lietzow abdecken“, sagt der Koordinator. Zum mobilen Team gehört unter anderem Andreas Bergmann vom Fahrdienst. Er fährt mit einem Rettungswagen zu den Einsatzorten. Dazu gehören Juliusruh (montags, Freizeitcamp am Wasser), Glowe (dienstags, Sandparkplatz Ortsausgang Richtung Juliusruh), Sassnitz (mittwochs, Parkplatz Rügengalerie), Juliusruh (donnerstags, Campingplatz Drewoldke). Freitags und sonnabends wird sich wochenweise abgewechselt. Dann wird jeweils der Sandparkplatz in Glowe angesteuert.

40 Tests pro Stunde

In der anderen Richtung geht es nach Middelhagen (montags, Parkplatz Kurverwaltung) los, gefolgt von Thiessow (dienstags, Parkplatz Kurverwaltung), Baabe (mittwochs, Bollwerk) und Lobbe (donnerstags, Campingplatz). Freitags und sonnabends wird sich auch hier abgewechselt. Dann wird jeweils der Parkplatz in Middelhagen angesteuert.

Der effektivste Weg, sich testen zu lassen, ist der, sich vorher im Internet (www.testzentren-mv.de) einen Termin zu holen. Für die mobilen Teststationen reicht es aus, den Tag anzugeben – ohne Uhrzeit. „Man kann also auf dem Weg zum Strand einen Test machen und sich das Ergebnis ausgedruckt auch Stunden später wieder abholen“, sagt Felix Bäsell. Bei einem positiven Test werde der zu Testende telefonisch benachrichtigt. Auch ohne vorherige Anmeldung kann man sich bei der mobilen Station testen lassen. „Bis zu 40 Tests pro Stunde sind möglich“, sagt er.

Von Mathias Otto