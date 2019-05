Middelhagen

Die Auflösung ist vom Tisch: Der Tourismus- und Gewerbeverein „ Mönchgut“ schaut bestärkt in die Zukunft. Das Votum für den Fortbestand sei in der Mitgliederversammlung einstimmig gewesen, informiert Vorsitzender Karl-Heinz Ließmann. Bis zum Ablauf des Jahres und der dann stattfindenden turnusmäßigen Vorstandsneuwahl wird der Verein nach den Grundsätzen der derzeit gültigen Satzung weitergeführt. Bis dahin sollen vermehrte Anstrengungen unternommen werden, vor allem in den Ortsteilen Ostseebad Thiessow/Klein Zicker und Gager/ Groß Zicker neue Mitglieder zu gewinnen. Bisher gibt es vier neue Mitglieder, davon drei Unternehmen.

Noch vor Kurzem stand der 2010 gegründete Tourismus- und Gewerbeverein „ Mönchgut“ (TUG) am Scheideweg: Neugestaltung oder Auflösung? Sein Wirkungskreis mit zuletzt 15 Mitgliedern hatte sich ausschließlich auf das Gemeindegebiet Middelhagen bezogen und soll nun auf das der Fusionsgemeinde Mönchgut erweitert werden. Alle, die vom Tourismus partizipieren, müssen in dieser Interessengemeinschaft für ganz Mönchgut zusammen handeln, so Ließmann. Der Verein sei die Plattform, um Aktivitäten anzuschieben.

Natur- und Kulturlandschaft erhalten

Die Philosophie sei dabei ein nachhaltiger Tourismus. Gerade auch die neuen Mitglieder hätten auf der Versammlung darauf verwiesen, dass es dringend notwendig sei, eindringlicher für die Erhaltung des Charakters der einmaligen Natur- und Kulturlandschaft „ Mönchgut“ als besondere und hervorgehobene Urlaubsdestination der Insel Rügen einzutreten. Der immer mehr um sich greifenden Versiegelung, Zersiedelung und Verfremdung der Landschaft sei ein entschiedeneres gemeinsames Handeln der an einer nachhaltigen Entwicklung des Tourismus interessierten Akteure entgegenzusetzen. „Aus diesem Grunde soll eine meinungsoffene Zusammenarbeit mit den zukünftigen kommunalen Entscheidungsträgern angestrebt werden“, so Ließmann. Keinen Konsens gebe es allerdings mit den Plänen der Gemeinde, dass auf der grünen Wiese in Gager gegenüber der Schule für über vier Millionen Euro ein neues Gemeindezentrum entstehen soll.

Fritz-Worm-Ausstellung im Hallenhaus

Der Verein möchte künftig dem hervorragenden Wirken regionaler Persönlichkeiten mehr Aufmerksamkeit widmen. Deshalb will er mit dem Vorschlag an die Gemeinde Mönchgut herantreten, das Schulmuseum in „ Ruth Bahls – Schulmuseum Middelhagen“ umzubenennen, um die Begründerin der Mönchguter Museen zu würdigen. Eine weitere Idee: Über das Wirken des Lehrers, Heimatdichters und Hobbyarchäologen Fritz Worm aus Alt Reddevitz soll zu einer Ausstellung im Hallenhaus in Middelhagen angeregt werden. Auch Straßen könnten Namen bedeutender Personen der Region tragen.

Vermieterball wiederbeleben

Auch regt der Verein an, dass im historischen Ortskern von Middelhagen der Weihnachtsmarkt als „Mönchguter Weihnacht“ veranstaltet wird und nicht wie bisher auf dem Parkplatz vor der Kurverwaltung. Ebenso ist die Wiederbelebung eines Vermieterballs in der Vor- oder Nachsaison angedacht. Zur Umsetzung aller Vorhaben werden Arbeitsgruppen gebildet, in denen auch interessierte Nichtmitglieder willkommen sind. Der Verein wird beim Mönchguter Heimatabend am 23. November in Baabe, den die Mönchguter Trachtengruppe Alt Reddevitz veranstaltet, das Catering übernehmen. Er unterstützt zudem mit Spenden die Kinder- und Jugendarbeit des ansässigen Segelvereins sowie die Wiederherstellung des Lobber Windrades.

Gerit Herold