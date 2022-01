Theater Vorpommern bis Februar in Corona-Pause: Einzig sinnvolle Maßnahme

Stralsund/Greifswald

Das Theater Vorpommern hat den Spielbetrieb seit Mitte Dezember coronabedingt eingestellt. Wie sich das auf das Theater auswirkt und wann es wieder losgehen soll: Intendant Ralf Dörnen und kaufmännischer Geschäftsführer Peter van Slooten im Interview.

Ab Mittwoch, 19. Januar, hätte das Theater Vorpommern seine Spielstätte in Greifswald wieder öffnen können, weil die Corona-Ampel dort über fünf Tage Orange zeigt. Das Theater bleibt aber geschlossen. Warum nutzen Sie diese Chance nicht?

Van Slooten: Wir haben mit den anderen Theatern im Land, die sich in kommunaler Trägerschaft befinden, gesprochen. Alle Verwaltungsdirektoren und Intendanten sind der Auffassung, dass eine Schließung bis zum 5. Februar die einzig sinnvolle Maßnahme in der jetzigen Situation ist. Gemeinsam mit den Gesellschaftern unseres Theaters und dem Land haben wir diese Entscheidung dann getroffen.

Ralf Dörnen: Wie sinnvoll wäre denn eine Öffnung in Greifswald, wenn das Haus zeitgleich in Stralsund geschlossen bleiben muss, da hier die Corona-Ampel noch keine fünf Tage hintereinander auf Orange steht. Außerdem kann derzeit niemand voraussagen, wann die Ampel wieder umschlägt und wir wieder schließen müssen. Ein solches Auf und Zu wäre weder für die Mitarbeiter noch für unser Publikum zumutbar.

„Niemand kann in die Zukunft blicken“

Nun schließen Sie ja nicht nur bis 5. Februar sondern bis 20. Februar, weil sich die ohnehin geplanten Theaterferien anschließen? Gibt es eine Gewähr, dass der Spielbetrieb dann tatsächlich am 21. Februar wiederaufgenommen werden kann?

Van Slooten: Wir haben aus der Pandemie gelernt, dass niemand in die Zukunft blicken kann und wissen daher nicht, wie sich die Omikron-Variante bis dahin entwickelt.

Aber Kulturministerin Bettina Martin hat doch vergangene Woche von einem Öffnungsplan für die Kultur gesprochen.

Van Slooten: Sie hat von einem Öffnungsszenario nach der Omikron-Welle gesprochen.

Aber Restaurants dürfen nach wie vor öffnen, obwohl man dort ohne Maske sitzt, Theater müssen zubleiben, obwohl man dort mit Maske zuschauen kann.

Dörnen: Das ist eine politische Entscheidung, die wir zu akzeptieren haben.

Letzte Vorstellungen am 14. und 15. Dezember

Andere Bundesländer gehen andere Wege. In Berlin, dem Corona-Hotspot in Deutschland, wo die Inzidenz mittlerweile über 1000 beträgt, spielen die Theater. Auch in Sachsen haben die Häuser seit dem Wochenende nach einem Lockdown ab dem 22. November wieder geöffnet.

Van Slooten: Wir haben in Deutschland ein föderales System, in dem die Vorschriften nicht homogen sind. Das macht es oft schwer, manches nachzuvollziehen. Es hilft uns aber in der jetzigen Situation nicht weiter, nach Berlin oder nach Sachsen bzw. Bayern zu schauen.

In Stralsund gab es am 14. Dezember und in Greifswald am 15. Dezember die letzten Vorstellungen. Danach waren die Theater dicht. Wie haben die Mitarbeiter die Schließung und damit den Ausfall des kompletten Weihnachts- und Neujahrsprogrammes aufgenommen?

Dörnen: Alle waren sehr enttäuscht, aber niemand war überrascht, weil diese Entscheidung aufgrund der ansteigenden Inzidenzen erwartbar war.

„Wir können unserem Publikum nur recht herzlich danken!“

Und wie hat das Publikum reagiert?

