Stralsund/Sellin

Die Veranstalter der Tour d’Allée gehen davon aus, dass die 26. Auflage der Veranstaltung in diesem Jahr teilweise stattfinden kann – allerdings nur, wenn die Corona-Infektionszahlen es zulassen. Natürlich sollen alle notwendigen Hygiene- und Gesundheitsregeln beachtet werden.

Bereits abgesagt wurde allerdings das Jedermann-Rennen „RügenChallenge“.

Start bei Störtebeker

Nach den Vorstellungen der Veranstalter sollen am 17. Oktober dennoch alle Radsportfans auf ihre Kosten kommen. Geändert haben sich die Startzeiten, und für die AOK-Tour gibt es einen neuen Startort: das Störtebeker Brauquartier in Stralsund in der Greifswalder Chaussee 84-85. Los geht es dort um 10 Uhr. Die Strecke führt über 50 Kilometer und verläuft über den Rügendamm, die Alte Bäderstraße und Putbus bis nach Sellin.

Cliff-Tour von Sellin nach Sellin

Die Cliff-Tour wird um 11 Uhr am Selliner Cliff-Hotel gestartet. Im familienfreundlichen Tempo geht es nach Göhren und wieder zurück nach Sellin (20 Kilometer).

Anspruchsvolle 60 Kilometer – am Kap gehts los

Die Mele-Tour für alle, die etwas schneller fahren möchten, geht um 10 Uhr am Kap Arkona los und führt über 60 Kilometer durch Sagard, Mukran und Binz nach Sellin. Ziel ist immer die Wilhelmstraße in dem Ostseebad.

Die Anmeldung für die AOK-Tour erfolgt ausschließlich online bei der Tourismuszentrale Stralsund (www.stralsundtourismus.de) oder dem Veranstalter (www.ketterechts.eu). Ab 8 Uhr kann man am 17. Oktober die Startnummern in der alten Brauerei abholen und einen Snack einnehmen.

Für die anderen beiden Touren ist die Anmeldung am Freitag, 16. Oktober, im Cliff Hotel von 15 bis 17 Uhr und am 17. Oktober am Startort möglich.

Stars mit dabei

Auch in diesem Jahr werden neben Olympiasieger Olaf Ludwig weitere prominente Sportler teilnehmen: die Ruder-Asse Martina und Achim Dreifke, Olympiasieger im Doppelzweier 1980 und mehrmaliger Weltmeister, sowie Heike Drechsler, Olympiasiegerin und Weltmeisterin im Weitsprung. Uwe Raab, Radsportweltmeister 1983, wird die Gruppe der Mele-Tour von Kap Arkona nach Sellin führen.

