Tierhalter nach Stallbrand auf Rügen verzweifelt: „Musste an dem Tag zur Dialyse“

Strüßendorf

Nach dem Brand des Stallgebäudes in Strüßendorf seien die überlebenden Tiere traumatisiert, sagt Heiko Lietz. Trotz schnellsten Einsatzes der Feuerwehren hatten einige Tiere dem Feuer, das in der Nacht zum Dienstag ausgebrochen war, nicht entrinnen können. Darunter zwei Chihuahuas, die gewöhnlich bei Lietz in dessen Wohnung in Bergen-Rotensee lebten. „Ich hatte sie an dem Tag im Stall gelassen, weil ich zur Dialyse musste“, sagt der geknickte Tierhalter. Die mexikanischen Kleinsthunde erstickten im Rauch des Feuers.

„So ein Schicksalsschlag kommt ja immer zur Unzeit, aber ich muss auch noch zweimal in der Woche zur Dialyse und hatte erst im November eine Herz-OP“, hadert Lietz mit seinem Schicksal. Den „privaten Gnadenhof“ in dem Ortsteil der Gemeinde Buschvitz betreibt er gemeinsam mit seiner geschiedenen Frau, die nicht über das Ereignis sprechen kann. Ihr blieben immerhin drei Welpen des verstorbenen Hunde-Paares.

Feuerwehrleute mit Atemschutzgeräten retteten die Tiere

Wegen seines Gesundheitszustandes habe er schon viele Tiere abgegeben, so Lietz. In dem alten Stallgebäude und auf dem Gelände darum herum leben heute aber neben einem Hängebauchschwein-Eber und einem aufgeregt gluckernden Truthahn-Paar auch noch diverse Hühner und Enten sowie ein Kaninchen und zwei Meerschweinchen. Eber Eberhard, den Lietz von Karls Erdbeerhof übernahm, konnte Flammen und Rauch dank des couragierten „Innenangriffs“ der beteiligten Feuerwehren entkommen.

Beim Brand des Stallgebäudes in Strüßendorf kamen am Dienstag auch zwei Hunde ums Leben. Quelle: FF Sehlen

Die waren gegen Mitternacht von einem Zeugen alarmiert worden, der Feuer im Dachstuhl des etwa 70 Meter langen Gebäudes gesehen hatte. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Bergen, Buschvitz, Lietzow, Patzig, Parchtitz, Sehlen und Ralswiek rückten mit etwa 50 Kameraden an, um den Brand zu bekämpfen. „Dank des schnellen Einsatzes sowie des Umstandes, dass sich unmittelbar vor dem Stall ein Löschteich befindet, haben wir den größten Teil der Tiere retten können“, sagte Bergens Wehrführer André Muswieck. Zwei mit Atemschutzgeräten ausgerüstete Trupps hatten sich ins Innere des Gebäudes gewagt und konnten die Tiere evakuieren und führten sie bis zum Eintreffen von Heiko Lietz auf ein Freigehege.

Ob die Versicherung zahlt, ist noch unklar

Die Anlage von Lietz am Rande der kleinen Ortslage ist in der Nachbarschaft nicht unumstritten. Das Grundstück bewachen mit einem Pyrenäenberghund und einem Kaukasischen Owtscharka, zwei „Experten“ in Sachen Wachdienst. Weil die nicht nur potenzielle Einbrecher, sondern auch Wildschweine oder Greifvögel verbellen, gab es schon Ärger mit Anwohnern. Im Auftrag einiger Nachbarn hatte sich deswegen auch Gemeindevertreterin Maria Elsner an das Ordnungsamt der Stadt Bergen gewandt. Beschwerden bezüglich des Zustandes der Anlage seien auch beim Veterinäramt des Landkreises eingegangen, bestätigt ein Sprecher.

Bei dem Objekt handele es sich allerdings nicht etwa um eine gewerbliche Tierzucht, sondern um das private Objekt eines Liebhabers und vom äußeren Anschein eines Gebäudes lasse sich erfahrungsgemäß noch nicht auf tierschutzgerechte Haltung schließen. Ein Mitarbeiter der Behörde habe sich seinerzeit auf dem Gelände umgesehen und einige Hinweise erteilt, die der Eigentümer auch befolgt habe. Wegen der Beschwerden habe er schon darüber nachgedacht, mit seinen Tieren umzuziehen, sagt Heiko Lietz. Wenn sich nur ein geeignetes Grundstück fände.

Auch das Truthahnpaar kollerte glücklich, weil es den Flammen entkommen war. Quelle: Uwe Driest

Als Ursache für den Brand machte der Gutachter einen technischen Defekt aus. Es habe einen Kurzschluss an einer der Leitungen gegeben. Den Strom schaltete der Versorger ab, bis die teilweise unübersichtlich verlaufenden Leitungen geprüft sind. Die Schadenshöhe schätzte die Polizei vorläufig auf etwa 20 000 Euro. Inwieweit die Versicherung der Agrargenossenschaft Neklade eintritt, von der Lietz das Anwesen pachtete, ist derzeit noch nicht klar.

„Es ist alles kaputt oder verdorben“, sagt Heiko Lietz. Vom Akkuschrauber bis zum Mais-Häcksler müsse nun Ersatz her. Nicht einmal die Pumpe für den Brunnen, aus dem er Wasser für die Enten förderte, funktioniere noch. Und das E-Bike, das er seiner Ex-Frau zum Geburtstag schenken wollte, ist ebenso defekt wie auch die Hundeboxen für seinen Kombi.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Deswegen startete Lietz auf seiner Facebook-Seite eine Spenden-Aktion. Daraufhin hätte der Fruchthof in Samtens Futter für Eber Eberhard vorbeigebracht und ein Tischler habe Hilfe beim Wiederaufbau angeboten. Gebrauchen kann Lietz alles vom Futter über Baustoffe bis zu Akku-Schrauber, Trennschleifer und Rasenmäher. Wer helfen möchte, kann Heiko Lietz unter der Telefonnummer 0176-42069259 erreichen. „Wir lassen uns nicht unterkriegen und werden alles wieder aufbauen“, sagt er. „Bevor wir unsere Hunde fortgeben, schnallen wir lieber den Gürtel enger“.

Von Uwe Driest