Glowe

An diesem nasskalten, grauen Tag im Advent mag man keinen Hund vor die Tür jagen. Auch Annette Pahl nicht. Ihre drei Hunde haben es sich in der Küche und der Wohnstube kuschelig gemacht, während sie Michaela Ballschuh einen Tee eingießt. Beide Frauen – Ballschuh als erste, Pahl als zweite Vorsitzende – stehen an der Spitze des relativ jungen Vereins, der sich auf Rügen und dem nordvorpommerschen Festland um hilfebedürftige Wildtiere kümmert.

Gerade haben sie beim Mittagessen über die neuesten Patienten gesprochen: Zwei Tierfreunde haben am Wochenende unabhängig von einander jeweils einen kleinen Igel vorbeigebracht. Die Tiere sind zu schwach und zu unterernährt, um ohne fremdes Zutun den Winter zu überstehen.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Kannst du mir noch ein Stück auffüllen?“, fragt Michaela Ballschuh ihre Mitstreiterin. Die zieht das Blech mit dem Auflauf noch einmal aus dem Ofen, als auf dem Küchentisch ein Handy bimmelt. Die Vereinsvorsitzende nimmt ab. Am anderen Ende ist die Stimme einer jungen Frau zu hören. „Aha“, sagt Michaela Ballschuh und beginnt nachzufragen: „Und wo ist das? Haus am Wall? Sind Sie da noch? Können Sie das Tier noch sehen? Und er kann noch fliegen?“

Annette Pahl setzt den Teller ab und lauscht auf die Gesprächsfetzen. Es geht um einen Vogel, so viel ist klar. „Okay“, sagt Michaela Ballschuh ins Telefon, „wir machen uns auf den Weg. Das kann aber ein bisschen dauern. Wir fahren jetzt in Lauterbach los.“

In fünf Minuten im Einsatzwagen

Annette Pahl muss nun doch noch schnell die Hunde einmal kurz auf den Hof lassen. Sie weiß, in fünf Minuten sitzen sie im Auto und werden erst mal eine Weile unterwegs sein. Während sie ihre Einsatzkleidung mit den neongrünen Applikationen und den Reflektoren anzieht, erzählt Michaela Ballschuh, was sie gleich erwartet: Eine junge Frau hat angerufen und von einer verletzten Schleiereule berichtet.

„Eine Schleiereule?“ fragt Annette Pahl ungläubig nach. Ihre Vereinschefin zuckt die Schultern. „Werden wir sehen. Vielleicht ist es auch ein Waldkauz.“ Davon hatten sie in den zurückliegenden Monaten einige Jung- und verletzte Tiere versorgt.

In der Nähe einer Schonung bei Glowe legte diese Schleiereule eine Bruchlandung hin. Die Tierrettung Vorpommern-Rügen nahm sich des Tiers an. Quelle: Stefanie Conrad

Der Einsatzwagen der Tierretter ist ein Kleintransporter. Er parkt neben dem Haus von Annette Pahl. Fix laden sie noch zwei Transportboxen ein, dann geht es ab nach Glowe. Hier, am Rande einer Schonung hinter dem „Haus am Wall“, soll der Unglücksvogel liegen.

Es dauert rund 40 Minuten, bis die beiden Frauen dort ankommen. Am Wegesrand stehen neben einem Lada Niva zwei junge Frauen. Eine von ihnen ist Stefanie Conrad. Die 23-Jährige hatte das Tier entdeckt. Sie ist leidenschaftliche Tierfotografin und war deshalb aus ihrer Heimatstadt Sassnitz mit dem Bus nach Glowe gefahren, um auf den Wiesen und am Bodden Vögel zu beobachten und zu fotografieren.

Finderin wartete im strömenden Regen

Als gelernte Zootierpflegerin – seit wenigen Wochen arbeitet sie im Tierpark Sassnitz – ist die junge Frau vom Fach und kann Vögel gut bestimmen. „Ich hatte mich erst gefreut, dass ich eine Schleiereule zu Gesicht bekomme“, erzählt sie. Als sie deren missglückte Landung und weitere erfolglose Flugversuche bemerkte, war ihr klar, dass es dem Tier nicht gut gehen konnte.

Beim Nationalparkamt, wohin sie sich hilfesuchend gewandt hatte, verwies man sie an die Tierrettung. Um den Helfern den Weg zu weisen und das Tier im Auge zu behalten, hatte sie sich über eine Stunde lang in den strömenden Regen gestellt und ausgeharrt. Dabei bekam sie nach ihrem Anruf bei der Tierrettung Gesellschaft von Saskia Verton. Sie ist auf dem Gelm unweit von Glowe Revierförsterin und gleichzeitig Mitglied der Tierrettung. Die Vereinsmitglieder hatten sie über den Tierfund informiert.

