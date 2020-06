Touristen erobern Rügen: Entspannte Urlauber – Skeptische Einwohner

Rügen

Wo vor wenigen Wochen noch gähnende Leere herrschte, drängen sich nun die Touristen teilweise dicht an dicht. Die Terrassen der Restaurants sind gut gefüllt, vor den Eisständen muss man sich einreihen und auf den Promenaden und Straßen herrscht dichter Verkehr. So waren auch am Eingang und an den Bussen zum Nationalpark-Zentrum Königsstuhl lange Schlangen zu beobachten.

Dieser sprunghafte Anstieg der Besucherzahlen lässt bei vielen die Frage aufkommen, ob die vorgeschriebenen Vorsichtsmaßnahmen noch eingehalten werden können und sich Einheimische und Urlauber sicher fühlen dürfen. Die Gäste scheinen ihren Aufenthalt auf der Insel meist unbekümmert zu genießen.

Regelmäßige Besuche auf der Insel

„Ich denke nicht, dass es hier zu überfüllt ist“, sagt André Beck, der sich mit Ehefrau Andrea und den Schwiegereltern für ein verlängertes Wochenende in Sellin einquartiert hat. Daheim in der Nähe von Berlin haben sie bereits die Berichte über den Ansturm an dem Pfingstwochenende verfolgt. „Da haben wir es uns jetzt hier schlimmer vorgestellt“, meint die Ehefrau.

Die Familie besucht die Insel regelmäßig vor dem Start in die Hochsaison und ist der Meinung, dass das derzeitige Menschenaufkommen hier nicht größer ist als in anderen Jahren. Dass Restaurants durch die Abstandsregelungen jedoch an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen, ist ihnen auch aufgefallen. „Wir haben für die Tage deshalb schon in den Restaurants reserviert. Wenn man einfach drauflos stolpert, bekommt man vielleicht Probleme“, vermutet Andrea Beck.

Lockere Auslegung der Sicherheitsvorschriften

Sophia und Christian Stadler haben ebenfalls nicht das Empfinden, dass die Insel zu voll wäre. „Ich finde es ziemlich entspannt“, sagt die Münchenerin. „Wir dachten, dass hier mehr los sein wird, da nun ganz Deutschland Urlaub machen will.“ Allerdings hat das Paar den Eindruck, dass die Corona-Maßnahmen hier deutlich lockerer angegangen werden, als in Bayern.

Vor allem in den Restaurants beobachten sie, dass die Vorgaben zu lasch ausgelegt werden. „Bei uns werden die Tische und Karten desinfiziert, bevor der Gast bedient wird. Auch Masken haben wir nicht überall gesehen“, so der Ehemann.

Während die Urlauber sich sicher fühlen, bekommen die Einheimischen von dem plötzlichen Tourismus einen anderen Eindruck. „Ich habe die Insel noch nie so voll erlebt. Selbst am Supermarkt musste ich bei den Einkaufswagen Schlange stehen, um überhaupt einkaufen zu können“, schildert der Rügener Musiker Olaf Zunk. Und den Gästen merkt man ihre Gelassenheit an.

Verdacht: Hotels halten sich nicht an 60 Prozent-Belegung

„Die Leute sind in Urlaubsstimmung und vergessen Abstandsregeln“, sagt Katja Thetmann, die im Blockhaus Glückswinkel in der Selliner Wilhelmstraße Fischbrötchen an die Urlauber bringt. Diese seien durchaus nett und ließen sich diskussionsfrei auf die Vorschriften hinweisen.

„Aber man hat das Gefühl, die Sicherheitshinweise werden gar nicht gelesen“, so Thetmann. Bei den Massen auf den Straßen fällt es ihr schwer zu glauben, dass die Hotels nur zu 60 Prozent ausgelastet sind. „Es sind so viele Leute unterwegs, auch viele Tagesgäste. Am Pfingstwochenende war es aber noch voller, gefühlt das Dreifache an Urlaubern.“

Den Verdacht, dass sich manche Hotels nicht an die 60-Prozent-Vorgabe halten würden, sieht Göhrens Kurdirektor Jörn Fenske als nicht begründet. Dieser Eindruck könne entstehen, da es lange Zeit zu ruhig war und die Leute nun plötzlich alle anreisen dürfen. „Hier im Ort halten sich alle strikt an die gesetzlichen Vorgaben. Im Falle, dass etwas passiert und eine Überbelegung nachgewiesen würde, hätte das schlimme Folgen für den Gastgeber. Die Nachfrage ist aber trotzdem da und da Kleinvermieter weiterhin zu hundert Prozent vermieten können, wird der Markt dorthin verdrängt", sagt der Kurdirektor.

Urlaubsgefühle lassen Bedenken schwinden

Erst vor zwei Wochen haben sich Manuela und Hans Hoeft so ihre Ferienwohnung gesichert. Die Öffnung für Touristen aus anderen Bundesländern nutzen sie nun für ihren ersten Inselbesuch. „Bedenken habe ich keine. Wir kommen aus Berlin, da empfinde ich es hier als entspannt. Wir müssen lediglich im Hausflur eine Maske tragen“, erklärt die Hauptstädterin.

Auch Gabi Dengler kann im Vergleich zu den Vorjahren bisher keine höheren Besucherzahlen feststellen. Bereits in ihrer fünften Saison steht sie auf der Binzer Promenade, um hier am ihre Keramik- und Treibholzartikel anzubieten. „Die Touristen sind locker drauf und verhalten sich nicht anders als sonst“, meint die Künstlerin. Einen Abstand zwischen den vielen Gästen kann sie auf der Promenade allerdings auch nicht erkennen.

„Die Leute fühlen sich sicher und sind im Urlaub, da vergisst man.“ Außerdem macht es sich bemerkbar, dass man an ihrem Stand, im Gegensatz zum Betreten eines Geschäftes, keine Maske tragen muss. Auch das lässt die Gäste entspannter bummeln.

Von Wenke Büssow-Krämer