Mariendorf

Obwohl von Fahrzeugen aus DDR-Produktion dominiert, zählte auch in diesem Jahr der Chevrolet Master Wurlitzer Pick Up des Classic Car Service von Reno Mohnke wieder zu den beliebtesten Fotomotiven. Verfügt über sechs Zylinder, ein Dreigang-Schaltgetriebe und bringt 90 PS auf die Straße. Weil das Baujahr 1940 in die Zeit der amerikanischen Prohibition fällt, ist die Ladefläche mit Whiskyfass und allerlei nostalgischen Utensilien dekoriert.

Anja Lenz (40) aus Baabe war mit Sohn Keevan zu Fuß von Baabe nach Mariendorf gewandert. Beide sind große Oldtimer-Fans und träumen von einem Buckel-Volvo. „Einige der Autos haben wir immer schon mal über die Insel fahren sehen, aber die meisten Schätze scheinen wohl den größten Teil des Jahres in ihrer Garage zu verbringen“, glaubt sie. Ihr hat es vor allem der silberglänzende Volvo-Lkw von Günther Radvan aus Sellin angetan. Der war einmal Schausteller-Fahrzeug und die Vorbesitzer hatten den Volvo-Pritschenwagen mit 378 PS kurzerhand zum amerikanischen Mack-Truck um firmiert. Radvan machte daraus ein Wohnmobil, in dem er auch beim kommenden Oldtimer-Treffen in Leipzig nächtigen möchte.

Neue Klubs gründen sich

Christoph Homberg aus Groß Zicker teilte früh die Leidenschaft von Veranstalter Peter Mann für alte Fahrzeuge. Er war am Sonnabend mit seinem IFA F8 Luxus Cabriolet von 1954 auf die Festwiese von Mariendorf gefahren. Der DKW-Nachbau wird von einem Zweizylinder-Zweitaktmotor mit 20 PS angetrieben. Herbert Brand war zu DDR-Zeiten in der Gesellschaft für Sport und Technik (GST) und konnte daher ein Jahr früher die Fahrerlaubnis erwerben. „Ich lernte Ende der 50-er Jahre auf einer 350-ccm-Maschine der Eisenacher Motoren Werke, die so um die 150 Kilo wog“, erzählt er. Sein erstes eigenes Motorrad war eine 175 Java, später fuhr er eine 350er. In Sellin gab es eine Gruppe von Motorradfahrern innerhalb der GST, die sich bestens auf Reparaturen verstand. „Wenn der Bergener Vorstand uns ein Krad wegnahm, haben wir dafür Ersatzteile bekommen und wieder ein neues Krad zusammengebaut“, erzählt er. Herbert Brand ist regelmäßiger Besucher des Oldtimertreffens und gewann auch schon mal den Preis für das am besten restaurierte Fahrzeug.

Insgesamt etwa 130 Zweiräder und 50 Pkw sowie einiger Lkw, Traktoren und Nutzfahrzeuge waren beim diesjährigen Oldtimertreffen von Familie Mann. „Früher fuhr fast Jeder ein Moped. Heute wird das aber wieder interessant“, hat Sohn Christoph (30) beobachtet. „Leute, die neu einsteigen, beginnen eher mit einem Zweirad und nicht gleich einem Lkw“, sagt er. Gerade Simson werde zum Kult und es entstünden neue Klubs auch auf der Insel. Einer davon ist der vor zwei Jahren gegründeten Verein „2-Takt-Rokker Rügen“. Die zwei Dutzend Mitglieder hatten den Entschluss dazu während einer Herrentags-Tour gefasst. Das „Jagdgeschwader Rügen“ gibt es schon zehn Jahre länger. Am ersten Juli-Wochenende folgen die Rügener Zweirad-Fans dem Aufruf „Kommt nach Hause“ und fahren zum Geburtsort der Simson nach Suhl (www.simsontreffensuhl.de). Knapp 30 Jahre nach der Wende seien Simson-Fahrzeuge zum absoluten Kult geworden, meinen die Fans. Anfang September wollen die Rügener Klubs an der Spendenausfahrt zugunsten des Greifswalder Kinderhospiz teilnehmen. „Alle Simson-Freaks sind zur Teilnahme eingeladen“, sagt Rokker-Präsi Thorsten Jantzen.

Preis für die „räudigste Karre“

In einem bunten Rahmenprogramm boten Mönchguter Kindertanzgruppe und die Kinder-Akrobaten des TSV Empor Göhren Kostproben ihres Könnens. Annett Müller und Phillipp Freiherr waren mit Tochter Leny (10), Nicole Weltzien mit Tochter Ella (6) aus Bergen nach Mariendorf gekommen. Der Nachwuchs zeigte Übungen vom Bodenturnen und Hebefiguren wie aus dem Film Dirty Dancing.

Die Siegerehrung fand in neun nur zum Teil ernst gemeinten Kategorien statt. Der IFA H6 von Bernd Jantzen wurde schönster Lkw, Uwe Röse führte den eindrucksvollsten Trecker vor, die BMW Isetta von Reno Mohnke schlug die Konkurrenz bei den Pkw, die Simson Schwalbe, Baujahr 1967 von Harald Zach erhielt den Preis bei den Mopeds und die AWO 425, Baujahr 1852 von Raymo Hölm bei den Motorrädern. Der älteste Oldtimer war die Harley Davidson von Uwe Ruppert und die Kategorie Show & Shine entschied Jens Hopp für sich und seine AWO. Die weiteste Anreise mit 600 Kilometern hatte wie im Vorjahr Dietmar Voigtländer mit seinem Berliner Roller. Die Sonderkategorie „Räudigste Karre auf dem Platz“ verlieh die Jury Gastgeber Peter Mann, „damit Du auch mal einen Preis gewinnst“. Dessen „Rucki“ ist ein zum Trecker und Stapler Marke Eigenbau. Nach der Preisverleihung vergnügten sich die Besucher bei Live-Musik und Feuerwerk.

Uwe Driest