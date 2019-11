Tierpark Sassnitz: Familie Schwarzkittel zieht noch vor dem Fest um

Sassnitz

Viel Zeit, sich an das neue Zuhause zu gewöhnen, haben Eberhard und Co. nicht. Die Wildschweinrotte aus dem Sassnitzer Tierpark zieht bald wieder um, diesmal in ihr endgültiges Gehege. Die Arbeiten kommen voran: Der Teich wurde ausgebaggert, jetzt wird am Steinbach gewerkelt.

Die Arbeiten liegen allesamt im Zeitplan, vermeldete Leon Kräusche, Leiter der Wirtschaftsförderung in Sassnitz, jüngst im Wirtschaftsausschuss. Es geht sogar soweit voran, dass die ersten Tiere in ihre neuen Gehege ziehen können. Eberhard als Wappentier des Tierparks darf mit seinem Gefolge als erstes die Anlage prüfen. Vor ein paar Monaten haben sie das einstige Gehege der Wölfe bezogen. Kaum gewöhnten sie sich an die Umgebung, müssen sie bald wieder ihre Sachen packen. „Das Gehege wird noch in diesem Jahr fertig sein. Das war auch unser Ziel, dass die Wildschweine noch vor dem Weihnachtsfest ihr neues Domizil besuchen und bewohnen können“, sagt Leon Kräusche.

Ganz so üppig, wie die Suhle in diesem Bereich geplant war, wird sie nicht mehr ausfallen. Aufgrund der Kostenreduzierung wird hier eingespart. Diese wird verkleinert und mit weniger Feldsteinen als geplant ausgestattet. Aber trotzdem Glück für die Wildschweine, die nun nach Herzenslust buddeln können. Ursprünglich war eine Art Unterbau im gesamten Gehege geplant, das verhindern sollte, dass sich Schweine-Nasen tief in den Boden graben. „Eine Verstärkung im Boden wird es lediglich an den Zäunen geben. Ansonsten können sie uneingeschränkt graben“, so Leon Kräusche.

Zusätzliche Staustufen entstehen

In der Ausführung ist auch der Steinbach, der im Nationalpark entspringt und nahe der Seebrücke in die Ostsee mündet. „In der Diskussion haben wir entschieden, nicht mit einer Brückenlösung, sondern mit Durchlässen zu arbeiten“, so Kräusche. Der Steinbach werde in seinem Bett bleiben, es sollen aber zusätzliche Staustufen entstehen. Somit soll verhindert werden, dass beispielsweise nach lang anhaltenden Regenfällen, Material, das im Bach vom Nationalpark in den Tierpark geleitet wird, sofort im Teich landet. „Somit leitet er im Prinzip das reine Wasser in den Tierpark“, sagt er.

Der Teich wurde entleert, ausgebaggert und von Schlamm und Gestrüpp befreit. Quelle: Kerstin Schulz

An den Teich im Tierpark erinnert aktuell nur noch ein großes Loch. Er wurde gereinigt und der Schlamm abtransportiert. „Wir haben das Niveau, also die Hanglagen, hergestellt, die Modellierung hier ist abgeschlossen“, sagt er. Momentan wird die Statik neu geprüft, sodass das Gebäude, das dort entstehen soll, nicht gefährdet wird. „Diese statische Prüfung steht noch aus. Wenn sie vorliegt, können die Spundwände bestellt werden. Dies wird aber nicht mehr in diesem Jahr passieren“, erklärt Leon Kräusche.

Expertenteam tagt

Die Ausschreibung für die Außenanlage ist bereits erfolgt, im Dezember werden die Aufträge vergeben. Dies beinhaltet alle Teile bis auf die Voliere. Die ist mit ihrer Statik und Teilen aus Edelmetall so speziell, dass die Stadt dafür ein gesondertes Baulos vorsieht.

In der nächsten Woche wird ein Expertenteam zum Thema Tierpark tagen, um die weiteren Arbeiten in der Anlage zu besprechen. Neben den Fraktionsmitgliedern sind auch ein Tierarzt, die Tierparkleitung sowie Vertreter des Veterinäramtes und des Nationalparkamtes eingeladen. Auch Sören Baumeister, der in Bergen die Werkstatt für behinderte Menschen leitet. Geplant ist, dass Menschen mit Handicap künftig für die Pflege der Außenanlagen eingesetzt werden.

Auch Umweltminister Till Backhaus ( SPD) hat seinen Besuch angekündigt und wird sich am 27. November einen Überblick auf der Baustelle verschaffen.

Von Mathias Otto