Greifswald/Stralsund

Schlechte Nachrichten für Theater-Besucher: Der Spielbetrieb am Theater Vorpommern in Stralsund und Greifswald wird ab sofort bis einschließlich 5. Februar 2022 eingestellt.

Wie das Theater Vorpommern mitteilt wurde diese Entscheidung aus Gründen der Planungssicherheit in Abstimmung mit den Gesellschaftern und dem Land Mecklenburg-Vorpommern getroffen. Der Probenbetrieb läuft in allen Spielstätten weiter.

Vom 6. bis 20. Februar sind die Häuser des Theaters Vorpommern in Stralsund und Greifswald wegen der Winterferien geschlossen. Das Theater in Putbus ist derzeit in den Winterferien und könnte unter Vorbehalt ab 5. Februar 2022 den Spielbetrieb wieder aufnehmen.

Die Veranstaltungen im Greifswalder Kaisersaal sind von der Einstellung des Spielbetriebes vorerst ausgenommen und unterliegen weiterhin den Corona-Ampel-Bestimmungen.

Von OZ