Touristen entspannen ohne Corona-Angst an Rügens Stränden

Bunte Strandmuscheln, dazwischen der Windschutz in Regenbogenfarben und gefüllte Strandkörbe zeichnen das derzeitige Bild von Rügens Stränden. Nachdem Bilder von überfüllten Stränden in den letzten Wochen die Nachrichten beherrschten, kam auch auf der Insel die Frage nach realisierbaren Sicherheitsabständen auf.

Eine neue Infektionswelle bei solch hohem Touristenaufkommen sei zu befürchten. Vor allem am vergangenen heißen Wochenende waren die Strände gut gefüllt. Probleme bei der Einhaltung der Abstandsregelung seien zwischen den Sonnenanbetern jedoch noch nicht registriert worden.

Das Wetter lädt scheinbar auch dazu ein, seine Urlaubsfreude kreativ auszuleben. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Kontrollen durch Sicherheitsdienst und Kurtaxen-Kontrolleur

„Wir haben extra einen Sicherheitsdienst beauftragt, der zwischen 9 und 17 Uhr die Sicherheitsabstände am Strand kontrolliert und darauf hinweist“, berichtet der Binzer Kurdirektor Kai Gardeja. „Laut den Einsatzprotokollen sind die Kontrollen jedoch von Verständnis gekennzeichnet und von gegenseitiger Toleranz. Natürlich gibt es auch mal das eine oder andere längere Gespräch“, so Gardeja. Letztendlich sei die Achtsamkeit in den meisten Bereichen jedoch sehr groß und die Einheimischen sind froh und glücklich, dass wieder viele Gäste begrüßt werden können. Laut dem Kurdirektor unterscheide sich diese Saison – abgesehen von den Abstands- und Hygienevorschriften – auch nicht wesentlich von den anderen.

Einen Sicherheitsdienst zur Überwachung der Regelungen gibt es in Göhren nicht. „Wir haben an den Strandaufgängen Informationen angebracht, die mit dem Amt erstellt wurden und auf die Abstandsregeln hinweisen“, sagt Berit Waschow von der Kurverwaltung. Beschwerden über Menschenansammlungen auf Badehandtüchern gingen hier noch nicht ein. „Der Kurtaxenkontrolleur hat die Vorgaben mit im Auge und würde Verstöße dann melden“, so Waschow. Letztendlich habe die Kurverwaltung jedoch keine rechtliche Handhabe Strafen auszusprechen. Im Zweifelsfall müsse dann die Polizei dazugerufen werden. „Situationen wie in Schleswig-Holstein sind aber nicht zu erwarten, da wir in MV keine Tagesgäste zulassen.“

Alexa Aulebach hat am Selliner Strand ihre Freude über den Rügen-Urlaub im Sand festgehalten. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Reichlich Platz zwischen Kleckerburg und Strandmuschel

Als überfüllt empfinden die Urlauber ihren Strand bisher nicht. „Es ist überschaubar“, meint Nicole Wieneke, die sich auch an den heißen Wochenendtagen am Strand von Binz noch nicht bedrängt gefühlt hat. „Als wir im Fernsehen so manche Bilder gesehen haben, haben wir uns schon Gedanken gemacht. Aber hier ist noch alles okay“, meint die Urlauberin aus Nordrhein-Westfalen. Lediglich im Supermarkt sei es am verregneten Montag überfüllt gewesen. „Da mussten die Verkäuferinnen schon Ansagen machen, dass Abstände eingehalten werden sollen“, berichtet Nicole Wieneke. Mit ihrem Mann Thomas und den Kindern Ben und Marie fühlt sie sich auf der Insel jedoch pudelwohl und macht sich keine Gedanken um eine neue Infektionswelle.

Liebevoll haben sich am Selliner Strand die 13-jährige Alexa und ihre Mutter Sabrina Aulebach mit Sandförmchen ihre eigene Rügener Burg gebaut. Gesammelte Steine verzieren das Meisterwerk mit einem Rügen-Schriftzug. Platz dafür haben sie hier reichlich. „Wir können uns nicht beschweren“, bestätigt auch Oma Andrea. „Die Leute halten Abstand und auch im Lift an der Seebrücke wird dann Maske getragen. Wir haben uns extra eine Strandmuschel angeschafft, um auch Abstand halten zu können. Gedanken machen ich mir da aber keine“, meint Andrea Aulebach aus Oschersleben.

Ulrich und Simone Elzel aus Berlin machen mit ihrer Familie regelmäßig Urlaub auf Rügen. Für sie ist der Strand in diesem Jahr nicht voller als sonst auch. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Abstandssicherung im Strandkorb

Die Berliner Simone und Ulrich Elze kommen mit Tochter, Schwiegersohn und Enkeln jedes Jahr nach Rügen. „Die Stimmung ist die gleiche wie auch die Jahre zuvor“, meint der Ehemann. „Die Leute denken gar nicht daran, dass hier eine Krankheit rumschwirrt.“ Die große Runde hat sich im Sand von Baabe ihren Bereich mit zwei Strandmuscheln und einem Sonnenschutz abgesichert. Angst vor einer Begegnung mit eventuell Infizierten hat die Familie nicht. „Wir sind hier an der frischen Luft und die Infektionszahlen sind minimal. Was soll schon passieren?“, fragt Simone Elze.

Gefühlt wäre am Strand bisher sogar mehr Platz als im letzten Jahr. „Allerdings haben wir dieses Mal erstmals keinen Strandkorb mehr bekommen. Vielleicht suchen die Leute mehr Ruhe und weichen deshalb in die Strandkörbe aus“, meint die Mutter und Großmutter.

Das kann Strandkorbvermieter Torsten Fredrich nur bestätigen. Viele würden bereits mit der Buchung ihrer Ferienunterkunft auch schon ihren Strandkorb für den Urlaub reservieren. „Die Abstände stimmen. Wenn es so bleibt, können wir zufrieden sein. Die Leute sind vernünftig. Und da jetzt fast alle Bundesländer Ferien haben, kann es nicht mehr voller werden“, meint Fredrich, der den Strand jeden Tag im Blick hat.

An heißen Tagen ist der Strand von Baabe auch schon am frühen Vormittag mit zahlreichen Touristen in den Strandkörben, hinter dem Windschutz oder in der Strandmuschel bespickt. Angst vor zu engem Kontakt zum Nachbarn, hat hier jedoch noch niemand. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

