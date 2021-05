Rügen

Am Freitag durften Hotels und Pensionen wieder für Touristen aus dem eigenen Land öffnen. Zweitwohnungsbesitzer und Dauercamper, von denen Rügen jede Menge hat, konnten sogar aus anderen Bundesländern einreisen. Soweit der Plan. Die Straßen blieben aber leer. Wer zu den Ostseebädern fuhr, sah zwar Menschen, aber hauptsächlich Einheimische. Der Start der touristischen Saison hat begonnen, nur noch nicht auf Rügen.

Damit gehen die Insulaner teils andere Wege als auf dem Festland oder in anderen Badeorten an der Ostseeküste. Der Grund ist einfach. Hoteliers fühlen sich missverstanden. Sie gingen mit einer Öffnung frühestens im Juni aus, bereiteten sich darauf vor. Eine kurzfristige Öffnung, wie ihnen nun angeboten wurde, wollten sie nicht mitgehen. In vielen Hotels blieben deshalb die Türen zu. Sie nahmen am Freitag nur Buchungen entgegen.

Ansturm bleibt auch auf Zeltplätzen aus

Dementsprechend sah es im Ostseebad Binz aus. Die letzten Tage im Mai: Zu dieser Zeit wäre die Promenade voll, Hotels, Pensionen und Restaurants gut gefüllt. Stattdessen fegte ein milder Frühlingswind über die menschenleere Flaniermeile.

Die Seebrücke, ähnlich wie auch in den Nachbarorten Sellin und Göhren, wirkt blass ohne die Menschen, die auf ihr spazieren gehen. Selbst Zeltplätze und Feriencamps blieben am ersten Tag größtenteils von einer großen Reisewelle verschont oder öffnen auch erst in der kommenden Woche.

Elf Vorreservierungen

Auf dem kommunalen Campingplatz in Thiessow auf Mönchgut gingen für den 28. Mai lediglich elf Vorreservierungen ein, sagt Franziska Gustävel, Tourismusmanagerin des Ostseebades Mönchgut. Von einem ähnlichen Bild berichtet Mathias Probst von den Ostseeappartements Rügen, die 380 Ferienunterkünfte auf der Insel Rügen betreuen. Zwar gingen nach vielen Stornierungen und Umbuchungen in der letzten Zeit wieder Urlaubsbuchungen ein, aber bis auf ein paar Eigentümer habe es am Freitag keine Anreisen gegeben.

Als nicht sinnvoll beschreibt Andreas Heinemann von der Tourismusgesellschaft Kap Arkona die Tourismus-Öffnung im Land. Die Regierung hätte sich dazu durchringen sollen, ab dem Wochenende für alle Urlauber zu öffnen. Jetzt bedeute dies wirtschaftliche Konsequenzen, weil nach dem Lockdown, wo jeder Tag zählt, noch eine Woche gewartet wird. „Aus meiner Sicht hätte man schon Pfingsten beschließen können, die Touristen ins Land zu lassen“, sagt er.

Signal zum Öffnen kam zu kurzfristig

Viele weitere Touristiker von der Insel wollten am 28. Mai noch nicht öffnen, weil Entscheidungen aus der Politik entgegengesetzt der Bemühungen der Gastgeber gefällt worden sind. Das Signal zum Öffnen kam viel zu kurzfristig. „Entscheidungen wie diese hätten wir nicht fünf, sondern zehn Tage vor der Öffnung benötigt. Das hätte uns das Leben erleichtert, nun ist es Stress pur“, sagt etwa die Binzer Hoteldirektorin Birthe Löhr. Deshalb lässt sie die Türen erst am 4. Juni öffnen. Nach fast siebenmonatiger Auszeit könne man die Lieferkette nicht innerhalb weniger Tage in Gang bringen. „Und dann sagen: Wir machen mal schnell wieder auf.“

Zur Galerie Keine Spur von Touristen: In den Ostseebädern Binz, Baabe und Göhren blieb es am ersten Tag der Tourismusöffnung leer.

Rügens Dehoga-Vorstand Wolfgang Kannengießer machte auf diese Problematik schon vor Monaten aufmerksam. „Wir reden seit Monaten darüber, dass Produzenten, Großhändler, Lieferanten und beispielsweise auch Wäschereien einen angemessenen Vorlauf benötigen,“ sagt er. Viele Urlauber hätten umgeplant und Unterkünfte in Schleswig-Holstein oder anderen Regionen gebucht. „Viele sind uns dadurch abhanden gekommen“, bedauert er. Abschreckend wirke zudem die Testpflicht, die das Urlaubserlebnis schmälere.

Hotel konnte nicht so schnell reagieren

„Unsere ersten Gäste kommen ab dem 7. Juni“, sagt Sven Kirchhoff vom Badehaus Goor. Im Hafenhotel Viktoria wird noch renoviert und der Zeitpunkt steht noch nicht fest. Alexander Sieg vom Dorint Strandhotel in Binz: „Die Öffnungen kamen zu kurzfristig. Wir brauchen noch etwas Vorlauf und öffnen am 10. Juni. Wenn, dann wollen wir es auch richtig machen.“

Auch das Soibelmanns Sporthotel in Samtens hatte sich auf den 7. Juni festgelegt und konnte auf das neue Datum nicht mehr reagieren. „Das Personal ist noch nicht wieder da und auch für unsere Lieferanten wäre das zu kurzfristig gewesen“, so eine Angestellte.

Von Mathias Otto, Uwe Driest, Gerit Herold