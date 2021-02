Tim: Auch auf Rügen kann man prächtig Rodeln

Bergen

Tim Klawonn ist zwar gerade mal sechs Jahre Alt, hat aber Energie für mindestens zwei Jungs in seinem Alter. Im wetterfesten Outfit tobt er mit Mama Nadine durch die Innenstadt von Bergen. „Am Wochenende war ich Rodeln in Binz“, erzählt Tim mit leuchtenden Augen. Einen eigenen Schlitten hat er zwar (noch) nicht – wann gab es denn auch das letzte Mal die Gelegenheit zum Schlittenfahren.

Aber auch auf dem „Poporutscher“, einer Art Plastikschale, ließe es sich ebenfalls hervorragend hangabwärts gleiten. Unter der Woche muss Tim dann wieder zur Schule. Seine Mama Nadine arbeitet in der Pflegebranche, da ist die Schulbetreuung von Tim nötig. „Deutsch“, antwortet er auf die Frage, was ihm denn am meisten Spaß macht. „Da lernen wir gerade Buchstaben. Zuletzt das T. Wie Telefon. Oder wie Tiger “

Von Anne Ziebarth