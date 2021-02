Ostseebad Binz

Was so ein kleines Stückchen Straße alles ausmachen kann. Im Ostseebad Binz erhitzt das rund 300 Meter lange Endstück der Promenade am Fischerstrand derzeit die Gemüter. Hier laufen aktuell Instandsetzungsarbeiten, deren prognostiziertes Ergebnis allerdings für Entsetzen und Überraschung im Tourismusausschuss sorgte. „Rasen statt der traditionsreichen Promenade vor dem Grand Hotel“, sagte etwa Birte Löhr, Generaldirektorin der Hutter-Gruppe. „Das geht gar nicht!“

In der Verwaltung reagiert man ebenfalls überrascht, allerdings aus anderen Gründen. „Das wurde doch im Hauptausschuss beraten und auch abgestimmt“, sagte Bauamtschefin Romy Guruz. Fakt ist: Nach derzeitigen Planungen soll der Fußgängerbereich wegfallen und auf die bestehende Spielstraße verlagert werden, die Strandabgänge bleiben aber gepflastert und es werden Ausweichbuchten eingerichtet. In dem Bereich, wo bislang die Fußgänger unterwegs waren, ist Rasen vorgesehen.

Anzeige

Alleebäume wurzeln unter dem Pflaster

Doch wie konnte es dazu kommen? Grundlage ist ein Beschluss aus dem Jahr 2019, der eine Instandsetzung des Bereiches der Strandabgänge 1 bis 6 vorsieht. „Die Wurzeln der dort gepflanzten Alleebäume haben das Pflaster angehoben“, berichtet Romy Guruz. „Eine kurzfristige Lösung im Sinne einer Reparatur ist schwierig. Einfach neues Pflaster aufzubringen ergibt keinen Sinn, das wäre innerhalb kürzester Zeit wieder abgängig.“

Eine Lösung wäre die Einrichtung von sogenannten Wurzelbrücken, einer Gitterkonstruktion am Boden, die den Bäumen ein weiteres Wurzelwachstum ermöglicht. Der Haken liegt in den Kosten: „Rund 275 000 Euro“, beschreibt die Bauamtsleiterin. „Das ist eine Summe, die den Rahmen und auch die Aufgabenstellung einer Instandsetzung sprengen.“ Diese Variante habe im Hauptausschuss keine Mehrheit bekommen, damit greifen die jetzt laufenden Maßnahmen. Auch im Bauausschuss seien diese Planungen vorgestellt worden, merkt Guruz an.

Lesen Sie auch:

Ausschuss: „nicht genau genug aufgepasst“

Was genau im Hauptausschuss passiert ist – darüber gehen die Ansichten auseinander, die Protokolle sind nicht öffentlich. „Diese Vorlage ist als sogenannte Tischvorlage eingegangen“, beschreibt der Vorsitzende der Gemeindevertretung, Mario Kurowski (Bürger für Binz). „Das heißt, die Ausschussmitglieder kannten den Text vorher nicht und mussten sich dann schnell einlesen und entscheiden.“ Man habe angesichts der drei zu vergebenen Lose vermutlich „nicht genau genug aufgepasst“, räumt Kurowski selbstkritisch ein. „Es ist aber davon auszugehen, dass ein Großteil der Mitglieder die Konsequenzen nicht gesehen hat. Sonst wäre ja jetzt auch der Aufschrei nicht so groß.“

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Antrag: Alles auf null ?

In der Tat war die Stoßrichtung im Tourismusausschuss klar. Fotos aus der Geschichte des Seebades würden zeigen, wie breit und weitläufig die Promenade einmal angelegt war, merkte die Ausschussvorsitzende Manuela Tomschin an. Diese jetzt noch kleiner zu machen, könne nicht der Anspruch sein. Mario Kurowski macht sich zudem Sorgen um den An- und Abreiseverkehr. „Wir kennen die problematische Situation aus der Hauptstraße. Fußgänger und Autos auf eine Verkehrsfläche zu bringen, birgt Konflikte und Gefahren“, sagt er. „Es ist ein Wunder, dass es dort bisher nicht zu Unfällen gekommen ist.“ Tomschin führte zudem einen Beschluss der Gemeinde aus dem Jahr 2019 an, nachdem die Strandpromenade nach historischem Vorbild zu gestalten sei. Tourismusdirektor Kai Gardeja wurde einstimmig beauftragt, einen Eilantrag an die Verwaltung zu stellen. Baustopp und Umsetzung nach historischem Vorbild inklusive.

Langfristige Neuplanung angedacht

Hier möchte Romy Guruz einiges zurechtrücken. „Der Beschluss, von dem Dr. Tomschin spricht, bezieht sich auf die Bereiche der Strandabgänge 6 bis 13 und 28 bis 52“, sagt sie. „Dabei geht es um eine grundhafte Sanierung nach historischem Vorbild. Im Bereich des Fischerstrandes der Strandabgänge 1 bis 6 geht es aber um eine Instandsetzung, das ist eine kurzfristige Maßnahme.“ Auch die Bauamtsleiterin ist überzeugt, dass der Bereich bis zum Eingang des Biosphärenreservats eine langfristige Neuplanung verdiene. „Zum Beispiel könnte durch eine Versetzung der Alleebäume ausreichend Platz gewonnen werden, um den Promenadencharakter fortzuführen“, überlegt sie. „Das allerdings würde den zeitlichen Rahmen einer Instandsetzung bei Weitem übersteigen.“

Und nun? Trotz der verfahrenen Situation zeichnet sich eine Lösung ab. „Die Verwaltung schlägt eine vorübergehende technische Lösung zum Erhalt des 85 Zentimeter breiten Gehwegs vor“, so Romy Gudzus. „Wir alle vertreten die Auffassung, dass ein grundhafter Ausbau nach historischem Vorbild geplant werden muss und die verschiedenen Anforderungen dort zusammengeführt werden können.“ Die Sitzung der Gemeindevertretung Binz findet am Donnerstag um 18:30 Uhr in der Heinrich-Heine-Straße 7 statt. Für alle Teilnehmer und Gäste besteht medizinische Maskenpflicht.

Von Anne Ziebarth