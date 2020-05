Tipps via Facebook: Rüganer Michael Butz hilft Unternehmern bei Corona-Anträgen

Garz/Stralsund

Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise trifft viele Unternehmen in der Region Vorpommern besonders hart. Um die Unternehmer zu unterstützen, beschloss die Bundesregierung schnell finanzielle Hilfen, doch die Beantragung fällt nicht jedem leicht. „Ich wurde immer wieder gefragt: ,Wo kriege ich jetzt das Geld her.’ Die Leute kennen sich mit ihrem Geschäft aus, aber nicht mit Formularen“, erklärt der unabhängige Versicherungsmakler Michael Butz.

Nachdem immer mehr seiner Kunden mit der Fragestellung an ihn herangetreten sind, hat er die Facebook-Gruppe „Unternehmernetzwerk – Die Corona-Krise gemeinsam meistern“ gegründet und fand damit schnell Anklang. Inzwischen hat die Gruppe 260 Mitglieder. Ein Satz fällt in der Gruppe zuletzt besonders häufig. „Der Bescheid ist heute gekommen. Vielen Dank an Herrn Butz für die Hilfe.“

Dieser Dank freut den 58-Jährigen ganz besonders: „Ich habe über Ostern die kompletten Nächte daran gesessen und die Formulare rausgesucht und hochgeladen. Es freut mich, dass ich so helfen kann.“

Viele wissen nicht, was auf sie zutrifft

Michael Butz, der selber nicht von der Krise betroffen ist, hat nach den Anfragen seine Rolle als Berater neu ausgelegt. „Viele wissen gar nicht, welche Form auf sie zutrifft. Welchen Antrag braucht man und was muss man eintragen. Es gibt Zuschüsse, die nicht zurückgezahlt werden müssen und Darlehen, die die Unternehmen zurückzahlen müssen – das ist ein wichtiger Unterschied“, beschreibt Michael Butz die Hindernisse der Bürokratie.

Die meisten der Hilfesuchenden kommen aus dem Tourismus und der Gastronomie. Nachdem es mit einigen Unternehmen auf der Insel Rügen angefangen hat, sind inzwischen Betriebe aus allen Geschäftsbereichen und aus den Regionen Stralsund und Greifswald dazugekommen.

Geld kann kurzfristig helfen

Die staatlichen Hilfen werden von vielen als „Tropfen auf den heißen Stein“ kritisiert. Michael Butz denkt, dass sie helfen, schränkt aber ein: „Die etwa 9000 Euro sind erstmal viel Geld. Wenn die Betriebe aber ein halbes Jahr geschlossen bleiben müssen, dann ist das nichts.“ Die zeitliche Ungewissheit sieht er weiter als großes Problem, daran ändert auch der Fünf-Phasen-Plan, den die Landesregierung ausgegeben hat, zunächst wenig.

„Wir kennen ja nur die Inhalte, aber keinen Zeitpunkt, wann die Phasen kommen. Nachdem der erste Teil jetzt losgeht, müssen auch die weiteren Schritte schon bald kommen“, findet der Versicherungsmakler, der auf Zudar bei Garz lebt.

Zweite Welle wird kommen

Sollten die Betriebe nicht bald wieder Geld verdienen können, sieht er eine zweite Welle der finanziellen Probleme kommen, die dann Firmen erfasst, die bisher nicht betroffen sind: „Ich kenne zum Beispiel einen Malerbetrieb, der Aufträge hat und diese auch erfüllen kann. Wenn seinen Kunden aber das Geld ausgeht, hat auch er keine Arbeit mehr.“

So müsse es nach Michael Butz in einigen Monaten ein zweites Hilfspaket geben, um das abzufangen: „Es dauert ja, bis die Leute aus Sachsen oder Berlin wieder herkommen und Geld mitbringen. So steht auf absehbare Zeit weiter wenig Geld zur Verfügung.“

Tourismus muss geöffnet werden

Abhilfe könnte da nur die rechtzeitige Öffnung aller Betriebe schaffen. „Wenn jeder den Abstand einhält und jeder die Maske trägt, auch wenn die natürlich nicht 100 Prozent schützt, dann können die Betriebe weitermachen“, erklärt Michael Butz und fügt an: „Eine touristische Auslastung von 50 Prozent würde vielen schon helfen. Denn Kredite und Steuern konnten zwar gestundet werden, aber irgendwann müssen die ja trotzdem bezahlt werden.“

Von Niklas Kunkel