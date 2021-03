Tilzow

Um die Haltungsbedingungen der Tiere in der Tiernotstation Tilzow ist ein handfester Streit entbrannt. Nachdem der Sassnitzer Tierarzt Marco Nieburg schwere Vorwürfe gegen die Tiernotstation erhoben hatte, melden sich jetzt andere Tierärzte der Insel zu Wort und verteidigen die Einrichtung bei Bergen. „Was ist los mit Tierarzt Nieburg?“, fragt sich Tierarzt Hans-Willi Dreyer.

Seit 1996 betreue er die Tiere in der Tiernotstation in Tilzow und ist auch nach seiner Pensionierung immer noch veterinärmedizinisch für die Einrichtung tätig. „Die Anschuldigungen des Tierarztes Nieburg weise ich in aller Entschiedenheit zurück“, schreibt er in einem Statement, das der OZ vorliegt. „Wie kann er denn einschätzen, wie dort die Tiere gehalten, wie oft sie gefüttert, gepflegt und ausgeführt werden?“

Stationstierarzt: Alles ist dokumentiert

Hintergrund: Zwei Hunde waren aus der Tiernotstation Tilzow nach Sassnitz gewechselt, weil die Gemeinde sich aus Kostengründen für das Angebot des Tierarztes Nieburg entschieden hatte. Nieburg hatte beklagt, Hunde aus Tilzow seien in einem schlechten Zustand gewesen.

Die Dokumentation der Gesundheit sei mangelhaft, es werde zu wenig unternommen, um die Tiere an neue Besitzer zu vermitteln. Das Geld sei nicht gut angelegt, konstatierte er. Der Mann ist bekannt aus der TV-Doku der ARD „Die Tierärzte – Retter mit Herz“.

Schlimmer Zustand?

Das will Dreyer so nicht stehen lassen. „Sie behaupteten, die Tiere seien in einem schlechten Zustand, was Sie nicht hinderte, die hübsche Mischlingshündin „Sunny“ in Facebook abzubilden“, wendet sich Dreyer in dem Schreiben direkt an Nieburg. „Wie kann ich das verstehen? Ist sie nun halbtot oder zur Schönheitskönigin avanciert?“

Der Rottweiler, das zweite Tier, das aus der Tiernotstation zu Nieburg wechselte, sei in einem erbärmlichen Zustand eingeliefert worden, dank Dauermedikation auf dem Weg der Besserung und habe bereits Gewicht zugelegt. „Die Therapie ist noch lange nicht abgeschlossen“, sagt er. „Es ist alles dokumentiert.“

2468 Hunde wurden seit 1996 vermittelt

Richtig erbost ist Dreyer über den Vorwurf, das Geld sei nicht gut angelegt. „Natürlich müssen dringend bauliche Veränderungen an den Gebäuden durchgeführt werden, aber es muss alles bezahlbar sein“, meint er. „Es sind seit 1996 2468 Hunde aufgenommen und zum großen Teil vermittelt worden, von der Aufnahme der Babykatzen, Sittiche, Papageien, Zwerghamstern ganz zu schweigen“, schreibt er. „Und sie behaupten, das Geld sei nicht gut angelegt. Geht es noch?“

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Es sei bekannt, dass in der Tierarztbranche mit harten Bandagen gekämpft werde, mehr Anstand wäre aber angebracht, findet Dreyer. Auch Tierarzt Toralf Siefke, einer der Partnertierärzte der Tiernotstation, bricht eine Lanze für Tilzow. „Nach meinen Erfahrungen geht es den Tieren dort gut“, bestätigt er. „Es wird sich dort gut um die Tiere gekümmert.“

„Nase“ und „Casimir“ im Innenbereich Quelle: Anne Ziebarth

Leiterin der Station: Den Tieren geht es gut

Die Leiterin der Tiernotstation, Daniela Busch, ist über den Streit der Tierärzte nicht erfreut. Sie möchte gerne zeigen, dass es den Tieren gut geht und lädt zu einem Rundgang durch die Station ein, die vom Tierschutzverein Rügen/Hiddensee betrieben wird.

Zwei ähnliche Gebäude stehen nebeneinander, der Zahn der Zeit hat unübersehbar an der Bausubstanz genagt. Aber: Es ist sauber, die Futterküche ist geordnet, Markenfutter steht in den Regalen. Die Gehege sind nicht verdreckt, es riecht nach Katze bzw. Hund, aber es stinkt nicht.

