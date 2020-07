„The Lion Sleeps Tonight“: Tiere und Mischwesen in Putbusser Galerie

Putbus

Es gibt rund 150 Coverversionen von diesem Lied, doch wer die Melodie dazu hört, weiß, um welchen Song es sich dabei handelt: „The Lion Sleeps Tonight“. Diesen Titel wählte nun auch Susanne Burmester. Sie ist zwar keine Sängerin, war aber als Galeristin von dieser Musik angetan und benannte ihre Sommerausstellung danach. Zu sehen ist sie in der Putbusser Galerie „ Circus Eins“ bis zum 23. August immer donnerstags bis sonntags von 12 bis 17 Uhr.

„Die Sommerausstellung nimmt sich immer lockeren Themen an, sie soll nicht unter einem ernsten Titel laufen. Es ist nicht nur für Kunstkenner, sondern auch als Einstieg für Leute gedacht, die nicht so häufig Ausstellungen besuchen“, sagt Susanne Burmester am Rande der Ausstellungseröffnung. Die Idee für einen Titel dieser Ausstellung hatte sie schnell gefunden. „Ich kenne viele Künstler, bei denen in der Vergangenheit die Idee schlummerte, dass sie etwas mit Tieren machen möchten. Diese Vorstellungen habe ich aufgegriffen und umgesetzt.“

Zwölf Künstler

In der Sommerausstellung versammelt die Galerie „ Circus Eins“ eine Vielzahl an Werken von insgesamt zwölf Künstlern aus Deutschland, die sich nicht nur mit Tieren, sondern auch Pflanzen und Mischwesen beschäftigen. Das Spektrum der gezeigten Arbeiten reicht von Malerei und Zeichnung über Skulptur und Keramik bis zu Fotografie und Video.

Zu sehen sind unter anderem liebliche Monster, erotische Häschen und Pin-ups, die über Tierstimmen animieren. Keramische Gefäße, die wie im Wald geerntete Wesen wirken, Verschmelzungsfantasien und Kakteen als globales Proletariat kommen außerdem vor.

Überdimensionaler Pinguin

Bemerkenswert ist ein überdimensionaler Kaiserpinguin, der im ersten Ausstellungsraum an der Wand hängt. Drei mal zwei Meter groß ist das Tier – fast dreimal so groß wie in der Realität. Dieses Bild malte Markus Willeke, besuchte dazu im Vorfeld den Zoologischen Garten Berlin und fotografierte das Tier. In seinen Bildern möchte er die Vergänglichkeit zeigen.

„Wenn man den Aussagen einiger Forscher Glauben schenken kann, wird es diese Pinguinart in 15 Jahren nicht mehr geben“, sagt er. Er arbeitet auch mit Bildern, die eine Illusion darstellen. Etwa die, auf denen Katzen abgebildet sind. Er hatte die Suchfotos, die oft an Bäumen und Hauseingängen hängen, als Vorlage verwendet. „Die Illusion besteht darin, dass diese Fotos aufgenommen wurden, als es bessere Zeiten waren, als die Katze noch nicht verschwunden war“, sagt er.

Katastrophen in Räumen

Zu den Künstlern, die ihr Werke in Putbus ausstellen, gehört auch Susanne Kutter. In einem Werk widmet sie sich überdimensionalen Insekten in einem Parkhaus. Sie hatte dazu eine Parkebene aus Holzteilen angefertigt. Durch mehrere Öffnungen können Besucher in das Innere des Parkhauses sehen. Zu erkennen sind dort nicht nur Kassenautomat und Fahrbahnmarkierungen, sondern auch tropische Insekten, die mitten auf der Fahrbahn stehen.

„Ich habe mich in der jüngsten Vergangenheit viel mit Räumen in Verbindung mit Katastrophen beschäftigt. Und ich spiele in meinen Arbeiten gerne mit Maßstäben. So ist dieses Werk entstanden“, sagt sie. Ein weiteres hängt an der Wand. „T’es à moi“ steht dort geschrieben. Es ist französisch und bedeutet: Du gehörst zu mir. In einem Rahmen hatte sie zuvor Beton gegossen. Mithilfe einer Zündschnur ist dieser Schriftzug entstanden. „Ich habe bei diesem Werk mit Zufall gearbeitet. Ich wusste vorher nicht, welche Form die abgebrannte Zündschnur tatsächlich auf dem Beton hinterlassen wird“, sagt sie.

Kunst in Stahlbaufirma

Am Sonnabend wurde noch eine zweite Ausstellung eröffnet. „Episode“ heißt sie und wird in Lauterbach bis 4. Oktober, auch jeweils donnerstags bis sonntags von 12 bis 17 Uhr, zu sehen sein. Seit 2015 lädt „ Circus Eins“ gemeinsam mit Martin Hurtienne von der Firma „flz – Stahl und Metallbau Lauterbach“ einen Künstler oder eine Künstlerin ein, in dem historischen Werkstattgebäude auf dem Gelände des Unternehmens eine künstlerische Arbeit zu realisieren. Kuratiert wird das Projekt von Susanne Burmester, die in diesem Jahr die Künstlerin Ruzica Zajec aus Kaarz in Westmecklenburg vorgeschlagen hat.

Ruzica Zajec hat in der früheren Schmiede und der nebenliegenden Flachsbrenne in Lauterbach neue Werke unter dem Titel „Episode“ installiert. Quelle: Mathias Otto

Die gebürtige Kroatin hatte in der früheren Schmiede und der nebenliegenden Flachsbrenne neue Werke installiert, die sie eigens für den Ort entwickelt hat. Bei einer Begehung des Firmengeländes fand sie Materialien wie Gläser, Gestelle und Aluminiumprofile. Diese nutzte sie, um der Geschichte und dem Charakter des ungewöhnlichen Kunstortes zu begegnen. Dabei griff sie Vorhandenes auf und fügte der Wahrnehmung neue Facetten hinzu.

Sie hatte zum Beispiel in der Flachsbrenne mit Licht und Spiegelungen experimentiert. „Viele Kabel schlängeln sich sprichwörtlich zu einer Glühbirne, die eine Blechwanne anstrahlt. Das Licht bekommt eine andere Bedeutung“, sagt sie.

Von Mathias Otto