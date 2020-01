Bergen

Lange hatten Nicole Holzerland-Grohnert und ihre Kollegen keine Freude an dem geschmückten Tannenbaum, den sie zu Beginn der Adventszeit auf Arbeit aufgestellt hatten. Wohl kein anderer Baum auf Rügen war so schnell abgetakelt wie die kleine Kunsttanne, die sie sogar zweimal schmücken mussten. Trotzdem: „Besser hätte es gar nicht laufen können“, sagen die Mitarbeiter in der Bergener Fressnapf-Filiale. Denn mit jedem „Schmuckstück“, das von den Ästen verschwand, wuchs der Berg an Geschenken unter dem Baum. Über den freuen sich jetzt die vierbeinigen Bewohner der Tiernotstation in Tilzow.

Wunschzettel am Tannenbaum

In deren Namen hatten die Leiterin der Einrichtung, Heike Stock, und ihre Kollegen vor der Adventszeit Wunschzettel geschrieben. Diese Zettel mit einem Foto des jeweiligen Tiers, seinem Namen und dem, was der Vierbeiner am dringendsten benötigt, hängten sie als Schmuck in den Tannenbaum. „Die Kunden haben dann das Geschenk in den Regalen gesucht oder sind einfach mit dem Wunschzettel zur Kasse gekommen“, erzählt Holzerland-Grohnert. Der Weihnachtswunsch wurde erfüllt; die kleine Überraschung kam sofort unter den Tannenbaum.

Reich beschenkt zum Fest

Einer, der auf diese Art und Weise zum Fest reich beschenkt wurde, war „ Moppi“. Der kleine Terrier lebt seit vier Jahren im Heim. Als er dort landete, war er schon schwer krank. Die Tierärzte diagnostizierten eine Mittelohrentzündung, „ Moppis“ Bauchspeicheldrüse arbeitete zudem kaum noch und unter seinem Fell war die Haut großflächig entzündet. Dass er noch so viele Weihnachten erleben würde, hätten damals vermutlich die wenigsten gedacht, die ihn in diesem schlimmen Zustand erlebten. Kerngesund ist „ Moppi“ noch immer nicht. „Er hat eine Futtermittelunverträglichkeit“, erzählt Heike Stock. Der kleine Terrier darf nur Wild- und Pferdefleisch fressen. Das Dosen- oder Nassfutter muss zudem völlig getreidefrei sein – sonst entzündet sich „ Moppis“ Haut sofort wieder. „Wir baden ihn außerdem zweimal pro Woche mit einem Spezialshampoo“, ergänzt Heike Stock.

Eine Bürste für „ Moppi “

Nassfutter und getreidefreie Leckereien standen ebenso auf „ Moppis“ Wunschzettel wie eine neue Bürste für die Pflege seines Fells. Andere Bewohner der Tiernotstation bekamen von den Spendern zu Weihnachten neue Futternäpfe, eine Extraportion Trocken- oder Nassfutter, eine neue Liegedecke oder ein Körbchen, einen Kratzbaum oder einfach einen großen Sack Einstreu für die Katzentoilette. Geschenke wurden sowohl für Hunde als auch für Katzen gespendet. „Wobei wir den Spendern auch gesagt haben, dass ihr Geschenk nicht ausschließlich einem bestimmten Tier, sondern letztlich allen Bewohnern der Tiernotstation zugutekommt“, sagt Nicole Holzerland-Grohnert.

Wiener Würstchen und Joghurt

In der Tilzower Einrichtung sind derzeit elf Hunde und 64 Katzen untergebracht. Die Zahl der Bewohner ist über die Feiertage gleich geblieben. Heike Stock hatte anderes befürchtet. „Aber zum Glück wurden auf Rügen offenbar über Weihnachten keine Tiere ausgesetzt.“ Stattdessen bekamen die Vierbeiner in ihrem Tilzower Quartier vor dem Fest reichlich Besuch. „So viele Leute haben uns Sach- und Geldspenden zukommen lassen, das ist wirklich der Wahnsinn!“, sagt die Leiterin strahlend und dankt den Tierfreunden, die die Arbeit der Tiernotstation auf Rügen unterstützen. Überwältigt ist sie ebenso wie die Fressnapf-Mitarbeiter auch von der Resonanz auf die Tannenbaumaktion, die im vergangenen Jahr zum ersten Mal stattfand. „Der Geschenkeberg war so schnell gewachsen, dass wir zwischendurch einmal die gespendeten Sachen abholen mussten, weil kaum noch etwas unter den Baum passte.“ Heiligabend wurden die Hunde und Katzen von den Mitarbeitern der Tiernotstation mit einem Leckerbissen verwöhnt. „Da gibt es traditionell für jeden Hund ein Wiener Würstchen und die Katzen dürfen Joghurt schlecken.“

Von Maik Trettin