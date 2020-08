Sassnitz

Die Polizei sucht noch immer nach Hinweisen, um die Identität des unbekannten Toten, der Mitte Februar an der Steilküste in der Nähe der Wis­sower Klinken entdeckt worden war, klären zu können. Der Mann, etwa Mitte 50, war 80 Meter in die Tiefe gefallen (die OZ berichtete).

Die Kriminalpolizei versucht nun, das Rätsel mit der Hilfe des Fernsehens und entsprechender Hilfe aus der Bevölkerung lösen zu können. Deshalb, so informiert die Polizei Vorpommern-Rügen auf ihrer Facebook-Seite, seien Beamte am Freitag der vergangenen Woche zu Dreharbeiten auf dem Parkplatz Hagen im Einsatz gewesen.

Polizei hofft auf den Durchbruch

Denn am Sonntag, dem 30. August, soll ihr Fall in der Sendung „ Kripo live“ des Mitteldeutschen Rundfunks einer breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht werden – von 19.50 Uhr an. Die Beamten hoffen auf den Durchbruch, denn „wir benötigen immer noch die Mithilfe aus der Bevölkerung. Trotz zahlreicher Hinweise ist die Identität des etwa 55 Jahre alten Mannes nach wie vor unbekannt“.

Auf Rügen soll es neben dem Mann vom Kliff noch zwei ungelöste Fälle geben. So ist es knapp sechs Jahre ist es her, als Spaziergänger Ende August am Strand von Sellin eine stark entstellte Frauenleiche fanden. Dem Rumpf fehlten Kopf, Arme und Unterschenkel. Untersuchungen ergaben, dass die Frau 35 bis 45 Jahre alt war und wohl einige Monate im Wasser lag. Auch diese Leiche ist noch immer namenlos.

Von Chris Herold