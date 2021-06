Tourismusprojekt auf dem Rügener Bug: Landkreis hält sich raus

Bergen

Nachdem der Verein Insula Rugia zu einer Petition gegen das geplante Tourismusprojekt auf dem Wittower Bug aufgerufen hat, ist die Diskussion um das „Baltic Island Eco Resort“ in vollem Gange.

Geplant ist auf der Halbinsel eine Hotelanlage mit vier Hotels, rund 290 Ferienhäusern, Therme, Markthalle und Marktplatz. Auch ein Reitstall und Künstlerdorf sollen auf dem Bug ganz im Norden der Insel entstehen – auch eine Kapelle, ein Shoppingcenter und ein Kino sind vorgesehen. Die Pläne hatten Kritiker auf den Plan gerufen, die ein „Overtourism“, also eine Überbelastung der Insel und eine Schädigung der Natur befürchten und das Projekt stoppen wollen. Bislang haben bereits über 5000 Menschen die digitale Petition unterschrieben, knapp 2000 davon aus dem Landkreis Vorpommern-Rügen.

Willkommenskultur darf nicht zerstört werden

Dabei sei man etwas über das Ziel hinausgeschossen, meint Knut Schäfer, Vorstandsvorsitzender des Tourismusverbandes der Insel. Man müsse sich an den Fakten orientieren. „Meines Wissens besteht Baurecht und das müssen wir akzeptieren, das ist die Situation“, so Schäfer. „Wir dürfen nicht die Willkommenskultur für Investoren zerstören, die Projekte gemeinsam mit der Region entwickeln wollen.“ Alternative Entwicklungsszenarien hätten beispielsweise der scheibchenweise Verkauf und die Errichtung von deutlich mehr Ferienhäusern seien können. „Es wird niemandem etwas weggenommen“, sagt Schäfer. „Das Gelände war in Privatbesitz und nicht zugänglich.“ Die Investorengruppe hatte angekündigt, den Dialog mit den Einwohnern zu suchen und unter anderem einen Infopavillion zu errichten, in dem über Bedenken und Anregungen gesprochen werden soll.

Landkreis: „Es obliegt uns nicht, diese Pläne zu konterkarieren“

Vorpommern-Rügens Landrat, Stefan Kerth (SPD) meldet sich ebenfalls zu Wort. „Das Projekt polarisiert. Es wird als Chance der Entwicklung der Halbinsel Wittow gesehen. Es erheben sich jedoch auch Stimmen, die sich in Sorge um Natur und Konsequenzen für die Bewohner der Insel zeigen. Ich nehme beides aufmerksam wahr“, sagte er. „Die Gemeinde Dranske hat im Rahmen ihrer Planungshoheit ihre Position deutlich gemacht und bereits viel Zeit, Arbeit und Geld für die Realisierung eines Projektes dieser Gestalt investiert. Es obliegt einem Landkreis nicht, diese Pläne zu konterkarieren. Man kann dahingestellt lassen, ob ein Vorhaben der Größenordnung noch dem heutigen Zeitgeist entspricht.“

Aufgabe des Landkreises werde sein, im Rahmen seiner Zuständigkeit und rechtlichen Vorgaben die Genehmigungsverfahren durchzuführen. Insbesondere werden naturschutzrechtliche Fragen zu bewerten sein. Landrat Kerth will sich in dieser Woche selbst ein Bild vor Ort machen.

