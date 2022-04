Stralsund/Greifswald/Putbus

Das Theater Vorpommern hat angesichts des Krieges in der Ukraine seinen Osterspielplan geändert. Anstelle geplanter Familienkonzerte wird das Philharmonische Orchester unter der Leitung seines Generalmusikdirektors Florian Csizmadia nun Benefizkonzerte an allen drei Spielstätten des Hauses in Greifswald, Stralsund und Putbus für den Frieden in der Ukraine geben.

„Wir kombinieren in unserem Konzertprogramm Werke ukrainischer, russischer und deutscher Komponisten, um mit der Musik als universeller Sprache der Menschheit kulturell Verbindungen zu schaffen, die anderswo derzeit abgerissen werden“, sagt Csizmadia. Und Intendant Ralf Dörnen ergänzt: „Wir möchten mit den Mitteln, die wir am besten beherrschen, dazu beitragen, diejenigen Menschen zu unterstützen, die brutal aus ihrer Heimat vertrieben werden“.

Werke ukrainischer, russischer und deutscher Komponisten

Das erste Konzert ist am Karfreitag im Theater Stralsund. Es folgen die Auftritte in Greifswald (Ostersonntag) und in Putbus (Ostermontag). Zum Auftakt der Konzerte erklingt die sinfonische Dichtung „Ukraïna“ von Boris Kosak. Der Komponist wurde in Belarus geboren, wuchs in der Ukraine auf und lebt seit 2016 als freischaffender Künstler in Hamburg.

Als zweiten Programmpunkt hat Csizmadia Reinhold Glières Konzert für Harfe und Orchester op. 74 herausgesucht. Glière wurde in Kiew geboren und studierte und lehrte sowohl am Kiewer wie auch am Moskauer Konservatorium. Sein Harfenkonzert entstand 1938. Es verrät aber nichts über die seinerzeit herrschenden politischen Wirren angesichts des bevorstehenden Zweiten Weltkrieges. Solist des Abends ist der Harfenist Joel von Lerber. Obwohl er noch jung ist, kann der gebürtige Schweizer schon auf viele Preise im In- und Ausland verweisen. Er ist international sehr gefragt. Den Schlusspunkt im Programm setzt Johannes Brahms’ Sinfonie Nr. 1 c-Moll op. 68. Brahms’ erste Sinfonie strahlt zukunftsweisenden Optimismus aus.

Ausreichend Karten vorhanden

Noch sind ausreichend Karten für alle drei Aufführungen erhältlich. Sie kosten 25 Euro auf allen Plätzen. Die Einnahmen aus den Konzerten sollen an den Flüchtlingsrat Mecklenburg-Vorpommern überwiesen werden, damit sie für humanitäre Hilfe für ukrainische Flüchtlinge in unserem Land verwendet werden können.

Aufführungen: 15. April 2022 im Theater Stralsund, am 17. April im Theater Greifswald und am 18. April im Theater Putbus. Beginn ist jeweils um 18 Uhr. Karten sind an den jeweiligen Theaterkassen und im Internet unter www.theater-vorpommern.de erhältlich.

Von Reinhard Amler