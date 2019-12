Thiessow

Es waren 21 Tage pures Abenteuer: Fünf Länder am Stück hat Torsten Jelinski bereist und war 30000 Kilometer auf Achse. Aus dem 51-Jährigen sprudelt es nur so heraus, wenn er von seiner ungewöhnlichen Reise und seinen Erlebnissen berichtet. Der Thiessower Gastronom war im November auf Mission in Zentralasien, um Studenten als Saisonarbeitskräfte für die Insel zu werben. Er besuchte Kirgisistan, Kasachstan, Usbekistan, Tadschikistan und Russland. Und wurde fündig.

„Ich habe 400 Studenten gefunden, die im nächsten Sommer auf Rügen arbeiten wollen und kann diese an Unternehmer vermitteln“, freut sich Jelinski. Die aufwendige Aktion war das Ende einer Odyssee und gleichzeitig der Anfang einer neuen Partnerschaft.

Torsten Jelinski betreibt zusammen mit seiner Frau Anja seit 2003 die „Mönchguter Fischerklause“ im kleinsten Ostseebad der Insel. Wie vielerorts gestaltete sich auch dort die Suche nach Arbeitskräften in den letzten Jahren immer schwieriger. Vor zwei Jahren wandte er sich an eine Agentur, die ausländische Studenten vermittelt. Ein paar Tage später standen zwei junge Kirgisinnen vor seinem Fischrestaurant. „Sie fielen mir um den Hals und waren glücklich, dass sie zwei Monate bleiben dürfen“, erinnert sich Jelinski. „Gul und Taty waren sehr fleißig. Wir hatten sie in unserem Haus untergebracht und schnell eine enge Bindung aufgebaut.“ Dann tat er etwas, was er 17 Jahre lang nicht gemacht hat: „Wir haben einen Abend die Gaststätte zugemacht und die Mädchen zum Ben-Zucker-Konzert nach Sellin eingeladen. Jetzt hören sie in Kirgisistan alle Ben Zucker“, lacht Jelinski.

Die 22-Jährigen waren von einem Arbeitgeber in Bayern gekommen, der sie wieder weggeschickt hatte. Doch für den Rückflug hatten sie kein Geld. „Das können die Studenten ja erst hier verdienen“, weiß Jelinski. Was das bedeutet, erfuhr er in diesem Sommer. „Es war der Horror“, so der Koch. Im Winter hatte er zur Saisonvorbereitung alles in die Wege geleitet und die Papiere verschickt, damit neun kirgisische Studenten nach Rügen zur Saisonarbeit zu ihm und zu Kollegen kommen. Die Bundesagentur für Arbeit vermittelt Semesterferienbeschäftigungen in Deutschland an Studierende, die im Ausland immatrikuliert sind. Die Beschäftigungsdauer darf bei maximal 90 Tagen liegen. Die Kontakte liefen über Gul und eine beauftragte Dozentin an der Universität in Osch. Doch dann gab es Probleme mit der deutschen Botschaft.

„Die Visa wurden abgelehnt. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden“, so Jelinski. Und es kam noch schlimmer. Sein Handy war bald jeden Tag voll mit Hilferufen von kirgisischen Mädchen, die auf der Straße standen. „Manche konnten durch Visa-Probleme erst später nach Deutschland kommen und wurden nun nicht mehr gebraucht, manche wurden von ihren Arbeitgebern schlecht behandelt. Ich war die persönliche Feuerwehr für die Mädchen. Wir haben sie in ganz Deutschland eingesammelt. Statt neun hatten wir dann plötzlich 17 Studenten hier“, so Jelinski. Sie arbeiteten auch bei Kollegen in Thiessow, Sellin, Lobbe und Göhren.

Für Torsten Jelinski war klar: Das muss anders laufen. Und wenn der 51-Jährige etwas anpackt, dann richtig, dann verschreibt er sich der Sache mit Haut und Haaren. Er kann nicht anders. So war es auch vor zehn Jahren, als er gegen das geplante Kohlekraftwerk in Lubmin aufbegehrte und als Sprachrohr der Aktivisten über die Inselgrenzen hinaus bekannt wurde.

Im November saß Torsten Jelinski schließlich im Flieger nach Kirgisistan. Er ging in die deutsche Botschaft in der Hauptstadt Bischkek. „Ich war der erste deutsche Unternehmer, der sich dort vorgestellt hat“, so Jelinski. Der Netzwerker knüpfte Kontakte vor Ort. Inzwischen gibt es eine Vermittlungskartei. „Es gibt sehr viele Anfragen von Studenten. Viele studieren Jura oder Medizin und sprechen bis zu sechs Sprachen fließend. Die meisten belegen extra Deutsche-Kurse“, weiß der Thiessower. Für studentische Saisonarbeiter muss Kost und Logis frei sein und Mindestlohn gezahlt werden. Für beide Seiten sei es eine echte Win-Win-Situation.

Für den Rügener Gastronom ist es aber inzwischen noch weit mehr. Er sei bei seinem Aufenthalt in Mittelasien vielen herzlichen Menschen und einer wahnsinnigen Gastfreundschaft begegnet. Er hat das deutsche Dorf Bergtal mit seinen weiß-blauen Häusern besucht, den beeindruckenden Issyk-Kul See bestaunt, wilde Taxifahrten kreuz und quer durch Kirgisistan erlebt und in Usbekistan die Seidenstraße von Taschkent nach Samarkand bereist. Das größte Erlebnis war die kirgisische Hochzeit von Gul, bei der er die Ehre hatte, „Brautvater“ sein zu dürfen.

Torsten Jelinski aus Thiessow (2.v.r.) als "Brautvater" bei der Hochzeit von Gul und Madyar (l.) in Kirgisistan. Mit auf dem Foto Freundin Taty. Quelle: Privat

Torsten Jelinski hat noch einen Koffer in Kirgististan stehen. Der nächste Besuch steht schon fest: Im Februar bringt er die Papiere für die Mitarbeiter im Sommer persönlich nach Kirgisistan. Wer Interesse an der Vermittlung von Studenten zur Saisonarbeit 2020 hat, kann sich an ihn wenden unter Telefon: 0157/52490041 oder fischerklause@gmx.de

Von Gerit Herold