Es gibt gute und schlechte Nachrichten vom Unglücksfalken „Castoro“. Die gute vorweg: Der kleine Pechvogel, der auf dem Rohrverlegeschiff „Castoro Sei“ in der Ostsee vor der dänischen Küste notgelandet war, hat eine reelle Überlebenschance. Die schlechte: Er wird vermutlich nicht so bald in die Freiheit entlassen werden können. Das ist das Ergebnis einer Untersuchung des Jungtiers beim Fachtierarzt Dr. Martin Hammer in Bentwisch bei Rostock.

Dorthin hatten die Ehrenamtler der Tierrettung Vorpommern-Rügen den Falken gebracht, weil er trotz eines guten Appetits nach wie vor schlapp wirkte und immer wieder Durchfall hatte. Bei der Diagnose verwundert das die Vorsitzende des Vereins, Michaela Ballschuh, nicht. „Castoros“ Gefieder sei völlig mit einer ölhaltigen Flüssigkeit durchtränkt und verschmutzt. Das hatte bisher niemand sehen und schon gar nicht fühlen können, weil jeder, der ihn anfasste, dabei Handschuhe trug. „So verklebt wie die Federn sind, kann er überhaupt nicht fliegen“, weiß jetzt auch Michaela Ballschuh.

Öl landet im Verdauungstrakt

Das Öl in seinem Gefieder ist vermutlich auch die Ursache für den ständigen Durchfall. Wie jeder andere Vogel putzt sich auch „Castoro“ ständig das Federkleid. Jedes Mal, wenn er die Federn durch den Schnabel zieht, nimmt er dabei auch die ölhaltige Flüssigkeit auf, die daran haftet. Auf diesem Wege gelangt sie in seinen Verdauungstrakt und verursacht die Beschwerden.

Wie bekommt man das Gefieder wieder sauber? Der Tierarzt hat „Castoro“ zweimal gewaschen, wobei das einfacher klingt, als es in Wirklichkeit ist. Mit einer kleinen, ganz weichen Bürste wurden die Federn vorsichtig durchkämmt. Dabei kam eine Spezialbutter aus Südafrika zum Einsatz, die das Öl binden sollte. Bei der Prozedur hat der junge Falke nicht eine Feder verloren, versichert die Vereinschefin.

Warten auf die zweite Mauser

Ironie des Schicksals: Genau darauf warten die Tierretter. Denn das Öl lässt sich durch „Waschen“ nicht bis auf den letzten Tropfen entfernen. Das Gefieder ist nach wie vor so verklebt, dass „Castoro“ nicht fliegen kann. „Das bedeutet für uns, dass wir ihn deutlich länger in unserer Obhut behalten müssen, als wir ursprünglich dachten“, so Ballschuh. Er werde noch eine ganze Weile auf seiner Pflegestelle verbringen müssen. Nach Aussagen des Tierarztes werde das Federkleid erst nach der ersten kompletten Mauser, also wenn der Falke alle Federn abgeworfen hat und ihm neue gewachsen sind, völlig sauber sein. „Diese Voll-Mauser erleben junge Falken wie Castoro erst in ihrem zweiten Frühling, also frühestens nächstes Jahr“, so Ballschuh. Bei der ersten Mauser eines Jungtieres, die der Voll-Mauser vorausgehe, werde nur ein Teil der Federn „erneuert“.

Und auch dann müsse man sehen, ob alle Rückstände aus dem Gefieder verschwunden sind. „Bei der Mauser stößt das Tier ja nicht alle Federn gleichzeitig ab, sondern die neuen schieben sich nach. Wenn sie auf die verschmutzten alten Federn treffen, bleibt möglicherweise auch an ihnen wieder etwas haften“, sagt Dr. Martin Hammer. Man müsse jetzt abwarten, wie sich die Sache entwickle. Eine Prognose abzugeben, sei schwer. „Wildvögel sind in der Hinsicht immer für eine Überraschung gut“, weiß der Fachtierarzt aus Erfahrung. Prinzipiell habe „Castoro“ aber gute Voraussetzungen, wieder zu genesen: „Der Bewegungsapparat ist völlig intakt, da gibt es keinen Bruch oder irgendeine anderweitige Verletzung.“ In einem solchen Fall bliebe der Turmfalke wohl zeitlebens auf menschliche Hilfe angewiesen.

Der Vogel war nach einem Sturm Anfang August auf dem Schiff „Castoro Sei“, das vor der dänischen Küste Rohre für eine Erdgasleitung nach Polen verlegt, völlig erschöpft gefunden worden. Nach einigen Tagen an Bord brachte ihn ein Zubringerschiff nach Mukran, wo ihn die Tierrettung Vorpommern-Rügen e. V. in ihre Obhut nahm. Wenn sich das Gefieder regeneriert hat, wollen die Tierretter mit „Castoro“ Flugübungen in einer entsprechend großen Voliere unternehmen. Wenn er die erfolgreich absolviert und auch gelernt hat, selbst Beute zu machen, werde man ihn endlich in die Freiheit entlassen können, hoffen Michaela Ballschuh und ihre Mitstreiter.

