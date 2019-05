Putbus

Am 10. und 11. Mai treffen sich die Touristiker der Insel erstmals zur Rügener Tourismus-Börse (RTB) im Putbuser Marstall. Die Veranstaltung wird vom Tourismusverband Rügen (TVR) ausgerichtet und bietet Gastgebern und Veranstaltern die Gelegenheit, ihre Neuerungen und Angebote zu präsentieren. Darüber hinaus können die Touristiker hier unmittelbar zum Saisonstart die Chance für einen Austausch nutzen. Der Freitag ist als so genannter Fachbesuchertag geplant. Sonnabend ist die Börse von 11 bis 16 Uhr auch für Gäste geöffnet.

Zu den Ausstellern auf der ersten RTB gehören die Tourismuszentrale Rügen (TZR), die Stadt Putbus, das Hotel Vier Jahreszeiten, das Ummaii Surfhostel, das Naturerbe Zentrum Rügen, das Nationalpark-Zentrum Königsstuhl sowie die Weiße Flotte GmbH. „Wir wünschen uns, dass viele Gastgeber an der Messe teilnehmen. Sie sind nah am Gast und geben dem Tourismus auf der Insel gemeinsam ein Gesicht", sagt Stefanie Lemcke, Referentin beim TVR.

Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit stehen am Fachbesuchertag im Mittelpunkt. Es gibt Infos zum Projekt „Weniger fürs Meer“, Ideen zum Thema Nachhaltigkeit vermittelt Till Jaich, Geschäftsführer der im-jaich oHG Yachthäfen und Wasserferienwelt, bevor es mit einem Standrundgang weitergeht. Das Thema Barrierefreiheit zielt darauf, auch auf der Insel einen „Tourismus für Alle“ zu entwickeln.

Am offenen Sonnabend, 11. Mai, können alle Besucher nicht nur die Stände aufsuchen, sondern in einem Rahmenprogramm Hanomag-Kurztouren unternehmen, oder Kinder haben die Möglichkeit zu basteln. Die Börse soll einen festen Platz im Terminkalender der Insel erhalten. „Unsere Gäste treten ihren Urlaub mehr und mehr mit einer hohen Erwartungshaltung an Erlebnisse an. Viele unserer Gastgeber sind dankbar über aktuelle Informationen rund um die Angebote auf der Insel. Der Austausch unter Touristikern ist somit ein wichtiger Beitrag für die erwartete Qualität und einen erlebnisreichen Urlaub unserer Gäste “, sagt Mana Peter, Vorstandsmitglied beim TVR und Geschäftsführerin der TZR, die sich als Aussteller mit Beteiligungsmöglichkeiten zum Inselmarketing präsentieren wird.

Jens-Uwe Berndt