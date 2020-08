Sassnitz

Eberhard, das Wappentier des Sassnitzer Tierparks, und seine Sippe haben jahrelang einen historischen Schatz bewahrt. Bei den Erdarbeiten fanden die Bauleute am Rande des alten Geheges Reste eines Kalkofens. Ganz zufällig, wie der Leiter des Stadtarchivs, Frank Biederstaedt, erzählt. „Der Bagger hatte wohl etwas zu weit gegriffen und Teile des ursprünglichen Abzugs des Ofens freigelegt.“ Die Leiterin des Tierparks hatte ihn über den Fund informiert.

„Wir wussten aus unseren Unterlagen, dass sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts die Kalkbrennerei Krenz an dieser Stelle befand“, so Biederstaedt. Eine Zeit lang nannte man das gesamte Tal, in dem sich heute der Tierpark befindet, „die Krenz“. Der Große Steinbach hieß zu der Zeit Krenzer Bach. Auf einem zeitgenössischen Aquarell ist das damalige Gehöft zu sehen und auch in der Landschaft sind noch die Spuren des Kreideabbaus für die Kalkbrennerei zu erkennen.

Anzeige

Führungen zu dem Relikt

„Dass wir jetzt noch ein Relikt aus dieser Zeit haben, ist grandios“, freut sich der Archivar. Der Schacht des Kalkbrennofens sei etwa 50 mal 50 Zentimeter groß und reiche circa fünf Meter nach hinten. Der Bodendenkmalpfleger Wolfram Pitzke hat ihn schon untersucht und auch die Denkmalbehörde des Landkreises war schon vor Ort.

Weitere OZ+ Artikel

„Es ist das einzig wirkliche Relikt, dass wir von der Kalkbrennerei an dieser Stelle noch haben.“ Das soll erhalten bleiben, so Biederstaedt. Die Ofenreste befinden sich unmittelbar vor dem Zaun des neuen Wildschweingeheges, liegen aber nicht an den Wegen, auf denen sich die Besucher durch die Anlage bewegen. Bei Führungen könnte man ihnen diesen Überrest aus der Geschichte des Areals präsentieren. „Aber das ist nur eine erste Idee. Darüber muss noch gesprochen werden.“

Aus kleinem Umbau wurde Millionenprojekt

Das Tierparkprojekt steckte von Anfang an voller Überraschungen. Ursprünglich ging man in Sassnitz von einem kleineren Umbau für einige Hunderttausend Euro aus. Aufgrund verschiedener Auflagen wurde aus diesem Vorhaben bald ein Millionenprojekt, für das das Land Fördergeld in Millionenhöhe beisteuerte. Zuletzt war man in der Stadt von Baukosten in Höhe von fünf Millionen Euro ausgegangen. Nachdem die ersten Arbeiten abgeschlossen sind und die Ergebnisse weiterer Ausschreibungen vorliegen ist klar: Es wird deutlich teurer.

Das Wildschwein Eberhard, das Wappentier des Sassnitzer Tierparks, hat bereits sein neues Gehege bezogen. Quelle: Maik Trettin

Die Rede ist derzeit von rund acht Millionen Euro. Genaueres wisse man erst nach dem Ergebnis der Ausschreibungen, sagt Bauamtsleiterin Claudia Klemens. Die würden gegenwärtig vorbereitet. Die gestiegenen Baupreise lassen die Kosten nach oben schnellen. Das Projekt hat jetzt solche finanziellen Dimensionen erreicht, dass ein Teil der weiteren Arbeiten neu ausgeschrieben werden muss – und zwar europaweit.

Dieses Verfahren kostet weitere Zeit. Mit dem Umbau sind die Sassnitzer ohnehin schon im Verzug. Sie hoffen nun, dass sich die kommenden Arbeiten möglichst nahtlos an die jetzt laufenden anschließen und keine große „Kunstpause“ entsteht.

Schwanenteich wird neu gestaltet

Aktuell ist hier die Rügener Firma SAW zu Gange. Steffen Gerber und Bernd Schönrock bewegen mittelgroße Natursteine an einer Böschung aufwärts. Das große Erdloch, in dem sie stehen, war einmal der Schwanenteich und soll es auch wieder werden. Er wurde komplett ausgebaggert und entschlammt. Die beiden Männer gestalten gerade den Teichrand. Wenn Gestaltung und Bepflanzung fertig sind, soll der Steinbach das Becken wieder auffüllen. Derzeit wird er an der Teichbaustelle vorbeigeleitet.

Steffen Gerber (vorn) und Bernd Schönrock von der Firma SAW arbeiten derzeit an der Gestaltung des neuen Schwanenteichs. Quelle: Maik Trettin

Auch wenn es auf den ersten Blick noch ziemlich trist auf dem Tierparkgelände aussieht: „Es ist schon eine Menge passiert“, sagt Leon Kräusche. Der Wasserlauf im Tierpark selbst wurde bereits komplett neu gestaltet. Die Waschbären bekommen künftig ein „Wassergrundstück“, das sie sich allerdings mit den Fischottern teilen müssen. Für beide Tierarten wurde ein Gehege angelegt, in dem der Steinbach aufgestaut wurde. Hier gibt es einen kleinen Wasserfall und ein von Steinen und Pflanzen gesäumtes Bachbett.

Das neue Bett des Steinbachs im Bereich des Sassnitzer Tierparks ist weitgehend fertig. Dort gibt es jetzt einen künstlichen Wasserfall. Quelle: Maik Trettin

Über einen Gitter-Tunnel, der in luftiger Höhe über dem Weg verlaufen soll, wird eine Verbindung zum Gehege der Waschbären und Fischotter geschaffen. Die soll so gestaltet werden, dass zwar die Affen hin- und herwetzen können, Waschbär und Fischotter aber nicht in das gegenüberliegende Affengehege gelangen.

Zuhause für Tiere aus der Region

Die Affen werden übrigens die einzigen Exoten im Sassnitzer Tierpark bleiben. Tiere und Pflanzen der Region und des Nationalparks – das sollen die Besucher hier hautnah erleben können, sagt Leon Kräusche. Geplant ist eine große Vogelvoliere und ein Streichelgehege mit Ziegen, Schafen, Kaninchen und Meerschweinchen. Gezeigt werden auch Muffel- und Damwild, Frettchen, Steinmarder, Rotfuchs und Dachs natürlich auch die Wildschweine, die Wappentiere der Einrichtung. Sie haben bereits ein neues Gehege bezogen.

Rohstoff für die Bauindustrie Die berühmte Jasmunder Kreide wurde vielfältig verwendet, unter anderem als Baustoff. Die chemische Verbindung, die darin enthalten ist, ist Calciumcarbonat. Beim Kalkbrennen kommt die Kreide in einen Ofen, in dem Temperaturen um die 1000 Grad herrschen. Durch die Hitze entweicht das Kohlendioxid. Aus der Masse entsteht der so genannte Branntkalk, die chemische Verbindung Calciumoxid. Vor seiner weiteren Verwendung wird Branntkalk mit Wasser gelöscht. Die Industrie nutzt ihn zur Herstellung von Mörtel oder Kalksandsteinen.

Die Einfriedung aus einfachstem Wildzaun und geschälten Naturstämmen mag wie ein billiges Provisorium wirken, ist aber genau so gewollt. Das Gehege wirke so luftiger und verstelle nicht unnötig den Blick auf die Tiere. Die Besucher sollen so das Gefühl eines engeren Kontakts zu den Tieren bekommen.

Von Maik Trettin