Ab 25. Mai, also noch vor Pfingsten, fällt in MV das Einreiseverbot für Urlauber aus ganz Deutschland. Bereits ab 18. Mai können Einheimische wieder in Hotels und Ferienwohnungen einchecken. Sie haben das Land so eine Woche lang als Urlauber ganz für sich.

Allerdings wird es Einschränkungen geben, nicht nur bei der Auswahl der Hotels. Auch an den Stränden bleibt wohl nicht alles wie bisher. Das sind die wichtigsten Fragen und Antworten.

Kann noch vor Pfingsten jeder einfach anreisen?

Nein, man braucht eine bestätigte Buchung. Für Hotels gilt dabei eine Kapazitätsgrenze von 60 Prozent. Für die Branche ist dies erfreulich, da zunächst eine Grenze von höchstens 50 Prozent im Gespräch war. Dennoch wird es nun eine Stornierungswelle vonseiten der Hotels geben. Viele Häuser sind nach wie vor über Pfingsten ausgebucht. Sie müssen einem Teil der Gäste nun Absagen schicken.

Muss ich eine Stornierung für eine Übernachtung im Mai jetzt noch akzeptieren?

Ja, selbst wenn die Tourismuswirtschaft derzeit noch keinen rechtssicheren Weg hat, um Stornierungen ausreichend zu begründen. Die Grundlage dafür soll aber eine entsprechende Verordnung der Landesregierung bilden. Das Papier wird derzeit erstellt. Die rechtliche Basis der Verordnung stellt das Infektionsschutzgesetz dar. Zugespitzt formuliert, könnte der Fall eintreten, dass 60 Prozent der Gäste anreisen dürfen, während die restlichen 40 Prozent sich an den Hotelfenstern die Nase plattdrücken müssten. Wichtig sei es, einen Weg zu finden, „über den Buchungen diskriminierungsfrei storniert werden können“, sagt der Geschäftsführer des Landestourismusverbandes, Tobias Woitendorf. Dies könnte mit dem Windhundprinzip erreicht werden. Nur wer zu den ersten 60 Prozent gehört, die rechtzeitig gebucht haben, könnte dann in einem Hotel hier im Land einchecken.

Welche Vorteile haben Urlauber, die in MV zu Hause sind?

Theoretisch haben die Menschen aus dem Land alle Hotels, Campingplätze und Ferienwohnungen eine Woche lang für sich – inklusive des verlängerten Wochenendes über Himmelfahrt. Praktisch wird die Auswahl aber deutlich kleiner sein. „Ich rechne nicht damit, dass zu diesen Zeitpunkt bereits alle Hotels geöffnet sein werden“, sagt Woitendorf. Einerseits sei dies nicht für alle Häuser wirtschaftlich reizvoll, da die Gäste-Zielgruppe sehr klein ist, wenn sie auf MV beschränkt bleibt. Zudem werde mit dem nun etwas überraschenden Öffnungstermin für einige Hotels die Zeit zur Vorbereitung zu knapp. Alle Hotels werden erst wieder ab 25. Mai geöffnet haben, wenn Menschen aus ganz Deutschland anreisen dürfen.

Ab wann können kurzentschlossene Gäste aus MV Buchungen vornehmen?

Dies hängt davon ab, wie schnell die Hotels ihre Buchungssysteme wieder öffnen und bisher nicht erfolgte Stornierungen an Himmelfahrts-Gäste aus anderen Bundesländer verschicken, um ihren Buchungsstand zu bereinigen. Bis zuletzt waren einem OZ-Schnelltest zufolge in den größten und bekanntesten Hotels des Landes noch keine neuen Buchungen möglich.

Welche Einschränkungen gelten in den Hotels?