Dörnen: Absolut verständnisvoll. Ich kann nur den Hut ziehen. Wir haben sehr viel Zuspruch bekommen. Das war schon in den letzten Vorstellungen davor zu spüren. Obwohl alle Zuschauerinnen und Zuschauer mit Maske und auf Abstand sitzen mussten und einen zusätzlichen Test benötigten, waren die meisten Vorstellungen ausverkauft. Uns wurde damit vermittelt, dass wir gebraucht werden und das hat uns wiederum sehr viel Mut gemacht. Das war nicht an allen Theatern so.

Van Slooten: Wir können unserem Publikum dafür nur recht herzlich danken! Das ist mir sehr wichtig.

Auch Weihnachtsmärchen betroffen

Aber nun waren ja auch viele Kinder betroffen, weil sie ihr Weihnachtsmärchen „Aladin“ nicht mehr sehen konnten. Wie kam das an?

Dörnen: Das war furchtbar. Aber auch hier gab es viel Verständnis. Manche Schulen haben auch von sich aus abgesagt. „Aladin“ ist trotzdem supergut angekommen.

Das Weihnachtsmärchen „Aladin“ im Theater Vorpommern konnten nur wenige Kinder sehen. Trotzdem kam es beim Publikum gut an. Quelle: Peter van Heesen

Nun ist ja bereits eine Premiere im Musiktheater schon auf die nächste Spielzeit verschoben worden: die Verdi-Oper: „La Traviata“. Wie kam es zu dieser Entscheidung?

Dörnen: Wir haben diese Inszenierung mit mehreren Gästen geprobt, die uns jetzt leider nicht mehr zur Verfügung stehen, weil sie an anderen Häusern Engagements haben, die sie einhalten müssen.

Van Slooten: Gleich in der ersten Januarwoche haben wir bereits die Proben abbrechen müssen, weil zu diesem Zeitpunkt die Delta-Variante eine zu große Gefahr für unsere Mitarbeiter darstellte. Es kam auch bei uns zu Impfdurchbrüchen – wie überall –, die dann auch zu größeren Ausfällen hätten führen können. Immerhin sind bei dieser Inszenierung mit Orchester, Chor, Solisten und Statisten zwischen 80 und 100 Künstlerinnen und Künstler beteiligt. Hinzu kommen noch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinter der Bühne.

Gibt es schon einen neuen Premierentermin?

Dörnen: Nein, den müssen wir planen. Wir sind derzeit an der Erarbeitung des Spielplanes für die kommende Spielzeit.

Probenbetrieb läuft weiter

Werden denn andere Vorstellungen und die noch geplanten Premieren in der laufenden Spielzeit weitergeprobt?

Dörnen: Ja, der Probenbetrieb läuft weiter. Natürlich unter den geltenden Hygienevorschriften.

Sollte ab 21. Februar nun wieder in allen Häusern gespielt werden können, wie wird dann der Spielplan aussehen? Gibt es Inszenierungen, die vielleicht nach vorn geschoben werden, weil sie unbedingt gezeigt werden sollen, oder halten Sie sich an der Planung fest, die steht?

Dörnen: Wir werden den Spielplan im Wesentlichen so beibehalten, wie er ist. Natürlich muss an mancher Stelle umgeplant werden, weil ja zum Beispiel „La Traviata“ nicht gezeigt wird. Wir werden das alles rechtzeitig kommunizieren, sollte es weitergehen.

Nun will die Greifswalder Bürgerschaft in dieser Woche darüber entscheiden, wie es während der mehrjährigen Sanierung des Greifswalder Hauses interimsmäßig in der Hansestadt mit dem Theater weitergeht. Können Sie schon mal einen Blick vorauswerfen?

Van Slooten: Nein, diese Entscheidungen warten auch wir ab. Aktuell soll im Greifswalder Theater am 6. Juni 2021 die vorerst letzte Vorstellung stattfinden.

Von Reinhard Amler