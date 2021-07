Putbus

In diesem Jahr feiert man in Putbus gleich zwei Jubiläen. Nicht nur das 200-jährige Bestehen des Theaters, auch der 220. Geburtstag der Fürstenstadt wird nachgeholt. Die große Party war ursprünglich für das vergangene Jahr geplant, aber die Corona-Pandemie machte einen Strich durch die Rechnung. „Eigentlich stimmt das mit dem Jubiläumsjahr für uns aber doch“, merkt Theaterdirektor Peter Gestwa an. „Nach der Eröffnung 1820 musste das Theater nämlich ziemlich schnell wieder wegen baulicher Mängel schließen. Man war ungeduldig und hat das Haus nicht austrocknen lassen. Die zweite Eröffnung war dann wirklich 1821.“

Das Theater Putbus hat sich schick gemacht für das Jubeljahr – letzte Arbeiten gingen dieser Tage pünktlich zu Ende. Die goldenen Buchstaben „Theater Putbus“ glänzen wieder in der Sonne, die neun Musen auf dem Fries an der Straßenseite leuchten wie die Fassade in makellosem schneeweiß und die Tür des neuen Personenaufzugs am Anbau der Marktseite öffnet sich geräuschlos. Theaterdirektor Peter Gestwa wirkt zufrieden, alles im Zeitrahmen, die Party kann beginnen.

Theaterdirektor Peter Gestwa (re.) im Gespräch mit Ingenieur Reyk Höhne. Er betreute die Sanierungsarbeiten im Haus Quelle: Anne Ziebarth

Doch halt – die Lüftung der kleinen Zelte für die Veranstaltung am Abend scheint Probleme zu machen. Ein Klacks für den Routinier, der seit zehn Jahren den Posten des Direktor inne hat. „Das schaffen wir locker“, so der 63-jährige Gestwa. „Wenn wir hier eines am Theater perfektioniert haben, dann ist es auf den Punkt zu sein. Um 19.30 Uhr muss der „Lappen“ hochgehen und die Vorführung starten, egal was vorher passiert.“

Comic zum 200. Jubiläum

Auch Ingenieur Reyk Höhne schaut noch einmal vorbei. Er hat bereits beim „großen“ Umbau 1992 bis 1998 mitgewirkt, die aktuellen Sanierungsarbeiten betreut und ist heute eng mit dem Haus und dem Förderverein verbunden. Er hat die auch die Veröffentlichung eines Comics initiiert, der die 200-jährige Geschichte des Hauses auf liebevolle und witzige Art und Weise in einer Geschichte über Fürst Malte darstellt. Ein weiterer Buchtipp zum Jubiläum: „Ein Schauspielhaus zwischen Himmel und Meer“ des Rügener Autoren Holger Teschke.

Theater Putbus, Außenansicht Quelle: Anne Ziebarth

Nutze „Malte“ den Seiteneingang?

Fürst Wilhelm Malte zu Putbus (1783 – 1854) gilt als der Vater des Putbusser Theaters, er setzte die Theatergründung durch, weit vor den Häusern in Greifswald und Stralsund. Selbst ein großer Theaterfreund und Kunstliebhaber, war Fürst Malte häufig im Theater zu Gast, standesgemäß mit Platz in der Fürstenloge. „Man sagt, der Fürst habe gern den diskreten eigenen Zugang zur Loge genutzt. Wegen wechselnder Begleitungen“, raunt Gestwa. „Aber das sind natürlich alles nur Gerüchte.“

Gibts nur hier. Eine Bank -für Pärchen, die nicht auf EInzelstühlen sitzen möchten Quelle: Anne Ziebarth

Seitdem gibt es viele bauliche Veränderungen – auf die jüngsten sind Gestwa und Höhne besonders stolz. „Mit dem modernen Außenaufzug haben wir endlich die Möglichkeit geschaffen, Rollifahrern auch Plätze im ersten Rang anbieten zu können“, so Gestwa. „Der Anbau gehört nicht zum Denkmalbereich, da passt die moderne Formensprache super.“ Im Theatersaal mit seinen 256 Plätzen, den hölzernen Elementen und dem üppigen Kronleuchter fühlt man sich aber in die Entstehungszeit des Gebäudes versetzt, rund 90 Prozent seien Originalzustand, schätzt Gestwa. Vielen Besuchern gilt das Theater als die schönste Spielstätte in Mecklenburg-Vorpommern mit einer vorzüglichen Akustik dazu, der ausgeklügelten Kuppel sei Dank.

