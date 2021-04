Stralsund

Der übliche Urlauberansturm auf Stralsund und Rügen blieb Ostern 2021 aus. Touristische Reisen aus anderen Bundesländern waren zum Schutz der einheimischen Bevölkerung vor dem Corona-Virus zuvor verboten worden. Dennoch versuchten etliche Urlauber und Tagestouristen nach Vorpommern einzureisen, wie die Kontrollaktivitäten der Polizei belegen.

Bereits am Karfreitag wurden im Bereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg rund 800 Fahrzeuge angehalten. Bei stationären und mobilen Kontrollen an den Landesgrenzen und im Landesinneren wurden 82 Fahrzeuge aus dem Land zurückgewiesen werden. Zudem wurden 152 Personen aufgefordert, Mecklenburg-Vorpommern wieder zu verlassen, da sie hier keinen triftigen Grund für den Aufenthalt im Sinne der aktuellen Corona-Landesverordnung nachweisen konnten.

Weniger Kontrollen am Sonntag, mehr abgewiesene Fahrzeuge

Ein ganz ähnliches Bild ergab sich auch am Sonntag. An diesem Tag deckten die Polizeireviere und die Bereitschaftspolizei bei Kontrollen etwa 42 Verstöße gegen die Corona-Landesverordnung auf. Die die meisten davon im Bereich Röbel. Hauptdelikte waren die Nichteinhaltung der Kontaktbeschränkungen und Einreise in den Landkreis. 95 Fahrzeuge mussten aus MV zurückgewiesen werden. Zudem wurden 175 Personen aufgefordert, das Bundesland wieder zu verlassen. Damit wurden deutlich mehr Autos und Personen des Landes verwiesen als noch am Karfreitag. Insgesamt wurden mit 776 dabei weniger Fahrzeuge kontrolliert.

Polizei richtet Appell an Bevölkerung

Die Polizei-Kontrollen dauern an. So appellierten die Beamten in einer Mittelung vom Montagvormittag an alle Bürger, sich weiterhin an die geltenden Corona-Regeln zuhalten. Die Beamten wiesen auf die bestehenden Kontaktbeschränkungen und Hygienevorschriften hin.

Stationäre Kontrollen am Rügendamm – wie zeitweise während des ersten Lockdowns im Jahr 2020 – gibt es nicht und wird es auch am Dienstag nicht geben. Feste Kontrollen waren im Landkreis Vorpommern-Rügen nicht geplant. Polizei und Ordnungsämter setzen vor Ort auf mobile Teams. Die Stichproben führten die Beamten unter anderem nach Sassnitz, dort deckten sie etliche Verstöße auf. Solche Stichproben sind von den Zu- und Abfahrten der Insel Rügen jedoch nicht bekannt.

Ein Polizeibeamter kontrolliert im März vor der Ziegelgrabenbrücke den Fahrzeugverkehr in Richtung der Insel Rügen. Solche Bilder gab es an Ostern 2021 nicht in Stralsund. Quelle: Stefan Sauer

Keine Polizei an Rügenbrücke

Das Passieren von Rügenbrücke oder Rügendamm war am Osterwochenende und auch am Montagvormittag ohne Probleme in beide Richtungen möglich. Polizei war nicht zu sehen. Ein Einsatz hier hätte sich vermutlich auch nicht gelohnt. Es waren kaum Autos unterwegs – und die, die auf der B96 unterwegs waren, waren zum größten Teil aus MV.

Polizei Stralsund verweist Urlauber des Landes

Wer sich nach den derzeit geltenden Regeln illegal in MV aufhält, sollte einen Stopp in Stralsund überdenken. So hat die Polizeidirektion Stralsund am Ostersonntag zwei Verstöße gegen die Einreise in den Landkreis aufgedeckt, davon wurde ein Verstoß auch mit einer Ordnungswidrigkeitsanzeige geahndet. Mehr Probleme gab es in Zusammenhang mit Verstößen gegen Kontaktbeschränkungen. Je neun registrierten die Polizeiinspektion Stralsund und das Polizeihauptrevier Stralsund. Hier wurde alle Delikte auch zur Anzeige gebracht.

Von Kay Steinke