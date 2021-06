Theater Vorpommern: Spielplan landet fast komplett auf dem Müll

Stralsund

Das Theater Vorpommern, das vor wenigen Tagen nach über siebenmonatiger Pause seinen Spielbetrieb wieder für gut vier Wochen aufgenommen hat, steht vor einem Intendantenwechsel. Auf Dirk Löschner folgt am 1. August der bisherige Ballettdirektor Ralf Dörnen. Damit verbunden ist das Auslaufen von Verträgen zahlreicher Künstlerinnen und Künstler. Am stärksten betroffen davon ist das Schauspiel. Aus dieser Sparte verlassen acht Protagonisten das Haus, unter ihnen Oberspielleiter Reinhard Göber. Die OZ sprach mit dem 61-Jährigen über die Situation.

Sie haben fünf Jahre in Vorpommern gearbeitet und dabei 15 eigene Inszenierungen auf die Bühne gebracht. An insgesamt 80 unterhaltsamen und diskursiven Inszenierungen haben Sie verwaltend mitgewirkt. Haben Sie schon einen neuen Job?

Ich werde als freiberuflicher Regisseur weitermachen und dabei auch Ausflüge in den Film unternehmen. Meine Frau Sabine Michel ist ja Filmregisseurin. In ein festes Engagement werde ich nicht gehen.

„Wir leben in keiner normalen Zeit“

Wären Sie gern in Vorpommern geblieben?

Unter Intendant Dirk Löschner, der mich vor fünf Jahren geholt hat, wäre es sicher verlockend gewesen, die begonnene Arbeit in dieser schönen Landschaft fortzusetzen. Nichts gegen den Austausch von Intendanten, das ist normal. Aber wir leben in keiner normalen Zeit. Ich hätte es gut gefunden, wenn Dirk Löschner noch die Sanierung des Greifswalder Theaters hätte durchziehen können. Denn das jetzt Erreichte muss ja mit einer neuen Mannschaft auch erst mal wiederaufgebaut werden. Und die Baumaßnahmen – mit den damit verbundenen Einschränkungen für den Spielbetrieb – werden die Sache nicht gerade vereinfachen.

Sie spielen darauf an, dass neben Ihnen im Schauspiel sieben Kolleginnen und Kollegen gehen müssen, also die Hälfte des Ensembles. Vor neun Jahren, als Dirk Löschner Intendant wurde, gab es eine ähnliche Situation im Schauspiel, die sogar dazu führte, dass passionierte Theatergänger das Haus boykottiert haben.

Das ist das eine. Das andere ist, dass wegen Corona ein fast komplett nicht gespielter Spielplan jetzt auf dem Müll landet, weil keine Inszenierung in die neue Spielzeit übernommen wird. Ohne einen Cent auszugeben, hätte man ein attraktives Repertoire gehabt, das über eine komplette Saison gespielt werden könnte. Für mich ist das ökonomisch nicht nachzuvollziehen.

Wer sind neben Tobias Bode und Mario Gremlich, die sich bereits öffentlich dazu bekannt haben, die anderen Schauspieler, bei denen die Verträge nicht verlängert worden sind?

Feline Zimmermann, Hubertus Brandt, Ronny Winter und Niklas Krajewski verlassen ebenfalls das Theater Vorpommern. Außerdem geht Annett Kruschke, die auch als Regisseurin mehrfach gearbeitet hat. Es sind Kolleginnen und Kollegen, die ich ans Theater geholt habe. Sie werden jetzt in Kassel, Coburg, Schwäbisch Hall, Radebeul, Bautzen und in der Schweiz arbeiten. Das ist in Corona-Zeiten eine exzellente Leistung.

„Wir sind ein chronisch unterfinanziertes Haus“

Sie beenden Ihr Engagement am Theater Vorpommern mit „Wer hat Angst vor Virginia Woolf?“ des Amerikaners Edward Albee. Premiere ist am Sonnabend in Stralsund. Gibt es dafür einen besonderen Grund?

