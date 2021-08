Prora

Der Strand von Prora in der Binzer Bucht ist beliebt, in Höhe der „Neuen Mitte“ ist an schönen Tagen eine ganze Prozession unterwegs in Richtung der roten Kaimauer. Doch der Weg ist nicht ohne. Hunderte, wenn nicht Tausende Glasscherben liegen unter den Sand gemischt. Dazu Reste von Kohle und Porzellan. 

Ralf Sperlich ist mit seinen beiden Söhnen Samuel und Benaja unterwegs. Die Räder müssen die drei ohnehin durch den Sand schieben, die Glasscherben aber gefallen dem Trio aus Witten in Nordrhein-Westfalen gar nicht. „Es ist ja schon schade, dass man nicht vor zur Kaimauer fahren kann“, sagt der Vater. „Aber hier eventuell barfuß zu laufen, geht ja gar nicht.“

Scherben sind Relikt aus DDR-Zeiten

Die gefährlichen Scherben sind nicht etwa Reste der vergangenen Partynacht, sondern ein Relikt aus vergangenen Zeiten, DDR-Normen wie TGL, Farben und Formen weisen darauf hin. „Ist das hier alles aus dem Fenster gefallen?“, wundert sich Sperlich über die Vielzahl an unterschiedlichen Scherben „Wie kommt das hier an den Strand?“

Die Düne hinter Block IV ist übersät mit Bauschutt und Glasscherben. Quelle: Mathias Otto

Der Grund für die Belastung im Boden, liegt nach Angaben des Bürgermeisters Karsten Schneider in der damals gängigen Praxis, Müll zum Teil einfach zu vergraben. „Ich erinnere mich an das Beach-Polo vor vielen Jahren“, so Bürgermeister Karsten Schneider. „Als wir da das Feld vorbereitet haben, kam uns auch einiges entgegen.“ Das Vorkommen von solchen Glasscherbenansammlungen sei in der Gemeinde bekannt, das sei ein dynamischer Prozess. „Wir erleben solche Verunreinigungen immer wieder an verschiedenen Stellen“, so Schneider. „Irgendwie ist ganz Prora damit kontaminiert.“

Devin kämpft mit den Folgen des kontaminierten Strandes

Bei den Begriffen kontaminierter Strand klingelt doch was? In Devin bei Stralsund wurde gerade heftig über das Thema diskutiert. Bei der Aufschüttung eines Strandbereiches im Rahmen einer Stranderneuerung war statt gereinigten Sandes Bauschutt ausgebracht worden – ausgerechnet von der Baustelle des Selliner Kurhauses. Die Aufregung war groß, Anwohner protestierten, der Oberbürgermeister kündigte einen kompletten Austausch des Materials an. In Binz hingegen scheint das Thema niemanden mehr auf die Palme zu bringen.

„Schön ist das nicht“, gibt Ralf Hoffmeister von der Inselbogen GmbH allerdings unumwunden zu. Dem Unternehmen gehört das Areal an der Kaimauer, Hoffmeister kennt das Problem in Prora seit Jahren. Das Problem: Ein händisches Absammeln sei wenig erfolgreich, solange der Sand durch den Wind immer wieder verweht werde und neue Glasscherben aus dem Untergrund zum Vorschein kommen. Vor der Saison habe die Gemeinde mit der Inselbogen GmbH an den Treppen vor der Kaimauer Reinigungsarbeiten durchgeführt und auch den dort angewehten Sand entfernt. „Aber eine grundlegende Lösung des Problems war mit der Strandreinigungsmaschine nicht möglich“, so Hoffmeister.

Pläne der Gemeinde für die neue „Mitte Prora“

Ein Austausch des Bodens und eine Versiegelung sei jetzt allerdings auch wenig sinnvoll, gibt Hoffmeister zu bedenken. Die Gemeinde plant just an dieser Stelle einen neuen, großen Erlebnisbereich mit Seebrücke, Meeresorgel und großem Veranstaltungsplatz. Der Weg, der sich jetzt halb wild durch die Dünen zieht, soll dann ohnehin bearbeitet und in das gesamte Konzept eingepasst werden.

Der Weg zur Kaimauer Quelle: Stefan Sauer

Woher kommt das Material – doch von einer Aufschüttung? Immerhin wurde und wird in Prora wohl nicht zu klären sein. Mit einer Aufschüttung durch Baumaßnahmen der Inselbogen GmbH habe das jedenfalls nichts zu tun, meint Hoffmeister. „Von uns ist das verunreinigte Material nicht“, sagt er. Auch die Bauart Gruppe, der das anliegende Grundstück und der Block IV gehört, verkündete bereits im Jahr 2019 nichts mit dem Material zu tun zu haben. Es habe bereits einmal eine Abdeckung des Bereichs mit einer Bodenschicht gegeben, sagt Sandra Lehmann vom Landkreis Vorpommern-Rügen. „Das Fachgebiet Umwelt wird sich vor Ort noch mal ein Bild davon machen.“

Von Anne Ziebarth