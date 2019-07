Ralswiek

Thomas Ziesch ist präsent. Meist als Arne, ein Söldner im Dienste der dänischen Königin ( Krista Birkner). Kurz auch mal als Jäger, dem die Monarchin deftig die Leviten liest. Allerdings hat Ziesch im aktuellen Stück der Störtebeker Festspiele, „ Schwur der Gerechten“, noch weitaus mehr sehr bedeutende „Auftritte“. Und bei denen ist er selbst nicht einmal zu sehen.

„Nachdem ich im vergangenen Jahr den behinderten Hauke gespielt hatte, boten Ruth und Peter Hick mir an, die Kampfszenen zu choreografieren“, erzählt Ziesch. „Das konnte ich unter keinen Umständen ablehnen.“ Denn Kampf, körperliche Ertüchtigung, gefährliche Stunts sind die Berufung des 48-jährigen Schauspielers: Er choreografierte bereits Kampfszenen an 20 deutschen Theatern und arbeitet als als Dozent für Bühnenkampf an Schauspiel- und Musikhochschulen in Hannover, Bremen und Köln.

Mit Sorbisch groß geworden

Seine Wurzeln hat Thomas Ziesch in einem kleinen Ort bei Bautzen. Dort wuchs er in einem deutsch-sorbischen Haushalt auf. „Zu Hause unterhielten wir uns zwar nicht in dieser Sprache, allerdings redeten wir im Kindergarten beinahe nur Sorbisch und in der Schule hatte ich jede Woche zwei- bis dreimal Sprachunterricht. So habe ich das wirklich gut gelernt“, sagt Ziesch. Die Kulturpflege der slawischen Minderheit in der DDR erschöpfte sich nicht in zweisprachigen Ortsschildern und Straßennamen oder in der Präsentation der Volkstrachten im Spreewald – das Sorbische war Teil des Alltags.

Zur Galerie Schauspieler Thomas Ziesch als Arne. Der Mime choreografierte auch alle Kampfszenen.

Mit elf Jahren gehörte der Lausitzer dem AK11-Fußballnationalkader an und stand kurz vor der Aufnahme in eine Sportschule, die Fußballtalente förderte: „Ich hatte alle Tests bestanden, mein Vater war von dieser Idee allerdings weniger begeistert.“ Zum Glück, kann Thomas Ziesch heute konstatieren, denn neben seiner Ausbildung zum Hotelfachmann schnupperte er in die Leipziger Schauspielschule rein. Dort brachte ihn ein Dozent hin, der den 13-jährigen Ziesch in einer Rolle am Bautzener Volkstheater gesehen hatte: „Fechten und Akrobatik hatten mich damals besonders fasziniert. Und als ich 1987 zur Aufnahmeprüfung kam, habe ich alle Anforderungen sofort bestanden.“ Vorm Beginn seines Studiums wurde der 1,78 Meter große Sportfan allerdings Soldat der Nationalen Volksarmee. Die eineinhalb Jahre Grundwehrdienst musste er aber nicht voll machen: Nach zwölf Monaten beendete die politische Wende den Abstecher zum Militär.

Türöffner war der behinderte Hauke

Die Intendantenfamilie Hick hat Thomas Ziesch selbst auf sich aufmerksam gemacht. „Das erste Mal bewarb ich mich 2010, danach noch einmal 2016“, sagt der Mime. „2018 hat es dann geklappt.“ Die Rolle des geistig behinderten Hauke war anfangs für einen Jungen vorgesehen gewesen, wurde von Ziesch aber derart emotional gespielt, dass sie zum Türöffner für ein längeres Engagement bei den Störtebeker Festspielen wurde.

Der Söldner Arne im aktuellen Stück ist weder eine tragende Rolle, noch treibt sie die Handlung voran. Und doch: Allein jene Szene, in der der Soldat nach drei Jahren Belagerung der Stockholmer Festung seine dort lebende Mutter Gerda ( Karin Hartmann) in die Arme schließt, gehört zu einem der emotionalsten Momente der gesamten Handlung. „Arne geht hier das Herz auf“, sagt Ziesch. „Das versuche ich jedes Mal nachzuempfinden.“ Arne sei ein ehrlicher Typ, trotz seines Söldnerdaseins ein Mann mit Prinzipien, der eigentlich loyal zur Königin steht. „Als er allerdings seine Mutter wiedersieht, gelingt es Störtebeker, ihn für die Sache der Verteidiger von Stockholm zu gewinnen.“

Verwirrung um den Jäger

Die zweite Rolle des Thomas Ziesch – jener Jäger, der von Königin Margarete wegen der Vergewaltigung von Frauen und Kindern zusammengestaucht wird – sorgte bei den ersten Aufführungen für Verwirrung, unterschied sich der Getadelte doch kaum von dem Sympathieträger Arne. „Anfangs haben wir verschiedene Hüte ausprobiert, um den Unterschied der Figuren zu betonen“, schmunzelt Ziesch. „Die Lösung ist jetzt, dass meine Haare glatt nach hinten gegelt wird, so dass es aussieht, als hätte ich einen Kurzhaarschnitt.“

Thomas Ziesch ist schon jetzt mit den Festspielen verwachsen. Ginge es nach ihm, könnte er weitermachen. Im aktuellen Stück will er als Arne am Ende mit den Piraten gehen. Diesmal weiß seine Mutter das noch zu verhindern. 2020 kann die Sache schon ganz anders aussehen.

Jens-Uwe Berndt