Nein, das hat mit Corona und der daraus resultierenden Spielplanänderung zu tun. Am liebsten hätte ich mit dem Doppelprojekt Büchners „Woyzeck“ und dem „Humankapital – Stückentwicklung zum bedingungslosen Grundeinkommen“ aufgehört. Ein interessantes Thema der Zukunft – gerade hier im Osten, wo nach über dreißig Jahren Wiedervereinigung ein knappes Drittel der Bevölkerung immer noch nicht mehr als 2000 Euro brutto verdient. Das betrifft übrigens auch Kollegen am Theater. Wir sind ein chronisch unterfinanziertes Haus. Wenn sich das nicht ändert, wird es perspektivisch darauf hinauslaufen, dass man bald nur noch eine statt vier Sparten finanzieren wird.

Da sprechen Sie die Landespolitik an, deren Theaterpakt von 2019 immer noch nicht umgesetzt ist.

Nicht nur das. Ich habe immer wieder mal das Gefühl, dass wir an verantwortlicher Stelle auch Personen zu sitzen haben, die zwar übers Theater reden, aber keine Ahnung haben, was Kunst und Kultur für dieses Land bedeuten. Woher auch? Weder die Kultusministerin Birgit Hesse noch deren Nachfolgerin Bettina Martin (beide SPD – Anm. d. Red.) habe ich während der letzten fünf Jahre hier im Schauspiel gesehen. Dafür kam aber Ex-Ministerpräsident Björn Engholm aus Schleswig-Holstein mit seinen 80 Jahren zu uns.

Er war zweimal hier, zuletzt Anfang 2020, wo er nach einer Vorstellung in Greifswald auch an einer Diskussion zum „Weißen Raum“ teilnahm, in der es um Flüchtlingspolitik ging.

Für mich ist Theater immer dann am spannendsten, wenn es zum Podium gesellschaftlicher Diskussion wird. Das war bei „Weißer Raum“ der Fall. Knapp 200 Leute saßen hinterher im Foyer in Greifswald, um über die zunehmenden sozialen Risse und die Radikalisierung in unserer Gesellschaft zu diskutieren. Stolz bin ich auch darauf, dass wir im „Volksfeind“ von Ibsen das Thema der Vibrionen-Verseuchung der Ostsee visionär angesprochen haben, lange vor ihrer tatsächlichen Thematisierung in den Medien. Das Dilemma einer strukturschwachen Stadt, die sich einem Umweltproblem stellen muss, aber eigentlich als Tourismusmagnet ihr Geld verdienen will und muss, hat damals viele Besucher ins Theater gelockt, wie überhaupt die Zuschauerauslastung im Schauspiel stetig gestiegen ist.

„Wir schaffen es, mit größeren Häusern spielerisch mitzuhalten“

Sie haben in Ihrer langjährigen Karriere nicht weniger als 26 Bühnen zwischen Bonn, Dessau, Hannover, Mainz, Innsbruck, Parchim und Lübeck kennengelernt. Wie ordnen Sie das Theater Vorpommern dabei ein?

Es ist kein Provinztheater, in dem vorrangig Boulevardkomödien gespielt werden. Im Gegenteil: Wir haben es immer wieder geschafft, mit größeren Häusern, die über deutlich höhere Etats verfügen, spielerisch mitzuhalten. Niemand muss nach Rostock oder Schwerin fahren. Wir bedienen in Vorpommern das große klassische Repertoire von „Hamlet“ und „Faust“ genauso wie Gegenwartsdramatik vom „Weißen Raum“ von Lars Werner bis zur „Hamletmaschine“ von Heiner Müller. Wir haben Programm für alle Altersgruppen zwischen neun und 90 gemacht, die Revitalisierung der Klosterruine Eldena mit „Robin Hood“ betrieben, viele Weihnachtsmärchen, Klassenzimmerstücke und auch Musicals, von der „Rocky Horror Picture Show“ bis hin zur „Fischbrötchenoper“, auf die Bühne gebracht. Weil die Zuschauer unterschiedliche Interessen haben, haben wir uns auch um kleine Angebote bemüht. Die Monodramen-Reihe, die wir am 26. Juni mit der 26. Premiere in meiner Oberspielleiterzeit fortsetzen, ist sogar ein Unikat in der deutschsprachigen Theaterlandschaft. Ich hoffe dabei noch einmal auf viele Zuschauer.

