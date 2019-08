Schock sitzt tief - Tödliches Bootsunglück vor Binz: Opfer war Betreuer eines Rollstuhlfahrers Trotz sofort greifender Rettungskette konnte der Schwimmer, der am Freitag von einem Motorboot erfasst wurde, nicht gerettet werden. Am Wochenende war der Strand wieder gut gefüllt und die Rettungsschwimmer wieder einsatzbereit auf ihren Türmen.

Am Dünenübergang 28, in Sichtweite des Wachturm 4, geschah das Unglück. Zum Glück startete hier ein Einsatzboot der Rettungsschwimmer zeitgleich mit dem Wassersport-Motorboot in dem dafür abgegrenzten Strandabschnitt. Nur Sekunden vergingen, bis die Ersthelfer eintrafen und den Verunglückten an Bord nehmen konnten. Quelle: Wenke Büssow-Krämer