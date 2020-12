Stralsund/Greifswald

Schüler in Vorpommern können sich auf eine märchenhafte Vorweihnachtszeit freuen. Nach dem MV-Gipfel der Landesregierung am Wochenende wird das Theater Vorpommern die geplanten Schulvorstellungen der Weihnachtsmärchen „Hänsel und Gretel“ sowie „Dr.Dolittle – Der Arzt, der mit den Tieren spricht“ im Dezember an allen drei Theater-Standorten in Stralsund, Greifswald und Putbus spielen.

Die Teilnehmer des Corona-Gipfels aus Politik, Medizin, Verbänden und Kommunen hatten am Sonnabend entschieden, dass Schultheater-Aufführungen in der Vorweihnachtszeit möglich sind. Bedingung: In den Theatern ist auch während der Vorstellung ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Die Regelung gilt nur für Schulen und nicht für Kindergärten. Die Jüngsten dürfen die Vorstellungen nicht besuchen.

Kinderbuchklassiker auf der Bühne

Den Auftakt der Schulvorstellungen wird es am 3. Dezember im Theater Putbus auf der Insel Rügen geben. Dort bringt das Theater Vorpommern erstmals das für die Vorweihnachtszeit inszenierte Kinderstück „Dr. Dolittle – Der Arzt, der mit den Tieren spricht“ auf die Bühne. 100 Jahre nach der Erstveröffentlichung ist dieser Kinderbuchklassiker in viele Sprachen übersetzt und oft verfilmt worden. Nun haben Schülerinnen und Schüler in Vorpommern die Gelegenheit, Dr. Dolittle, den Tierarzt aus der kleinen Stadt Puddelby-on-the-Marsh, der mit Affen, Papageien und Co. kommunizieren kann, auf der Bühne ihres Theaters zu erleben.

„Hänsel und Gretel“ als Singspiel

Ebenfalls ein Klassiker ist „Hänsel und Gretel“. Das Mächen der Gebrüder Grimm ist für das Theater Vorpommern bearbeitet worden und erlebt als Singspiel mit der Musik von Engelbert Humperdinck am 4.Dezember in Greifswald seine erste Aufführung. Wie das Theater mitteilt, gibt es für einzelne Termine der Weihnachtsstücke noch freie Kapazitäten für Schulgruppen. Interessierte Schulen können sich bei der Greifswalder Theaterkasse, Tel. 0 38 34/57 22 224, dienstags bis freitags jeweils von 10 bis 15 Uhr informieren.

Außer Schulvorstellungen entfällt alles bis 20. Dezember

Während sich der Nachwuchs auf Weihnachtsmärchen freuen darf, müssen Erwachsene nach der Verlängerung des Teil-Lockdowns durch die Bundesregierung weiterhin auf einen Theaterbesuch verzichten. Außer Schulvorstellungen entfallen vom 1. bis 20. Dezember alle anderen Veranstaltungen und werden gegebenenfalls zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt, teilt das Theater Vorpommern mit. Davon betroffen ist auch das für den 6. Dezember um 11 Uhr vom Förderverein Hebebühne in Stralsund geplante Theaterfrühstück im Großen Haus. Es muss ebenfalls ausfallen.

Termine für die Weihnachtsmärchen: „Dr. Dolittle – Der Arzt der mit den Tieren spricht“, 3. und 4. Dezember jeweils 9 und 11 Uhr Theater Putbus, 8. und 9. Dezember jeweils 9 und 11 Uhr, Theater Greifswald, 15. und 16. Dezember jeweils 9 und 11 Uhr Theater Stralsund; „Hänsel und Gretel“, 4. Dezember, 9 Uhr, Theater Greifswald, 11. Dezember um 11 Uhr und 17. Dezember um 10 Uhr Theater Stralsund. Weitere Informationen im Internet unter www.theater-vorpommern.de

Von OZ