Eine verletzte und völlig entkräftete Schleiereule fand eine Hobbyfotografin in Glowe in der Nähe einer Schonung beim Haus am Wall. Von den Tierrettern ließ sich der Vogel so gut wie widerstandslos einfangen. Quelle: Saskia Verton

„Steigt ein, das findet ihr allein nie“, sagt sie zu Annette Pahl und Michaela Ballschuh. Die packen ihre Utensilien – Kescher und Transportbox – in den Kofferraum des Geländewagens und dann geht es auf abenteuerlichen, aufgeweichten Wegen, die kaum als solche zu erkennen sind, an den Rand einer eingezäunten Schonung. Bis dort hin hat sich der völlig geschwächte Vogel geschleppt. Jetzt kann er nicht mehr weiter. Als sich die beiden Frauen mit dem Kescher durch das kniehohe, nasse Gras anpirschen, versucht das Tier nicht einmal mehr zu fliehen. Fast widerstandslos und ohne jeden Laut lässt es sich fangen.

Das lässt die Retter Schlimmes befürchten. Und wirklich: Als sie die Schleiereule aus dem Kescher holen, verfinstern sich ihre Mienen. „Ach du je!“, entfährt es Annette Pahl: Der Greifvogel ist nicht nur völlig geschwächt. Er kann sein verklebtes Auge nicht mehr öffnen, sieht struppig und erbärmlich aus. Niemand sagt etwas. Aber die ängstliche Frage ist aus den Gesichtern der Tierretter abzulesen: Ob hier noch was zu machen ist?

Antibiotikum und Augentropfen für die Eule

„Kommt!“, sagt die Vereinsvorsitzende entschlossen, während sie die Transportbox vorsichtig schließt und mit einem Handtuch abdeckt, „wir können nicht mehr tun, als es zu versuchen.“ Durch das morastige Gelände geht es zurück zum befestigten Weg, auf dem der Kleintransporter steht – und dann ab zum Tierarzt. Der bestätigt die Befürchtungen der Tierretter: Die Schleiereule wiegt mit 245 Gramm deutlich zu wenig.

Welcher Art die Verletzungen sind, lässt sich nicht sofort umfassend sagen, ebenso wenig, woher sie stammen. Stefanie Conrad könnte sich vorstellen, dass die Eule von einem kleinen Raubtier angegriffen wurde oder auch von einem Greifvogel – „vielleicht sogar von einer anderen Eule“.

Beim Tierarzt bekommt sie ein Antibiotikum und Schmerzmittel, gegen die Verletzung am Auge verabreicht ihr der Veterinärmediziner Tropfen. Michaela Ballschuh betreut sie zu Hause in einer Voliere. „Sie ist unglaublich schwach“, sagt sie, während sie die Schleiereule mit kleinen Fleischstückchen füttert. Ob sie durchkommt? „Wir werden es sehen“, sagt die Vorsitzende der Tierrettung achselzuckend.

Helfen bringt Freude Kontodaten: Kontoinhaber: Jugendring e. V. IBAN: DE49 1505 0500 0102 0555 13 Betreff: OZ- Weihnachtsaktion

Gesund durch den Winter kommen – das wünscht sich Annette Pahl auch für ihre „Igelkinder“. Lediglich 300 Gramm wog einer der Neuzugänge, der in Bergen gefunden wurde. Dabei hätte er schon Anfang November wenigstens ein Pfund auf die Waage bringen müssen und sich in den Winterschlaf begeben. Doch mit leerem Bauch und ohne Fettreserven schläft es sich nicht nur schlecht: Die Igel würden den Winter nicht überstehen.

Deshalb suchen sie auch um diese Jahreszeit noch nach Fressbarem, wie etwa jenes Exemplar, das eine Familie in Parchtitz entdeckte. Das kleine „Stacheltier“ war durch den Schnee zum Futterhaus der Vögel gelaufen, um dort ein paar Körner zu ergattern. Auch er wird jetzt in Lauterbach aufgepäppelt, unter anderem mit Rührei.

Für die wachsende Zahl an hilfebedürftigen Igeln in der Region soll in Lauterbach ein richtiges Igelhaus entstehen. Ein Teil der Spenden der OZ-Weihnachtsaktion soll dafür Verwendung finden. Bestenfalls reicht das Geld für den Bau eines großen Schuppens, in dem dann die Schlafhäuser stehen. „Aber auch mit Geld für weitere Schlafhäuser ist uns schon sehr geholfen“, sagt Michaela Ballschuh. Jedes Tier braucht nämlich zum Überwintern seine eigene Kiste: WGs sind bei Igeln verpönt.

Von Maik Trettin