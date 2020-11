Breege-Juliusruh

Gesine Häfner aus Wiek ist die neue Vorsitzende des Tourismusvereins Nord-Rügen. Sie wurde Ende Oktober auf der Jahreshauptversammlung des gemeinnützigen Vereins zur Nachfolgerin von Detlef Schulz gewählt, der seit 2012 an der Spitze des Vorstands die Vereinsgeschicke geleitet hatte.

Auch Ute Uthess zieht sich nach fünf Jahren aus dem Vorstand zurück. Ihre Aufgabe als Kassenwart nimmt jetzt Andreas Heinemann aus Putgarten wahr. Zum Stellvertreter von Gesine Häfner bestimmten die Mitglieder Marco Schröder aus Breege.

Über Projekte am Stammtisch reden

„In den letzten acht Jahren hat der Vereinsvorstand unter der Führung von Detlef Schulz einen erheblichen Anteil an der positiven Entwicklung der Vereinsarbeit geleistet und sich auf ehrenamtlicher Basis mit viel Herzblut und Engagement für seine Mitglieder eingesetzt. Der Verein wurde auf solide Füße gestellt und hat sich thematisch in vielen Bereichen einbringen können.“, formuliert Gesine Häfner ihre Dankesworte an den scheidenden Vorstand.

Besonders hervorzuheben sei die Aufstellung der elf Themenbänke zu bekannten Wittower Persönlichkeiten, die künftig durch verschiedene Radrouten verbunden und präsentiert werden sollen, und die erfolgreiche Fortführung des Kap-Arkona-Laufs als größte Laufveranstaltung auf der Insel Rügen. Die Weiterentwicklung des Vereins und die Attraktivitätssteigerung der Region Nord-Rügen soll mit neuen Projekten auf den monatlichen Stammtischen maßgeblich von den Vereinsmitgliedern mitgestaltet werden, so die neue Vereinsvorsitzende weiter.

Vorsitzende arbeitet am Königsstuhl auf Jasmund

Die Stammtische werden aktuell wegen der Corona-Schutzmaßnahmen ausgesetzt. Ideen der Mitglieder werden aber per E-Mail unter info@nordruegen.de eingesammelt. Auf der Internetseite sollen demnächst auch ausführlichere Informationen über bisherige und künftige Projekte informiert werden. Auf der Seite gibt es auch einen gemeinsamen Veranstaltungskalender der Wittower Gemeinden.

Denn aus denen rekrutieren sich derzeit die Mitglieder des Tourismus-Vereins Nord-Rügen. Der Name der nördlichsten Rügener Halbinsel taucht im Vereinstitel dennoch bewusst nicht auf. Er soll prinzipiell auch offen für die Jasmunder Gemeinden sein, mit denen die Wittower Touristiker ohnehin auf vielen Gebieten bereits kooperieren. Gesine Häfner ist beruflich ohnehin auf Jasmund „zu Hause“. Sie arbeitet im Nationalparkzentrum am Königsstuhl, dem Rügener Wahrzeichen, das jährlich von hunderttausenden Insulanern und Gästen besucht wird.

Vereinssitz jetzt in Putgarten

Bevor die Kooperation zwischen den Vertretern der Tourismusbranche auf den beiden nördlichen Rügener Halbinseln intensiviert wird, sollen aber erst einmal alle Wittower Gemeinden in Sachen Fremdenverkehr stärker an einem Strang ziehen, etwa wenn es um die Koordination von Veranstaltungen geht, hatte der scheidende Vorsitzende eines der Ziele vorgegeben.

Der Verein solle dabei als zentrale Anlaufstelle fungieren, heißt es in einer vom Vorstand veröffentlichten Pressemitteilung. Eine neue Anlaufstelle für die Vereinsmitglieder haben die Teilnehmer der Jahreshauptversammlung auch gleich festgelegt: Künftig hat der Verein seinen offiziellen Sitz in der Geschäftsstelle der Tourismusgesellschaft Kap Arkona in Putgarten und nicht mehr an der Privatadresse des jeweiligen Vorsitzenden.

Von mt