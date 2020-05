Tourismuszentrale auf Rügen aufgelöst: Das bedeutet die Umstrukturierung für die Insel

Putbus/Rügen

Die zentrale Vermarktung des Tourismus auf Deutschlands größter Insel muss neu organisiert werden. Der bisherige Taktgeber, die kommunale Tourismuszentrale Rügen (TZR), wird in eine Infrastrukturgesellschaft für den Amtsbereich Mönchgut-Granitz umgewandelt. Das bestätigen auf Nachfrage die Bürgermeister Reinhard Liedtke (SWG) aus Sellin und Torsten Döring ( SPD) aus Göhren. Darauf haben sich die bisherigen Gesellschafter Baabe, Binz, Göhren, Putbus, Sassnitz und Sellin verständigt.

Dabei werden die Gesellschafter Binz, Putbus und Sassnitz ihre Anteile an die drei verbleibenden Gesellschafter verkaufen. Einen ersten Beschluss zum Verkauf gab es bereits während der Sondersitzung der Gemeindevertretung Binz am 14. Mai, wie Gemeindevertretervorsteher Mario Kurowski (BfB) bestätigt.

Hinter den Gesellschaftern liegen turbulente Wochen und Monate. Nachdem die TZR immer wieder in die öffentliche Kritik geriet, zu wenig für das zentrale Marketing der Insel zu unternehmen, mehrten sich beispielsweise in Binz kritische Stimmen, aus der TZR auszusteigen. So wurden zwischen den Gesellschaftern in diesem Zusammenhang Abstimmungen vorgenommen, die nunmehr die Umwandlung der TZR in eine Infrastrukturgesellschaft für den Amtsbereich Mönchgut-Granitz eingeleitet haben.

Gesellschafteranteile werden verkauft

Während der TZR-Gesellschafterversammlung am 7. Mai verständigten sich die Bürgermeister als Vertreter der Kommunen darauf, dass die Anteile von Binz, Putbus und Sassnitz durch die verbleibenden drei Gesellschafter Baabe, Göhren und Sellin gekauft werden, so Reinhard Liedtke.

Im Zuge einer weiteren Gesellschafterversammlung am 13. Mai wurde u. a. auch beschlossen, dass die sieben Mitarbeiter inklusive der Geschäftsführerin form- und fristgemäß zu kündigen sind. Als kommissarische Geschäftsführer sind zwischenzeitlich der Selliner Tourismusmanager Conrad Bergmann und der Göhrener Kurdirektor Jörn Fenske bestellt worden. „Wir hatten den Vorschlag unterbreitet, dass auch die Baaber Tourismusdirektorin als Geschäftsführerin gleichberechtigt neben Göhren und Sellin hier in der Gesellschaft Verantwortung während der Umstrukturierung trägt. Diese Möglichkeit wurde aber leider nicht genutzt“, bedauern Liedtke und Döring.

Nichtsdestotrotz wurde das Thema TZR am 18. Mai im Rahmen der jüngsten Sitzung des Amtsausschusses Mönchgut-Granitz erörtert. Hier haben die drei bisherigen Gesellschafter Baabe, Göhren und Sellin darüber informiert, dass sie die TZR als neue Infrastrukturgesellschaft unter einem neuen noch zu findenden Namen für den Amtsbereich weiterführen und umstrukturieren werden. Auch die Gemeinde Mönchgut hat zugesagt, sich an dieser neu strukturierten Gesellschaft zu beteiligen, wie Bürgermeister Dr. Detlef Besch gegenüber der OZ bestätigt. „Wir brauchen jetzt ein sauberes Fundament, auf dem diese Infrastrukturgesellschaft primär für den Amtsbereich aufgebaut werden kann“, so Besch in diesem Zusammenhang.

Erinnerungen an Tourismusgenossenschaft Mönchgut

„Wir werden natürlich auch gleichberechtigt mit den Gemeinden Lancken-Granitz und Zirkow über ihr mögliches Engagement in der neuen Gesellschaft sprechen“, betonen Döring und Liedtke unisono mit Blick auf die anderen beiden Kommunen im Amtsbereich. Insider im Amtsbereich erinnern sich dieser Tage gern an die Idee einer Tourismusgenossenschaft Mönchgut, die die Gemeinden einst in Gründung hatten. Diese Genossenschaft wurde aber aus rechtlichen Bedenken von der unteren Rechtsaufsicht des Landkreises Vorpommern-Rügen zur endgültigen Gründung im Jahr 2012 nicht zugelassen.

