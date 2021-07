Tradition auf der Insel Rügen: Sonnabend ist „Tag des blauen Sacks“ im Supermarkt

Bergen

Der Entschluss, Samstagvormittag im größten Supermarkt der Insel Rügen einkaufen zu gehen, zeugt bereits von Mut zum Risiko und einem gewissen Hang zum erlebnisorientierten Tourismus. Wer aber versucht, nur schnell drei Pfandflaschen abzugeben, kann zu Hause was erzählen. Denn samstags sind traditionell die blauen Säcke dran. Gefüllt mit den Pfandflaschen von Familien und Feriengruppen der vergangenen Woche. Nun gut, manche Flasche entpuppt sich als Nicht-Pfandflasche, aber das klärt sich dann ja in letzter Instanz erst am Automaten. Besonders zähe Kunden probieren es bis zu fünf Mal, immer beäugt von den andern gefühlt 25 Menschen in der Schlange.

Wer knackt den Jackpot?

Kollektive Freude, wenn die Flasche dann doch akzeptiert wird, ein Hauch von EM-Stimmung liegt in der Luft. Einer der drei Automaten ist – ebenfalls traditionell- kaputt, für Abwechslung sorgen aber die rot/weißen Aufkleber auf dem Boden, die eine korrekte Anstellschlange mit Abstand ermöglichen sollen. Leider führt diese bei Auslastung durch mehr als sechs Personen direkt in die Drehtür, bei der Diskussion, ob nun „Zickzack“, „Linie mit Korridor“ oder „Traube“ gelten, kann man ganz ungezwungen neue Leute kennenlernen. Und dann ist da ja auch noch das Tombolagefühl: Wer ist der Glückliche, bei dem es bimmelt und es heißt „Nix geht mehr. Bitte Personal rufen!“ Meine Pfandflaschen sind zurück im Kofferraum und warten auf den langweiligen Montag.

Von Anne Ziebarth