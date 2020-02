Putbus

Die öffentlichen Toilettenanlagen seien ein leidiges Thema. Zumindest in diesem Punkt waren sich die Teilnehmer der letzten Ausschusssitzung einig. Vor allem der Vandalismus an und in den sanitären Einrichtungen kamen hier auf den Tisch. Gemeint sind die Anlagen an den Stränden von Wreechen, Neuendorf und Goor, sowie an der Orangerie.

Die Münzautomaten an den Türen wurden immer wieder demoliert, sodass die Einrichtungen an der Orangerie, am Strand von Neuendorf und Wreechen über keine Bezahlmöglichkeiten mehr verfügen. Diese sind längst entfernt und die Toiletten nun kostenfrei nutzbar. Lediglich die Anlage in Goor ist noch mit einer Bezahltechnik versehen, die jedoch auch defekt ist.

Reparaturkosten durch Einnahmen nicht zu decken

„Die Kosten für die Reparaturen, wenn man denn einen Handwerker dafür finden würde, wären höher, als in den nächsten Jahren eingespielt werden würde“, ist sich Birgit Lahann, Sachgebietsleiterin Kurverwaltung, sicher. Ganze 16,20 Euro landeten im Jahr 2019 in dem Automaten der Toilette an der Orangerie.

Sie plädiert dafür, die Bezahlung aufzuheben und die Toiletten zur kostenfreien Nutzung zuzulassen. „Denn auch Bezahlung schützt nicht vor Vandalismus.“ Außerdem würden die Türen oft mit einem Stein für den nachfolgenden Besucher offen gehalten, sodass dieser ganz ohne Entgelt hinein kommt. Darauf lassen die geringen Einkünfte schließen. „Die Toilettennutzung muss mit der Kurabgabe zu decken sein“, meint Birgit Lahann. Axel Sandhop möchte trotzdem an einem Entgelt festhalten. „Auch wenn es damit gedeckt ist, müssen wir es nicht verschenken. Es ist ja auch eine Servicegebühr und ein Mehrwert für die Besucher“, meint der Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses.

Für den kommenden Saisonstart sei jetzt aber nur wichtig, dass die sanitären Einrichtungen intakt sind. „Da wird sich jetzt so schnell nichts ändern. Die Bewirtschaftung und Instandhaltung muss aber weiter verfolgt werden“, so Sandhop. „Dann müsse man sich fragen, ob der Standort der richtige ist und warum es nicht gelingt, die Anlagen so zu betreiben, dass sie kostendeckend funktionieren, wenn schon Münzautomaten dran sind.“

Kostenfreie Nutzung als Kurort-Service

Einige Überlegungen, den Vandalismus und Graffiti zu verhindern, wurden lange diskutiert. Eine Videoüberwachung der Anlagen komme aus rechtlichen Gründen nicht in Frage. Und auch das Versetzen der Toiletten aus dem ruhigeren in ein belebteres Umfeld ist keine Option. „Sie sind nunmal dort, wo sie gebraucht werden. Nämlich am Strand“, sagt Bürgermeisterin Beatrix Wilke.

Die Bürgermeisterin möchte deshalb an den Standorten festhalten und befürwortet den Wunsch der Leiterin der Kurverwaltung, die Anlagen einfach weiter kostenlos zur Verfügung zu stellen. „Gerade die Toilette in Goor, die sich direkt neben einem Spielplatz befindet, sollte kostenlos zugänglich sein“, meint Beatrix Wilke. Sie sieht die Leistung öffentlicher sanitärer Einrichtungen in der Pflicht der Kurabgabe. „ Toiletten befinden sich in der Bewirtschaftung der Kurverwaltung und sind von daher darin enthalten. Ich sehe da auch kein Problem, dies als Kurort so anzubieten, sondern nur den Vorteil.“

Wünschenswert wäre für die Stadtverwaltung jetzt noch eine Toilette am Strand von Stresow. „Die würde dringend gebraucht. Dafür haben wir aber noch keine Lösung“, so die Bürgermeisterin. Da dort keine Leitungen anliegen, muss bisher auf mobile Toilettenkabinen zurückgegriffen werden. „Das gilt es zu verbessern.“ In Putbus selbst stehen während der Öffnungszeiten auch die Toiletten im Rathaus an Anlaufstelle zur Verfügung. Am Bahnhof gibt es weitere Einrichtungen.

Von Wenke Büssow-Krämer