Toter vom Nonnensee: Bergener Krankenhaus äußert sich zu Verschwinden des Mannes

Bergen

Wie die Polizei jetzt mitteilte, ist die Identität des vor drei Wochen in einem Graben in der Nähe des Bergener Nonnensees gefundenen Toten geklärt. Wie bereits vermutet, handelt es sich bei dem Verstorbenen um den seit Anfang Oktober vergangenen Jahres vermissten 63-Jährigen aus Sassnitz, der zuletzt im Bergener Krankenhaus behandelt worden war.

Nun äußert sich gegenüber der OZ die Bergener Klinik zum Verschwinden des Mannes. „Ohne richterliche Anordnung haben wir keine Handhabe, einen Patienten in der Bewegungsfreiheit einzuschränken“, Silke Ritschel, Geschäftsführerin des Sana-Krankenhauses – und widerspricht damit Vorwürfen, ihr Haus hätte die Sache verhindern können.

Polizei schließt Verbrechen aus

Wenn ein Patient fehle, werde das gegebenenfalls bei den regelhaften Durchgängen, beispielsweise der Medikamentenvergabe, festgestellt. So habe es sich auch bei dem im Oktober aus dem Krankenhaus entlaufenen Patienten verhalten. „Wir haben die Polizei informiert, sobald die Abwesenheit festgestellt wurde“, versichert Silke Ritschel.

„Nachdem der aus dem Krankenhaus in Bergen entwichene Mann als vermisst gemeldet worden war, haben wir in den folgenden Tagen mehrfach Suchaktionen durchgeführt“, erinnert sich Polizeisprecherin Stefanie Peter. „Nach dem Fund hat es keine Hinweise auf eine Straftat gegeben. Eine solche können wir daher ausschließen“, betont sie nun. Die Ermittlungen hat die Polizei damit abgeschlossen.

Viele Vermisste kehren zurück oder werden schnell gefunden

Derartige Fälle sind auch für die Polizei keine Routine. „Mit vermissten Personen haben wir in unserem Zuständigkeitsbereich beinahe täglich zu tun“, sagt Nicole Buchfink vom Polizeirevier Neubrandenburg. Viele davon seien allerdings Kinder oder Jugendliche aus speziellen Einrichtungen, die einer besonderen Aufsichtspflicht unterliegen und daher im Falle einer Abwesenheit besonders schnell gemeldet werden. Vermisste Erwachsene würden vielfach schnell von Pflegern oder auch Familienangehörigen aufgefunden. „Die Pflegekräfte gehen äußerst verantwortungsvoll mit dem Thema um, aber auch Patienten sind nun einmal freie Menschen“, so Buchfink.

Dass in Einrichtungen lebende Jugendliche häufiger mal ausbüxen, bestätigt auch Bernd Leistikow vom Polizeihauptrevier in Bergen. Aber auch bei vermissten Erwachsenen handele es sich zumeist um Kurzzeitvermisste. Die seien oftmals dement oder doch zumindest verwirrt und würden in dem meisten Fällen bereits binnen einer Stunde wieder aufgegriffen. „Das passiert vielleicht ein- oder zweimal im Monat“, so Leistikow. Fälle wie jene vom Vortag, die eine große Suchaktion auslösen, seien dagegen erheblich seltener und kämen vielleicht einmal im Vierteljahr vor. Fälle wie jene des Toten am Nonnensee stellten eine echte Ausnahme dar.

78-Jähriger in Bergen nach Suche gefunden

Glimpflich endete dagegen der Fall des 78-jährigen Mannes, der in der Nacht zum Mittwoch gesucht worden war. Der Senior war im Schlafanzug aus einem Bergener Pflegeheim entwichen und gegen 23 Uhr als vermisst gemeldet worden. Nach stundenlanger Suche unter Einsatz von Hubschrauber und Hunderettungsstaffel, mehreren Funkstreifenwagen sowie Einsatzkräften von Feuerwehr und der Rettungshundestaffel des DRK konnte die Suche um drei Uhr morgens beendet werden. Der unterkühlte Mann war am Tilzower Weg in der Stadt von einer Mitarbeiterin der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) gefunden und ins Sana-Krankenhaus gebracht worden. Zuletzt war auch eine Ende Januar vermisste Seniorin bei Ahrenshoop von einer Rettungshundestaffel gefunden worden.

Offen ist Fall einer vermissten Thailänderin

Von jugendlichen Ausbrechern einmal abgesehen habe es im vergangenen Jahr auf Rügen etwa 50 Fälle von Vermissten gegeben, in denen die Polizei tätig geworden ist, weiß Polizeisprecher Mathias Müller. Außer dem Toten vom Nonnensee wären alle wieder aufgefunden worden. „Vielfach erhalten die Kollegen eine Entwarnung schon während sie noch die Vermisstenanzeige aufnehmen oder sich auf der Fahrt zum Einsatzort befinden.“ Offen sei allerdings noch der Fall einer in Stralsund vermissten Thailänderin.

Von Uwe Driest