Tiernotstation Rügen: Einbrecher stehlen Spendengelder

Bergen

Ein oder mehrere bisher unbekannte Täter brachen in der vergangenen Woche in die Tiernotstation in Tilzow ein. „Nach dem Aufbruch der Bürotür wurde auch der Panzerschrank aufgebrochen und ausschließlich Bargeld entwendet. Sogar das Geld aus der aufgestellten Spendenbox für unsere Tiere wurde gestohlen“, sagt Vereinsvorstand Andrea Köster. Am selben Tag noch habe ein kleiner Junge sein Taschengeld in die nun entleerte Spendenbox gesteckt.

Der angerichtete Schaden, einschließlich des entwendeten Geldes, beläuft sich auf rund tausend Euro. Die Polizei sicherte Spuren und nahm Ermittlungen auf. Weil nichts durchsucht oder verwüstet gewesen sei, geht die Polizei davon aus, dass sich der Täter in den Räumen auskannte. Der Tierschutzverein Rügen-Hiddensee, welcher Träger der Tiernotstation ist, will nun reagieren. „Weil es sich nicht um den ersten Einbruch gehandelt hat, haben wir nun entschieden, die Gebäude und das Gelände mit einer Videoüberwachung zu sichern. Wer auch immer unseren Tieren das Geld gestohlen hat, wird sich das dann wohl künftig genauer überlegen“, so Köster.

Katzennachwuchs in Sicht

Derzeit leben in der Tiernotstation sieben Hunde, die allerdings nur in erfahrene Hände abgegeben werden können. Der Bestand von einstmals bis zu 150 Katzen schrumpfte unter neuer Regie auf derzeit noch 27 Tiere, von denen sechs allerdings an einem Katzen-Aids genannten Virus leiden. Andere seien scheu und würden sich gegebenenfalls über das Leben auf einem Bauernhof freuen. „Allein in diesem Jahr haben wir schon zwei Dutzend Katzen vermitteln können“, freut sich Stationsleiterin Daniela Busch.

Ein Neuzugang vom Wochenende verspricht allerdings baldigen Nachwuchs. Allein für die Kastration von Katzen habe ihr Verein jährlich immer zwischen 10 000 und 15 000 Euro ausgegeben, sagt Andrea Köster. Vereinsmitglieder hätten zudem in ehrenamtlicher Arbeit erst kürzlich einen 80 Meter langen Zaun zur Straßenseite erneuert und eine Hecke gepflanzt.

Tag der offenen Tür im Juni

Gleich zwei runde Jubiläen möchte der Verein am 13. Juni begehen, der zugleich bundesweiter „Tag des Hundes“ ist. Im April wurde die Tiernotstation 25 Jahre und am 5. Juni wird der Verein 30 Jahre alt. Das soll mit einem Tag der offenen Tür bei Musik, Spaß und Spiel gefeiert werden. Es gibt einen Flohmarkt und eine Hundetrainerin steht für Fragen zur Verfügung. Mit dem Thementag möchten die Organisatoren um die aktuelle „Botschafterin des Hundes“, die Schauspielerin Sanna Englund („Notruf-Hafenkante“), auf die besondere Bedeutung des Hundes für unsere Gesellschaft hinzuweisen.

Von Uwe Driest