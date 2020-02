Toter an Rügens Steilküste: Die schwierige Mission der Rettungskräfte

Sassnitz

Großes Unglück am Rande des Nationalparks Jasmund: Ein Mann ist vermutlich an der Steilküste bei Sassnitz abgestürzt und ums Leben gekommen. Passanten hatten den Toten am Dienstagnachmittag am Fuß der Felsen auf Höhe der Wissower Klinken gesehen. Höhenretter der Feuerwehr bargen am Abend die Leiche.

Diese gestaltete sich wegen der Witterung schwierig. „Eigentlich war der Rettungshubschrauber aus Güttin angekündigt worden“, sagt Marcel Gau. Der stellvertretende Sassnitzer Wehrführer leitete den Einsatz, der den Kameraden seelisch und körperlich einiges abverlangte. Wegen des starken Windes konnten die Einsatzkräfte weder mit dem Hubschrauber noch auf dem Seeweg an die Unglücksstelle gelangen. Ursprünglich hatten sich die Kameraden des Höhenrettungstrupps der Sassnitzer Feuerwehr dort abseilen wollen. „Aufgrund der starken Niederschläge der vergangenen Tage war die Kreideküste aber sehr rutschig.“

Langer Fußmarsch zum Verunglückten

Um die Einsatzkräfte nicht in Gefahr zu bringen, habe man sich gegen diesen Weg entschieden und den längeren über den Kieler Bach gewählt. Dort gibt es einen sicheren Abstieg in Form einer Treppe. Von dort aus gingen die Retter einen Kilometer am Strand bis zum Fundort des Toten. Dieser Weg war den Helfern zum Glück offen geblieben. „Wir hatten an dieser Stelle zwar auch starken, aber ablandigen Wind“, sagt Marcel Gau. Andernfalls hätte die Ostsee den Strand überspült. So blieb den Kameraden aus Sassnitz und Sagard ein schmaler Feuerstein-Streifen zwischen dem Fuß der Kreidefelsen und dem Meer, den allerdings immer wieder herabgestürzte Bäume blockierten.

Warum der Mann vom Hochufer stürzte, ist nicht sicher geklärt. Augenzeugen berichten, er sei nur leicht bekleidet gewesen, ohne Jacke, er habe lediglich Pullover und Jeans getragen. Dass er tot war, war schon von jenem Ersthelfer vermutet worden, der den Mann am Ufer gefunden und die Rettungskräfte alarmiert hatte. Wegen des langen Fußmarsches durch das unwegsame Gelände hatten die Sassnitzer die Kameraden aus Sagard um Unterstützung gebeten. Die Feuerwehrleute wechselten sich beim Transport des Mannes ab, der unmittelbar am Kieler Bach von dem dort wartenden Notarzt untersucht wurde. Der bestätigte offiziell den Tod.

Polizei schätzt Alter des Toten

„Die Ermittler durchsuchen das Gebiet an der Unglücksstelle, um die Identität und auch die Ursache des Absturzes herauszufinden. Hinweise, ob es sich um einen Absturz oder Suizid handelt, gibt es nur wenige“, so Claudia Tupeit, Sprecherin vom Polizeipräsidium Neubrandenburg am Mittwochvormittag. Fremdverschulden konnte bis dahin ausgeschlossen werden.

Auch Stunden danach gab es nur wenige Anhaltspunkte. Der Mann führte keine Ausweispapiere oder sonstige Dokumente mit sich. Ein Rucksack, der an der Steilküste gefunden wurde, brachte ebenfalls keine neuen Erkenntnisse. Allerdings lässt sich jetzt das Alter eingrenzen. Wie Matthias Müller, Sprecher der Polizeiinspektion Stralsund mitteilte, ist der verunglückte Mann vermutlich zwischen 50 und 60 Jahre alt. Es könne aber ausgeschlossen werden, dass es sich bei dem Mann um den Vermissten (55) aus Harzgerode handelt, der sich derzeit auf Rügen aufhalten könnte.

Unabhängig davon, ob es sich bei diesem Unglück um einen Suizid oder Unfall gehandelt haben könnte, warnten Experten eindringlich davor, die ausgewiesenen Wanderwege in dem Schutzgebiet zu verlassen. „Starke Niederschläge durchfeuchten die Kliffe und können den inneren Zusammenhalt mindern“, heißt es etwa aus dem Schweriner Umweltministerium. „Wer zu dicht an die häufig unterhöhlte Abbruchkante der Steilküste herantritt, läuft Gefahr, abzustürzen. Der Boden an der Küste ist aufgeweicht und rutschig“, so Ingolf Stodian, Leiter des Nationalparkamts Jasmund. Weiterhin rät er jedem Nationalpark-Besucher davon ab, die Buchenwälder zu betreten. Totholz sei mit Wasser vollgesogen. „Der Wind weht dieses Holz aus den Bäumen heraus.“

Hier bekommen Sie Hilfe bei Suizidgedanken Wenn Sie von Suizidgedanken betroffen sind, kontaktieren Sie die Telefonseelsorge (telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie Hilfe von Beratern, die schon in vielen Fällen Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen konnten.

Von Mathias Otto und Maik Trettin