Theater Vorpommern: Intendant Löschner hofft auf Abschied ohne Abstandhalten

Der scheidende Chef des Theaters Vorpommern, Dirk Löschner, wird Intendant des Theaters Plauen-Zwickau. Der Aufsichtsrat der Bühne in Sachsen hat Dirk Löschner von August 2022 an für fünf Spielzeiten gewählt. Löschner habe sich gegen 41 Mitbewerber durchgesetzt. Als Nachfolger für Löschner an der Spitze des Theaters Vorpommern war bereits im Mai der jetzige Ballettdirektor Ralf Dörnen bestimmt worden.

Noch ist Löschner aber am Ruder. Sein Vertrag in Vorpommern endet im Sommer 2021. Mit der OZ hat er über die aktuelle Situation und seine Zukunft gesprochen.

Was denken Sie persönlich, wann wird das Theater Vorpommern seine Zuschauer wieder begrüßen können?

Es deutet momentan leider einiges darauf hin, dass wir im Dezember nicht wieder öffnen können. Das wäre sehr, sehr schade. Wir hatten am 16. November gehofft, dass wir erfahren, ob es weitergeht. Das ist leider nicht passiert. Die Intendanten und Geschäftsführer der Theater im Land wünschen sich eine differenziertere Betrachtung seitens der Politik. Aber es ist offenbar nicht die Zeit für differenzierte Betrachtungen. Unser Problem ist, dass wir einen gewissen Vorlauf benötigen, damit die Lichter im Theater wieder angehen.

Wir haben ein sehr strenges Hygienekonzept

Gab es im Theater Vorpommern jemals einen Corona-Fall?

Nein, zum Glück nicht. Wir haben ein sehr strenges Hygienekonzept, das sowohl im Zuschauer- als auch im Backstagebereich gilt.

Nun ist der Dezember immer der besucherstärkste Monat im Jahr. Extra dafür werden Stücke wie das Weihnachtsmärchen oder eine Neuauflage von „Hänsel und Gretel“ produziert, um vor allem junge Besucher ans Theater heranzuführen. Wenn aber nun nichts aufgeführt werden kann, heißt das, dass alle Probenarbeit umsonst war?

Das wäre dann leider so. Allerdings haben wir auch viele Vormittagsvorstellungen für Schulklassen geplant, die man meines Erachtens trotzdem durchführen kann, weil ja auch Schule stattfindet. Für diese Vorstellungen existiert ein eigenes Hygienekonzept.

Sehnlichster Wunsch: Normal spielen können

Viele der über 100 geplanten Dezembervorstellungen sind schon restlos ausverkauft. Was passiert mit den Tickets, wenn die Aufführungen nicht stattfinden können?

Die Karten werden dann in Gutscheine umgetauscht und können jederzeit eingelöst werden. Es geht nichts verloren. Die Theaterkassen bleiben auch bei einer andauernden Schließung weiter geöffnet.

Was ist Ihr sehnlichster Wunsch für 2021?

Dass wir wieder normal spielen können und dass die Bühnenshow und das Theaterfest zu meiner Verabschiedung als Intendant dann ohne Abstandsregeln stattfinden können.

Sie verlassen Vorpommern ja in Richtung Sachsen und werden dort Generalintendant des Theaters Plauen-Zwickau. Wann treten Sie diese Stelle an?

Zur Spielzeit 2022/23. Das heißt, dass ich mich bis zum Ende meiner Intendanz am Theater Vorpommern 2021 voll dieser Tätigkeit widmen kann. Als ich vor acht Jahren hierherkam, war das anders. Da wechselte ich von einer in die andere Intendanz ohne Pause.

Von Reinhard Amler