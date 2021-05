Tipp einer Rüganerin: „Träume erfüllt man sich am besten sofort“

Dreschvitz

Anke Rosenau liebt Jasmund. Die gebürtige Dreschvitzerin liebt es, an der Steilküste spazieren zu gehen und die kleinen Steinstrände zu entdecken. „Hier bin ich definitiv zu selten“, lacht die 46-Jährige. „Mein Alltag ist mit meinen Kindern und Pflegekindern angefüllt. Vier von sieben wohnen noch Zuhause. Da ist man gut beschäftigt.“ Die gelernte Krankenschwester hat im vergangenen Jahr ihren Beruf als Koordinatorin beim ambulanten Hospizdienst aufgegeben, um weiteren Pflegekindern ein Zuhause geben zu können.

„Kinder sind so wichtig und ich merke einfach, dass hier mein Herz liegt. Ich bin in einer kinderreichen Familie aufgewachsen und habe immer gern Verantwortung übernommen. Ich habe im Laufe der Jahre gelernt, dass ich die Arbeit mit Kindern in mir habe. Und ich habe gelernt, dass man nichts aufschieben sollte – später ist vielleicht zu spät. Träume erfüllt man sich am besten sofort, wenn man sie umsetzen kann.“

Von Gaia Born