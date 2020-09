Sassnitz

Ein Pärchen mittleren Alters steht vor dem geschlossenen Bauzaun am Ende des Sassnitzer Steinbachwegs. Neugierig lassen sie die Blicke über das abgesperrte Tierparkgelände schweifen. Das wirkt von hier aus größtenteils öde. Dabei sind gut 100 Meter weiter kleine Oasen auf der Baustelle entstanden: Die Wildschweine haben ein großzügiges Zuhause gefunden, das Gehege für die Otter und die Waschbären ist fertig und auch am 2800 Quadratmeter großen Damwild- und Mufflongehege kann man die künftigen Dimensionen schon erkennen.

Vor einem Jahr sind die Bauarbeiter angerückt. Die Sassnitzer und ihre Gäste können sich am Sonntag selbst davon überzeugen, was seitdem beim Tierparkumbau geschaffen wurde. Der Bauzaun wird für ein paar Stunden geöffnet, wenn die Stadt Sassnitz am 20. September zu einem Tag der offenen Tür einlädt.

Tag der offenen Tür wird am 20. September 2020 im Tierpark Sassnitz begangen. Quelle: Maik Trettin

Vor allem die Sassnitzer haben viele Fragen, weiß die Leiterin des Tierparks, Kerstin Schulz. Die aktuell wichtigste, nämlich die nach dem Fertigstellungstermin, kann derzeit aber niemand beantworten. Aufgrund der Kostensteigerung muss ein erheblicher Teil der kommenden Arbeiten neu und zwar europaweit ausgeschrieben werden. „Das macht man nicht mal so eben nebenbei in zwei Wochen“, erwidert Bürgermeister Frank Kracht am Dienstag auf eine entsprechende Nachfrage in der Stadtvertretung. In der Verwaltung wird aber offenbar davon ausgegangen, dass die Vergabe der ausstehenden Bauleistungen noch in diesem Jahr erfolgen kann. Bis dahin werden lediglich noch anstehende kleinere Arbeiten erledigt.

Der Spur der Erdnüsse gefolgt

Kerstin Schulz läuft auf der Außenseite des Wildzauns entlang und lockt den Wildschweineber Eberhard in eine andere Ecke seines neuen Reviers. Beide folgen ihr wie zwei brave Hunde. Er und die Bache Schweini erleben die Bauarbeiten die ganze Zeit über. „Wir hatten sie im alten Wolfsgehege untergebracht, bis ihr neues Zuhause fertig war“, erzählt die Tierparkleiterin und grinst, wenn sie an den Umzug denkt: Mit Erdnüssen hatte sie die beiden Wildschweine quer durch die Tierparkbaustelle vom provisorischen Gehege ins Schweineland gelotst.

Nicht ganz ungefährlich, fanden auch die Bauarbeiter, die sich auf und in ihren Baumaschinen in Sicherheit brachten. Für den Ernstfall stand auch ein Tierarzt mit Betäubungsgewehr parat. Das kam nicht zum Einsatz. Die Schwarzkittel stürmten in ihr neues Domizil und stürzten sich sofort voller Wonne in die Suhle.

Tunnel für affige Besucher

Der Steinbach ergießt sich jetzt als kleiner Wasserfall in den Schwanenteich. Quelle: Maik Trettin

Kerstin Schulz geht davon aus, dass auch Otter und Waschbär, die im Sassnitzer Tierpark künftig in einer WG leben werden, ähnlich begeistert von ihrem neuen Tierparadies sind. Das ist 900 Quadratmeter groß und ein Wassergrundstück in bester Lage. Durch das Gehege fließt der Steinbach, der hier einen kleinen, etwa zwei Meter tiefen Teich füllt. „Das Wasser lieben nicht nur die Otter, sondern auch die Waschbären und unsere Affen“, erklärt die Tierparkleiterin. Die Makaken wohnen zwar auch in Zukunft auf der anderen Seite des Weges. Ihre Nachbarn können sie aber jederzeit besuchen. Ein Tunnel wird in luftiger Höhe das Affengehege mit dem von Waschbär und Otter verbinden.

Dem Waschbären werden auf dem Areal gleich mehrere Wohnstätten angeboten. „Es werden mehrere Hütten in den Bäumen verteilt“, so Schulz. Für den Otter gibt es eine Drei-Kammer-Kiste, die seinem natürlichen Lebensraum entspricht. Auch in freier Wildbahn bestehen seine Baue aus drei Kammern.

2000 Kubikmeter Schlamm ausgebaggert

Die Geschichte des Tierparks begann 1963 mit der Einweihung des Schwanenteichs. Der stellte für die Bauleute eine besondere Herausforderung dar. 2000 Kubikmeter Schlamm mussten ausgebaggert und entsorgt werden. Im Anschluss rammte man 25 Spundwände mit einer Länge von jeweils 13 Metern in die Böschung. Die wurde anschließend zum Teil mit Natursteinen, Holz und Pflanzen, zum Teil mit Sitzstufen aus Granit gestaltet. „Das Holz wird etwa 25 Jahre lang die Böschungssicherung gewährleisten, bis diese Funktion die Pflanzen mit ihren Wurzeln übernehmen“, sagt Leon Kräusche, Sachbearbeiter für Wirtschaftsförderung in der Stadtverwaltung.

Völlig neu gestaltet wurde der Überlauf des Teichs in den verrohrten Abschnitt des Steinbachs. „Der dürfte jetzt auch Starkregen standhalten“, hofft Kerstin Schulz. Übrigens: Wasservögel sollen nicht gezielt angesiedelt werden. Die erobern den Schwanenteich schon ganz von allein, ist sich die Tierparkleiterin sicher.

Führungen und ein Kinderquiz

Dürfen Hunde künftig mit den Besuchern in den Tierpark? Wie viel wird der Eintritt kosten? Kann man hier Kindergeburtstage feiern? Welche Spielplätze werden entstehen? Welche Tiere kann man künftig streicheln? Auf diese und viele andere Fragen werden Mitarbeiter der Einrichtung und der Arbeitsgemeinschaft Tierpark am Sonntag Antworten geben. Zwischen 14.30 und 16.30 Uhr werden Führungen angeboten und die bestehenden Gehege und geplanten Bauwerke erläutert.

Mit Pflöcken wird markiert, wo was entstehen soll. Ausgehängte Skizzen informieren die Gäste über das Aussehen der Gehege. Vor allem für die Kinder ist ein Quiz geplant. Für einen kleinen Imbiss sorgt der DRK-Kreisverband. Die Mitarbeiter aus den dortigen geschützten Werkstätten sollen sich künftig unter anderem um die Grünanlagenpflege im Tierpark kümmern.

Um sich und andere Besucher zu schützen, empfiehlt die Stadt Sassnitz den Besuchern am Sonntag im Tierpark das Tragen einer Mund-Nasen-Maske. Aufgrund der Vorsichtsmaßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus müssen die Besucher auch ihre Kontaktdaten hinterlegen. Ein Eintritt wird am Sonntag nicht erhoben.