Andere Katzen suchen den Auslauf im Freien Quelle: Anne Ziebarth

Klaustrophobische Katzen? Es gibt alles!

Von draußen dringt Gebell, die Hunde der Station melden lautstark jeden Gast. „Die Tiere, Hunde wie Katzen, haben die Möglichkeit, ständig zwischen einem beheizten Innen- und dem Außengehege zu wechseln“, beschreibt die studierte Biologin Daniela Busch, die bereits im Vogelpark Marlow gearbeitet hat.

„Es gibt immer wieder Tiere, die mit dem Leben in einem geschlossenen Raum nicht zurechtkommen, die kennen das nicht, das macht ihnen Angst.“ Die Katzen-WGs haben im Innenbereich Wohnzimmercharakter. Schränke, Sofas, Kratzbäume, Höhlen und ein Platz an der Heizung stehen bereit, außen befinden sich Kletterbäume und Versteckmöglichkeiten.

Die Leiterin der Tiernotstation, Daniela Busch. Quelle: Anne Ziebarth

Nachfrage nach kleinen Katzen ist groß

„Gerade kleinere Katzen werden in der Regel sehr schnell vermittelt“, sagt Busch. „Wir merken schon, dass die Menschen in der Corona-Pandemie nach Gesellschaft suchen.“ 2020 konnten von 75 Katzen in der Station, 71 in neue Hände vermittelt werden. Bei den Hunden gibt es andere Zahlen. Hier wurden im vergangenen Jahr 44 Tiere gezählt. „In den allermeisten Fällen haben sich aber die Besitzer gemeldet, weil die Hunde vermisst wurden.“

Die Vorsitzende des Tierschutzvereins Rügen/Hiddensee, Burga Gloede mit „Mickey“ Quelle: Anne Ziebarth

Härtefälle erfordern viel Zuneigung

In der Tiernotstation bleiben dann häufig die Härtefälle, alte und kranke Tiere, oder Tiere, die aufgrund ihrer traumatischen Erlebnisse nur schwer zu vermitteln sind „Am häufigsten werden kleine, niedliche Hunde gewünscht, mit denen man gut Schmusen kann“, seufzt Daniela Busch. „Das allerdings entspricht den Abgabetieren eher selten.“

Die Tiernotstation in Tilzow Die Tiernotstion in Tilzow gibt es seit 25 Jahren. Sie verfügt über 90 Plätze für Katzen, 30 Plätze für Hunde. Aktuell suchen noch fünf Hunde und 25 Katzen ein neues Zuhause, einen ersten Einblick bekommen Interessierte auf der Internetseite der Tiernotstation www.tierschutz-ruegen.de und der Facebook-Seite. In der Tiernotstation werden Tiere untergebracht, die aufgefunden oder von den Behörden beschlagnahmt werden. Eine Art Tierabgabestation ist die Einrichtung nicht. Man helfe aber gerne bei der Vermittlung von Problemtieren. Die Tiernotstation in Tilzow hat täglich bis auf mittwochs von 14 Uhr bis 16 Uhr geöffnet, einschließlich des Wochenendes.

Deshalb arbeiten die sieben Mitarbeiter und Ehrenamtler jeden Tag mit den Tieren, üben Grundkommandos und versuchen Verhaltensprobleme in den Griff zu bekommen. „Hier haben wir zum Beispiel so einen Fall“, sagt sie und deutet auf Terriermix „Kenny“, der knurrend und bellend am Zaun des Außenbereichs emporspringt. Er wurde von seinem Besitzer seinem Schicksal überlassen und von Nachbarn in die Tiernotstation gebracht.

Die Tiernotstation in Tilzow verfügt über einen eigenen Tierarztbereich und eine Quarantänestation Quelle: Anne Ziebarth

Nur noch Bergen, Binz und Putbus setzen auf Tilzow

„Das Verhalten jetzt ist pure Unsicherheit. Ich kann ihn mittlerweile streicheln und an der Leine führen, aber es ist noch ein langer Weg bis zur Vermittlung.“ Zur Tiernotstation in Tilzow kommen derzeit nur noch Fundtiere aus Bergen, Binz und Putbus, die anderen Ämter und Gemeinden haben sich für andere Unterbringungsmöglichkeiten der Fundtiere entschieden.

„Mehr Zeit zum Schmusen“, versucht Busch das Positive an der Situation zu sehen. Rosig ist die Situation aber trotzdem nicht. Die Einnahmen aus den Verträgen würden ein großes Loch in die Kasse reißen.

Von Anne Ziebarth