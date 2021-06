Rügen

Dieser Aufwand hatte sich gelohnt: Der Jagdverband Rügen war auf den Feldern zwischen Altefähr und Putgarten unterwegs, um Kleintiere vor den scharfen Klingen der landwirtschaftlichen Maschinen zu retten. Damit vor allem junge Rehkitze, die sich im hohen Gras verstecken, bei der Wiesenmahd nicht zu Tode kommen, waren Jägerschaft und Freiwillige mit teurer Technik seit Mitte Mai pausenlos im Einsatz.

Mit der Drohne und verschiedenen Kameras wurden die kleinen Tiere – dazu gehören auch Hasen und Bodenbrüter – ausfindig gemacht und anschließend in Sicherheit gebracht oder ihre Liegeplätze markiert, bevor Stunden später der Landwirt mit dem Mähen begann. Somit konnten sie in den vergangenen sechs Wochen bei 41 Flügen auf einer Fläche von 13 Quadratkilometern 147 Rehkitze retten, dazu knapp 100 Hasen. Mal wurden die Kitze um einige Meter versetzt, mal die Tiere durch eine mit Luftlöchern versehene Kiste und Markierung geschützt.

„Es ist ein schönes Gefühl“

In den vergangenen Jahren zogen die Jäger mit dem Bergener Drohnenpiloten Sven Lamprecht in den frühen Morgenstunden über die Wiesen. In diesem Jahr kam durch Spenden so viel Geld zusammen, dass der Jagdverband selbst Piloten ausbilden und somit dem erfahrenen Piloten Arbeit abnehmen konnte. Schon allein deshalb ist die diesjährige Rehkitzrettung ein voller Erfolg, sagt Thomas Nießen, Vorsitzender des Jagdverbandes Rügen.

Zur Galerie Mit neuer Drohnentechnik und neuen Piloten wurden im Mai und Juni fast 150 Rehkitze aufgespürt.

„Es ist ein schönes Gefühl, früh am Morgen ein Rehkitz aus dem hohen Gras zu holen, mit dem Wissen, das Leben dieses Wildtieres gerettet zu haben“, sagt er. Die Jägerschaft konnte in diesem Jahr eine Schippe draufpacken. Damit setzt sie das um, was sie auf zurückliegende Mitgliederversammlungen ankündigte. Zahlreichen Spendern ist es zu verdanken, dass zwölf Leute die Schulbank drücken und ihren Pilotenschein für die Drohne machen konnten. Auch die dafür notwendige teure Technik wurde angeschafft.

Verbesserte Technik

Vorher war es so, dass Sven Lamprecht teilweise drei Anfragen an einem Tag hatte. Er musste die Jäger und Landwirte vertrösten oder gänzlich absagen. Nicht aus Zeitgründen, sondern, weil ein Einsatz mit der Wärmebildkamera nicht immer möglich war. Diese Technik hat sich verbessert. Bisher war es so, dass bei Tagesanbruch kurz nach 6 Uhr die Drohne wieder sicher im Koffer verstaut wurde. Die Sonnenstrahlen hatten zu diesem Zeitpunkt den Boden schon so erwärmt, dass die Wärmebildkamera kaum noch Tiere ins Blickfeld nehmen konnte. „Jetzt ist die Technik ausgereifter, die Drohne ganztägig einsetzbar. Deshalb konnten wir auch mal drei Aufträge hintereinander fliegen“, sagt der Vorsitzende.

In einer Höhe von 35 bis 40 Metern stand die Drohne und inspizierte den Boden mit der Wärmebildkamera. „Wenn wir nicht sicher waren, ob ein Treffer auf dem Bildschirm angezeigt wurde, haben wir auf die normale Kameraeinstellung gewechselt und rangezoomt. Somit konnten wir neben Kitzen und Hasen mitunter auch Bodenbrüter wie Lerchen entdecken. Oder aber nur einen Maulwurfshügel. Der Einsatz beider Kameras hat uns deshalb die Arbeit extrem erleichtert“, sagt Thomas Nießen.

Geschult wurde online

Aber auch, weil es diesmal mehr Helfer gab. Somit hat der Jagdverband an drei bis vier Orten Aufträge abgearbeitet. Einer der zwölf Helfer ist der Rügener Arne Friedrich, der zwar kein Jäger ist, aber bei ihm das Interesse geweckt wurde, Wildtiere zu retten. Er ließ sich während des Corona-Lockdowns online schulen und legte auch vor dem PC seine Prüfung ab. „Sooft ich Zeit hatte, habe ich die Jäger bei ihren Einsätzen unterstützt. Und wie man am Endergebnis sieht, waren wir sehr erfolgreich. Das macht stolz und froh“, sagt er.

Zusammen mit den Unternehmen Copteruni und G-Tec Positioning hatte der Jagdverband ein Gesamtpaket entwickelt, der Führerschein, Drohne und Einweisung beinhaltete und nun auch deutschlandweit vermarktet wird. „Wir hatten die richtigen Profis an unserer Seite, die uns fit für unsere Einsätze gemacht haben“, so Thomas Nießen.

Ausbildung für Jagdhunde

Die richtigen Partner an ihrer Seite hatten die Jäger bei den Einsätzen. Denn kein Einsatz funktioniert ohne die Bewirtschafter der Flächen, die dem Tierwohl zugute auf ihren Feldern mitunter auch mal einige Quadratmeter Ertrag zurücklassen mussten. Laut Jagdverband war es eine konstruktive Zusammenarbeit. Viele Hinweise der Jägerschaft wurden umgesetzt, etwa das Mähen von innen nach außen, um den möglichst geringsten Verlust zu haben.

Auf Rügen ist das Projekt noch lange nicht auf seinem Höhepunkt angelangt und soll in den nächsten Jahren intensiviert und weiter ausgebaut werden. Das Ziel von Thomas Nießen ist, dass künftig vier bis fünf Drohnen jedes Jahr zur Mahd über die Felder kreisen. Nächster Punkt ist eine spezielle Ausbildung für Jagdhunde, die gezielt dafür eingesetzt werden können, Bodenbrütergelege zu finden, um diese auch zu sichern und schützen.

Spendenkonto

Von Mathias Otto