Gerald Galke wurde in der Thomas-Müntzer-Stadt Mühlhausen geboren und sagt: „ Thüringen bleibt Heimat.“ Dass er vor 34 Jahren nach Rügen kam, hatte nicht nur berufliche Gründe – er heiratete damals eine Rüganerin. Das Paar lebt nach ersten Stationen in Prora und Bergen seit nun 20 Jahren in Thesenvitz in einem Haus mit idyllischem Garten und freiem Blick in Richtung Sonnenuntergang.

Der 62-Jährige hat die Entscheidung für die Insel nicht bereut: „Ich lebe gern hier wegen der Menschen und der schönen Natur – zudem habe ich nette Kollegen und Freunde gefunden.“ Gerald Galke ist als Leiter der Beschäftigungsgesellschaft BBR tätig – in der Freizeit pflegt er mit Leidenschaft seinen Garten und fertigt für diesen Deko-Gegenstände an, die er auch an Freunde und Bekannte verschenkt.

Seit Jahren gehört das Sammeln und Verarbeiten von Erzgebirgsfiguren zu seinen Hobbys. „Ich knüpfe damit an eine der Traditionen meiner Heimatregion an“, verrät er.