Fusion 2006 mit Greifswald und Stralsund

Die Fusion mit den Häusern in Greifswald und Stralsund zum Theater Vorpommern im Jahr 2006 war sicherlich der größte Einschnitt der jüngeren Geschichte. Trotzdem: Das kleine Inseltheater blieb immer etwas besonderes, eigenständiges, auch im Verbund. „Greifswald und Stralsund sind Produktionshäuser mit ganz anderen Voraussetzungen“, so Gestwa. „Der Intendant setzt dort den auf die Häuser abgestimmten Spielplan, inklusive Ballett und großen Produktionen.“

Auf dem Dach des neuen Aufzugs an der Marktseite: Ein Ausschnitt aus dem Comic zum 200. Bestehen des Hauses. Quelle: Anne Ziebarth

Vieles davon ist auf der rund 20 Quadratmeter kleinen Bühne in Putbus schlicht nicht umsetzbar, der designierte Intendant Ralf Dörnen hat bereits angekündigt, für den Standort Putbus mehr auf Konzerte zu setzen. „Klar freue ich mich, wenn große Produktionen auch bei uns gezeigt werden“, so Gestwa. „Aber wir sind eben auch ein Gastspielhaus. Wir haben rund 180 Veranstaltungen im Jahr. Davon sind vielleicht neun oder zehn eigene Produktionen.“

Theater Putbus Das fürstliche Schauspielhaus wurde 1819 bis 1820 als Sommertheater erbaut. Die aufblühende Residenz von Fürst Wilhelm Malte zu Putbus war damals nach Heiligendamm das zweite Ostseebad und beherbergte zahlreiche Kurgäste. In einem Badeort dieses Ranges durfte ein Theater zur Unterhaltung der Besucher nicht fehlen. Bereits 1826 fand ein Umbau unter der Leitung Johann Gottlieb Steinmeyer statt, der als Karl Friedrich Schinkels Reisebegleiter (1803-1805) in der Literatur erwähnt wird. Der Dreiecksgiebel über dem Säulenportikus, die Giebel an den Schmalseiten und das Dach erhielten die heutige harmonische Form. Damit wurde auch ein Umbau der Saaldecke möglich, der die hervorragende Akustik bewirkt. Trotz zahlreicher Umbauten ist sehr viel alte Bausubstanz erhalten, das Äußere und die Raumstrukturen innerhalb des Hauses blieben unverändert. Durch die umfangreiche und aufwändige Rekonstruktion des Theaters von 1992 bis 1998 ist die alte Schönheit wieder hergestellt worden. Heute zeigt sich das Theater Putbus als schönstes und ältestes durchgängig bespieltes Theater in Mecklenburg Vorpommern, als ein historisches Theater von internationaler Bedeutung mit moderner technischer Ausstattung. (Quelle: Theater Vorpommern)

Gestwa ist immer auf der Suche nach neuen Entdeckungen

Unglücklich wirkt er damit nicht, ein bisschen Extravaganz und Eigenständigkeit darf es wohl sein. „Ich versuche immer wieder neue Theaterstücke und Compagnien zu finden und für Putbus zu entdecken“, sagt er und die Augen funkeln. „Junge Leute, modernes Theater, Musik. Dafür wurde ich ja vor rund zehn Jahren gerufen. Eben weil ich eben aus der Gastspielszene komme.“ Bei der Auswahl habe er auch ein großes Maß an Freiheit. „30 000 Gäste im Jahr sollten es schon so etwa sein“, sagt der Theaterdirektor. „Wenn ich jetzt das ganze Jahr auf experimentellen Free-Jazz setze habe ich vielleicht 2000. Durchgehende Volksmusik könnte vielleicht 50.000 bringen. Aber damit wäre ich künstlerisch unglücklich. Also treffe ich eine eigene Auswahl.“

„Auf Rügen ist alles anders“

Dabei muss Gestwa stets ein sehr bewegliches Publikum im Auge behalten, übliche Regeln für Theaterbesuche seien außer Kraft gesetzt. Samstag sei Anreisetag, da fallen die Leute ins Bett, dafür läuft es unter der Woche besser als in den anderen Spielstätten. „Hier ist alles anders“, lacht er. „Wir haben nur einen ziemlich kleinen aber treuen Stamm von Theaterabonnenten, dafür viele Gäste aus ganz Deutschland.“ Das mache die Vorhersage schwierig, auch, ob ein Konzert ausverkauft wird, entscheid sich oft erst in der jeweiligen Woche aus spontaner Nachfrage. Für die Jubiläumskonzerte „200 Jahre Theater Putbus“ mit Werken von Richard Strauss, Wolfgang Amadeus Mozart und Antonín Dvořák am heutigen Mittwoch gibt es noch wenige Restkarten auf der Seite www.theater-vorpommern.de

Erinnerungen an Gastspiele im Theater Putbus Quelle: Anne Ziebarth

Nächste Vorführungen: Haydn-Oper, Operette und Feuerwerk

Hier kann man auch Karten für die nächsten Veranstaltungen bekommen. „Der Apotheker“ zum Beispiel – eine opera buffa von Joseph Haydn am Freitag und Sonnabend (je 19.30 Uhr). Einen Liederabend mit Andreas Scholl & Tamar Halperin, zu hören am Sonntag um 17 Uhr und um 19.30 Uhr.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am kommenden Dienstag um 19.30 Uhr gibt es den Abend: „Wiener Blut – Glanzstunden der Operette“. Besonders hervorzuheben und zum Vormerken: die Pianistein Mari Namera & Reinhardt Piechocki mit berühmten Klavierwerken am 27. Juli, „Feuerwerke“ mit Carismo und CELLOnly (31. Juli) aber auch „Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da“ mit Schauspieler Thomas Linke (15. und 22. Juli) oder die „Chopiniade“ vom 26. bis 30 Oktober.

Von Anne Ziebarth