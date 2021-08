Touristisches Großprojekt Bug auf Rügen: „Wenn wir hier keine Arbeitsplätze schaffen, stirbt der Ort“

Dranske

Das geplante touristische Großprojekt Bug mit vier Hotels und 2000 Betten hat auf der Insel kontroverse Diskussionen angestoßen. Doch durch jeden Riss kann auch Licht eindringen, je mehr Perspektiven man wahrnimmt, desto komplexer wird das Bild, das sich abzeichnet. Das Projekt löste in den sozialen Medien eine Welle der Kritik aus, vor allem die Belastung durch „noch mehr Tourismus“ stand hier im Fokus. Doch aus dem Ort Dranske selbst kommen ganz andere Töne. Die OZ hat sich mit dem letzten Fischer Dranskes, Jürgen Krieger, und seiner Frau Gudrun in ihrem Dransker Haus getroffen und über die Ideen für den Bug gesprochen.

Fischerpaar steht hinter Ideen für den Bug

Ein Schwarz-Weiß-Portrait im Wohnzimmer zeigt Jürgen Krieger an Bord seines Bootes mit einer Ladung Dorsch, im Vorgarten steht ausrangiertes Fischereizubehör – Zeugnisse eines ganzen Lebens mit und von der Fischerei. „Die Idee, im Ressort ein künstliches Fischerdorf zu bauen, in dem sich dann alle Fischer der Insel ansiedeln werden, ist nicht darstellbar, denke ich. Die Fischer haben ja alle ihre Standorte“, sagt der 68-Jährige. „Aber generell stehen wir beide hinter dem Projekt Bug.“

„ Projekt ist die letzte Chance für den Ort“

Was bewegt die Kriegers zu dieser Haltung? „Gehen Sie mal im November durch Dranske und zählen, wie viele Lichter hier noch an sind“, sagt Gudrun Krieger. „Der Ort ist leer.“ Zweitwohnsitze, Ferienhäuser, aber kaum einheimische Familien mit Kindern. Diese Entwicklung setze sich fort, haben die Kriegers beobachtet. „Wie viele junge Menschen gibt es hier noch? Die meisten sind doch Rentner“, meint Jürgen Krieger. „Wir brauchen dringend Arbeitsplätze und Zuzug, sonst kann man sich ausrechnen, wie es mit Dranske weitergeht. Dieses Projekt ist die letzte Chance.“ Dabei sei Dranske ohne Zweifel einer der schönsten Orte zum Leben. „Da muss man sich nur mal ein Luftbild ansehen. Dranske ist einmalig. Aber wenn es keine Arbeit, keine Schule und keine Infrastruktur gibt. wer soll dann noch hierherziehen?“

Privataufnahme: Jürgen Krieger auf seinem Boot. Quelle: privat

Trotz aller Schönheit: Dranske dünnt aus

Auch Bürgermeister Lothar Kuhn hatte auf dem OZ-Forum zum Thema Bug die Entwicklung in Dranske seit der Schließung des Militärstützpunktes 1990 in drastischen Worten beschrieben. „Wir hatten 1990 in Dranske drei Schulen, einschließlich eines Gymnasiums. Drei Sporthallen, zwei Kindertagesstätten, eine Schwimmhalle“, zählte er auf. „Versorgungseinrichtungen, Apotheke und mehrere Arztpraxen.“ Das sei heute Geschichte. „Jetzt haben wir noch einen Arzt, der drei Mal die Woche für wenige Stunden geöffnet hat, und eine Kita. Alles andere ist weg“, sagt er. „Dranske hatte mal über 4000 Einwohner. Jetzt sind es noch 1123.“

Kreisläufe müssen durchbrochen werden

Ein touristisches Projekt auf dem Bug könne das ändern meint der Bürgermeister, die Gemeinde stehe weiterhin hinter den Planungen. „Man muss irgendwo anfangen, um diese Kreisläufe zu durchbrechen“, ist auch Gudrun Krieger überzeugt. „Es hängt ja eins mit dem anderen zusammen. Die Verkehrsverbindungen des ÖPNV nach Dranske sind schlecht, weil so wenige Menschen hier wohnen. Es wohnen aber auch so wenige Menschen hier, weil die Verkehrsverbindungen so schlecht sind. Das gleiche gilt für das Thema Schule. Nicht genug Schüler, keine Schule. Keine Schule, kein Zuzug von Familien.“ Wer als junger Mensch aus Dranske oder Putgarten das Gymnasium in Bergen besuchen wolle, müsse pro Fahrt weit mehr als eine Stunde einplanen. „Es gab mal Schnellbusse nach Bergen, so etwas wäre doch eine Option“, so Gudrun Krieger.

„Das Verhalten der Menschen ist auch Frage des Angebots“

Die 68-Jährige hat sich auch angesichts der geäußerten Kritikpunkte hinsichtlich der steigenden Verkehrsbelastung durch das Projekt ihre Gedanken gemacht. „Ich finde, man sollte auch ausprobieren, wieder eine Schiffsverbindung nach Stralsund einzurichten, wie das frühere Postboot ,Nautilus’, das in Wieck und Dranske angelegt hat. Ich kann mir vorstellen, dass das angesichts der Touristen wirtschaftlich ist.“

Es sei alles eine Frage des Angebots, meint auch ihr Mann. „Ich erinnere mich an einen Familienurlaub am Bodensee. Dort konnten wir mit einem Familienticket für 10 Euro kreuz und quer durch die Gegend fahren. Zu sechst!“, erzählt er. „Klar nutzt man so etwas dann auch und lässt das Auto stehen.“ Wichtig sei Gudrun Krieger jedenfalls, dass über solche Themen endlich mal ein rügenweiter Dialog angestoßen werde. „Sicherlich machen sich Menschen auf der ganzen Insel Gedanken um die Entwicklung des Bug und haben Bedenken“, sagt sie. „Aber man sollte den Ort Dranske dabei nicht vergessen.“Info: Die OZ plant in Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband Rügen weitere Diskussionsveranstaltungen zu touristischen Schwerpunktthemen im Herbst.

