Rügen/Stralsund

Der DRK-Kreisverband Rügen–Stralsund e.V. bietet Schulungen für Testerinnen und Tester zur Entlastung des Personals in stationären Pflegeeinrichtungen aber auch in Hotels, Schulen und öffentlichen Einrichtungen an.

Der Tourismusverband Rügen appelliert mit Blick auf die bevorstehenden Öffnungen an seine Mitglieder, die Angebote zu nutzen. „In Regionen ohne Schnelltestzentren mit entsprechender Kapazität bedarf es einer dezentralen Teststruktur durch begleitete Selbsttests“, heißt es in einer Mitteilung des Verbandes. Bei acht Teilnehmern von einem Unternehmen sei eine Inhouse-Schulung möglich oder aber mehrere Hotels schließen sich zusammen.

Interessierte können sich beim DRK melden

Interessierte Freiwillige melden sich bitte direkt beim DRK-Kreisverband unter Tel. 03838 8023 17 oder per E-Mail an ausbildung@drk-ruegen-stralsund.de. Hier wird jeder Anrufer beraten und auch eine mögliche Kostenübernahme durch das Bundesgesundheitsministerium in Vermittlung durch die Bundesagentur für Arbeit geprüft. Die Kosten für einen Lehrgang betragen 55 Euro.

Schulung in Binz oder Bergen möglich

Die Testhelfer-Schulungen finden zum Beispiel in den Räumlichkeiten des DRK-Kreisverbandes, im Technik- und Ausbildungszentrum, in Bergen auf Rügen, Tilzower Weg 36, statt. Neben Personen aus medizinischen, pflegerischen und sonstigen Heilberufen oder mit einer sozialen Ausbildung können sich auch geeignete Personen ohne medizinische Vorbildung für die Schulung melden.

Die Schulungen können aber auch an anderen Orten stattfinden, beispielsweise im Binzer Haus des Gastes, Heinrich-Heine-Straße 7. An einer Testhelfer-Schulung Interessierte dort melden sich bitte bei der Kurverwaltung Binz, Ansprechpartner Ralf Müller (038393-148200) für Rückfragen zur Verfügung. Anmeldungen zur Schulung werden ausschließlich per E-Mail unter r.mueller@binzer-bucht.de entgegengenommen.

Wie teste ich richtig?

Die DRK-Kompaktschulung dauert etwa drei Unterrichtsstunden, ist für Teilnehmer über die Bundesagentur kostenfrei und beinhaltet neben der Theorie auch die praktische Einweisung durch Fachpersonal in Anlegen der Schutzausrüstung und Durchführen der PoC-Antigentests, der sogenannten Schnelltests. Die Schulung umfasst insgesamt acht Module: Anmeldung/ Einchecken, Theoretische Lehrunterweisung, Anlegen der PSA, Übung des Abstrichs, Ablegen der PSA , Nachbereitung, Hinweise zur Durchführung und Ablauf, Abschluss und Desinfektion.

Gastgeber können Test-Kosten abrechnen

Damit nicht jeder Gast die Tests nach der Öffnung des Tourismus selbst bezahlen muss und der Gastgeber nicht auf den Kosten sitzenbleibt, bedarf es: Beitritt des Rahmenvertrags über Corona-Testung für Hotellerie und Gastronomie (Mitglieder des TVR über den Verband im Rahmenvertrag enthalten), die Vorhaltung befähigter Testhelfer (Ausbildungsnachweis DRK), eine Beantragung Abrechnungs-ID bei der Kassenärztlichen Vereinigung MV und die Erstellung eines Hygienekonzepts mit Bestätigung des örtlichen Gesundheitsamtes. Dann ist eine Abrechnung von derzeit 12 Euro pro Test möglich.

Von az