Unter welchen Umständen Wellnessbereiche geöffnet werden können, bleibt noch abzuwarten. Dass dort in Saunen und Schwimmbädern der Betrieb bereits Ende Mai wieder startet, gilt als ausgeschlossen. Für Anwendungen wollen der Landestourismusverband und der Dehoga erreichen, dass hier nach den selben Regeln verfahren wird, die auch für andere körpernahe Tätigkeiten wie bei Friseuren oder in Kosmetikstudios gelten. Dies ist aber noch nicht abschließend mit der Landesregierung verhandelt.

An der Rezeption wird es wie beim Einkaufen eine Mundschutzpflicht geben. Zudem wird die Anzahl der Personen, die sich in diesem Bereich aufhalten dürfen, ebenfalls begrenzt. Bezahlungen sind nach Möglichkeit kontaktlos vorzunehmen.

In den Restaurants gelten in Hotels die gleichen Regeln wie in allen anderen Gaststätten des Landes. Der Abstand zwischen fremden Gästen muss deshalb mindestens 1,5 Meter betragen. Solange das Kontaktverbot noch gilt, dürfen maximal sechs Personen an einem Tisch sitzen. Mitarbeiter im Service müssen einen Mundschutz tragen, Gäste indes nicht. Einige Häuser könnten trotz der geringeren Auslastung beim Abendessen und beim Frühstück auf einen Schichtbetrieb mit vorgegebenen Zeitfenstern umstellen, um die Situation weiter zu entschärfen.

Wann öffnen externe Freizeiteinrichtungen?

Diskotheken und Bars bleiben geschlossen. Über deren Öffnung soll später entschieden werden. Für Vermieter von Booten, Fahrrädern oder Strandkörben zeichnet sich ab, dass sie bereits ab 11. Mai an wieder öffnen dürfen, also vor Hotels und Ferienwohnungen.

Wird es Einschränkungen an den Stränden in MV geben?

Um das zu entscheiden, hat die Landesregierung gemeinsam mit der Tourismusbranche eine „Arbeitsgemeinschaft Strände“ gegründet, die allerdings in den meisten Fällen lediglich Empfehlungen aussprechen kann. Für die Strände im Land sind in großer Mehrheit die Kommunen zuständig. Sie entscheiden am Ende, welche Maßnahmen ergriffen werden müssen. Aus Sicht des Landestourismusverbandes seien Zugangs- und Abstandskontrollen an belebten Stränden wie in Warnemünde im Hochsommer nicht auszuschließen. Dafür könnte die Regelung aus dem Einzelhandel, wonach sich nur eine Person auf zehn Quadratmeter Fläche aufhalten darf, übertragen werden. Auch über einen Mundschutz an Stränden soll noch beraten werden. Kommt die Mundschutz-Pflicht am Strand, wären auch die FKK-Bereiche davon betroffen.

Wie lange bleibt die Begrenzung auf 60 Prozent der Hotelkapazität bestehen?

Nach der Öffnung der Hotels soll in der Taskforce Tourismus alle zwei Wochen bewertet werden, wie sich die Lage entwickelt. Die Touristiker selbst rechnen damit, dass die Begrenzung von maximal 60 Prozent der Bettenkapazität mindestens für vier Wochen bestehen bleibt. Sollte die Zahl der Neuerkrankungen wieder über eine bestimmte Marke steigen, werden die Lockerungen, die im Tourismus jetzt rasch greifen sollen, wieder eingefroren.

Warum kommt die Öffnung von Hotels, Gaststätten, Ferienwohnungen und Campingplätzen jetzt doch so rasch?

Dies war möglich, weil die Branche über Landestourismusverband und Dehoga viele Dinge umfangreich vorbereitet hat. In den vergangenen Wochen sind neben dem Fünfstufenplan bis zur vollständigen Wiedereröffnung von Hotels, Restaurants, Campingplätzen und Ferienwohnungen weitere tiefgreifende Konzepte entstanden, in denen verschiedene Vorsichtsmaßnahmen aufgezeigt werden, mit denen trotz der Coronakrise die Tourismuswirtschaft wieder hochgefahren werden kann.

Von Benjamin Fischer