Die TZR wurde vor fünf Jahren in eine kommunale Gesellschaft nach einem langen Prozess zwischen den bisherigen privaten Gesellschaftern und dem Tourismusverband Rügen als Mehrheitsgesellschafter auf der einen Seite und den Kommunen auf der anderen Seite in eine kommunale Gesellschaft umgewandelt. Als erste Gesellschafter hatten sich seinerzeit Baabe, Binz, Göhren und Sellin bereiterklärt, Anteile zu erwerben. Zwischenzeitlich folgten mit Putbus und Sassnitz zwei weitere Gesellschafter.

Doch dann stockten die Bemühungen, neue kommunale Gesellschafter für die TZR zu begeistern. Immer wieder unternahmen die jeweiligen Geschäftsführer Versuche, Kommunen auf der Insel zu begeistern. Es blieb bei dem halben Dutzend Kommunen, die das zentrale Marketing für die Insel Rügen zu organisieren versuchten.

Fünfjähriger Prozess hat bewiesen, was geht und was nicht geht

„Wir haben einen fünfjährigen Prozess hinter uns, in dem klar geworden ist, was geht und was geht nicht. Wir sind jetzt an dem Punkt, dass wir die TZR nicht mehr künstlich aufrechterhalten sollten“, betonen Döring und Liedtke im Gespräch.

Wie geht es nun weiter? Die beiden kommissarischen Geschäftsführer kümmern sich jetzt um die Abwicklung im Zuge der Umstrukturierung. Dazu gehören u. a. das Auflösen von Miet-, Pacht- und Leasingverträgen für Räumlichkeiten in Putbus, von Fahrzeugen und weiteren Verpflichtungen der TZR. Die Bewertung von materiellem Vermögen der TZR erfolgt ebenso wie die Umsetzung der oben erwähnten Kündigungen unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen.

Welche Geschäftsfelder wird die Gesellschaft künftig betreuen? Vorerst sind drei Säulen der wirtschaftlichen Betätigung vorgesehen, so Fenske und Bergmann: Das Selliner Erlebnisbad AHOI wird so weiterbetrieben. Dann werden zuerst die Museumsstandorte der Mönchguter Museen in Göhren in der Gesellschaft verankert. Weitere Museumsstandorte im Amtsbereich, wie das Selliner Seefahrerhaus oder der Zirkower Museumshof und weitere, sollen später folgen. „Das alles werden wir unter Einhaltung der kommunal- und handelsrechtlichen Bestimmungen vornehmen“, so Jörn Fenske. Die dritte Aufgabe wird die Weiterentwicklung des fahrpreislosen ÖPNV im Amtsbereich sein, ergänzt er.

Im Juni erfolgt bereits der Notartermin

Dabei werden die materiellen Werte immer Eigentum der jeweiligen Gemeinden bleiben, wie es weiter heißt. Die neue Infrastrukturgesellschaft soll mit einer Betriebsgesellschaft das operative Geschäft für diese Bereiche sicherstellen. Das Geld dazu kommt aus den betreffenden Gemeinden.

Bereits im kommenden Juni sollen im Rahmen eines Notartermins die entsprechenden Unterlagen und Verträge beurkundet werden. Somit möchten die beiden kommissarischen Geschäftsführer den Gemeinden des Amtes im dritten Quartal die Möglichkeit geben, während der Haushaltsdiskussionen für 2021 mögliche Weichen in ihren Haushalten zu stellen.

Verband übernimmt vorerst zentrales Marketing

Wer übernimmt nun das zentrale Marketing für die Insel? Mit dem Tourismusverband Rügen ist vereinbart, dass die ruegen.de an den Verband zurückgegeben wird, wie TVR-Vorsitzender Knut Schäfer bestätigt. „Wir werden als Verband vorübergehend das Marketing übernehmen und starten gleichzeitig einen inselweiten Strukturprozess, der Ende dieses Jahres in der Gründung einer neuen Gesellschaft münden soll, die ab 2021 diese Aufgaben übernehmen wird“, kündigt der TVR-Vorsitzende in diesem Zusammenhang an. „Die zwischen Kunden und der TZR geschlossenen Verträge bleiben bestehen und sollen mit der Aufgabenübertragung übergehen. Für die Kunden ändern sich somit nur die Ansprechpartner, die Leistungen bleiben nach wie vor bestehen“, ergänzt Jörn Fenske.

„Ich appelliere an alle 39 Gemeinden auf Rügen, Hiddensee und Ummanz, dass wir den Schulterschluss für unsere Destinationen üben und uns gemeinsam aufstellen für die Zeit, die vor uns liegt“, so der TVR-Vorsitzende Schäfer abschließend.

Von Robby Günther